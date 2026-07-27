शाओमी और रेडमी के फोन के रेट बढ़े, महंगी कीमत पर लॉन्च होगी Pixel 11 सीरीज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेमोरी चिप संकट से स्मार्टफोन लगातार महंगे हो रहे हैं।

शाओमी और रेडमी के कई मॉडल महंगे हुए, पिक्सल 11 भी।

एआई बूम के कारण मेमोरी चिप्स की कमी हुई है।

मेमोरी चिप लागत बढ़ी, सैमसंग, एप्पल भी प्रभावित होंगे।

Smartphone Price Hike: मेमोरी चिप के संकट के कारण स्मार्टफोन का महंगा होना लगातार जारी है. कुछ दिन पहले जहां नथिंग, वीवो और रियलमी ने अपने कुछ मॉडल्स महंगे किए थे तो अब शाओमी और रेडमी ने अपने फोन महंगे कर दिए हैं. इस साल मोबाइल की कीमतें बढ़ना लगातार जारी है. एक तरफ लॉन्च हो चुके फोन के दाम बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ लॉन्च हो रहे नए फोन भी बढ़ी हुई कीमत के साथ आ रहे हैं. गूगल अगले महीने Pixel 11 सीरीज लॉन्च करेगी और कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि नए मॉडल खरीदने के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा.

शाओमी का यह मॉडल हुआ महंगा

शाओमी की बात करें तो कंपनी ने अपने Xiaomi 17T मॉडल को महंगा किया है. यह फोन करीब दो महीने पहले 59,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था. आज से इस फोन को खरीदने के लिए आपको 64,999 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. कंपनी ने इसके 12GB/256GB के साथ-साथ 12GB/512GB वर्जन की कीमतों में भी 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. 12GB/512GB वर्जन अब 64,999 रुपये की जगह 69,999 रुपये में मिलेगा.

रेडमी ने एक साथ बढ़ाई कई मॉडल की कीमत

रेडमी ने एक ही झटके में अपनी नोट और 15 सीरीज के दाम बढ़ाए हैं. Redmi Note 15 (8GB/128GB) के लिए आज से आपको 26,999 रुपये की जगह 28,999 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि यह फोन 22,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था.

Redmi 15 5G के बेस (6GB/128GB) की कीमत 20,499 रुपये से बढ़कर 21,499 रुपये हो गई है. यह फोन 14,999 रुपये में लॉन्च हुआ था.

Redmi 15C 5G के 4GB/128GB वर्जन के दाम में 1500 रुपये का इजाफा किया गया है और अब इसकी कीमत 18,499 रुपये हो गई है.

Redmi 15A 5G का 4GB/64GB वर्जन पहले 14,999 रुपये में मिलता था, लेकिन अब इसमें 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अब इसकी कीमत 15,999 रुपये हो गई है.



Pixel 11 सीरीज भी होगी महंगी

गूगल ने यह कंफर्म कर दिया है कि अगस्त में लॉन्च होने वाली Pixel 11 के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. गूगल की तरफ से भी मेमोरी चिप्स की लागत को कीमत में बढ़ोतरी के पीछे का कारण बताया गया है. गूगल के डिवाइसेस एंड सर्विसेस के वाइस प्रेसिडेंट शकील बरकत ने एक इंटरव्यू में बताया कि मौजूदा मेमोरी क्राइसिस अभूतपूर्व है. मॉर्गन स्टेनली के एक डेटा का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 1GB रैम के दाम पिछले साल 2.80 डॉलर (लगभग 270 रुपये) थे, जो इस साल बढ़कर 12 डॉलर (लगभग 1,154 रुपये) हो गए हैं.

कितनी बढ़ सकती है Pixel 11 सीरीज की कीमत?

गूगल ने कीमत में बढ़ोतरी की जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि Pixel 11 की शुरुआती कीमत 899 डॉलर रह सकती है, जबकि पिछले साल Pixel 10 मॉडल 799 डॉलर की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था. Pixel 11 की बेस स्टोरेज को 128GB से बढ़ाकर 256GB किया जा रहा है, इस कारण भी कीमत में इजाफा होना तय है. Pixel 11 सीरीज के बाकी मॉडल्स के रेट में भी कम से कम 100 डॉलर के इजाफे की संभावना जताई जा रही है. बता दें कि गूगल के अलावा सैमंसग और ऐप्पल जैसी कंपनियां भी मेमोरी क्राइसिस से नहीं बच पाई हैं. सितंबर में लॉन्च होने वाले आईफोन 18 प्रो मॉडल्स भी मौजूदा मॉडल्स की तुलना में बढ़ी हुई कीमत पर लॉन्च हो सकते हैं.



क्यों हो गई मेमोरी चिप्स की कमी?

मेमोरी चिप्स की कमी के पीछे सबसे बड़ा कारण एआई बूम को माना जा रहा है. मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनियां फिलहाल एआई डेटा सेंटर की डिमांड को पूरी करने में लगी हुई हैं, जिस कारण कंज्यूमर मार्केट में सप्लाई कम हो गई है. इसका सीधा असर स्मार्टफोन और लैपटॉप आदि पर पड़ा है. कंपनियों को इनके लिए मेमोरी चिप्स खरीदना महंगा पड़ रहा है. इस वजह से कंपनियों को अपने फोन और लैपटॉप महंगे करने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

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