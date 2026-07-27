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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन बंद होने के बाद भी क्यों खत्म होती रहती है बैटरी? जानें क्या है वजह

फोन बंद होने के बाद भी क्यों खत्म होती रहती है बैटरी? जानें क्या है वजह

Smartphone: फोन ऑफ होने के बाद स्क्रीन, इंटरनेट और ऐप्स तो काम करना बंद कर देते हैं लेकिन बैटरी का इस्तेमाल पूरी तरह रुकता नहीं है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 27 Jul 2026 04:03 PM (IST)
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  • प्रत्येक छह माह में 50% तक चार्ज करना आवश्यक।

Smartphone: कई लोग सोचते हैं कि अगर स्मार्टफोन को पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो उसकी बैटरी बिल्कुल भी खर्च नहीं होगी. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. दरअसल, फोन बंद होने के बावजूद उसकी बैटरी धीरे-धीरे कम होती रहती है. अगर आपने कभी किसी पुराने फोन को महीनों तक बंद रखकर दोबारा ऑन किया है तो आपने देखा होगा कि उसकी बैटरी पहले जैसी नहीं बची होती. आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं क्यों होता है ऐसा.

फोन बंद होने पर भी बैटरी क्यों खत्म होती है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोन ऑफ होने के बाद स्क्रीन, इंटरनेट और ऐप्स तो काम करना बंद कर देते हैं लेकिन बैटरी का इस्तेमाल पूरी तरह रुकता नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह लिथियम-आयन बैटरी की नैचुरल प्रोसेस होती है जिसे सेल्फ-डिस्चार्ज (Self-Discharge) कहा जाता है.

बता दें कि इस प्रोसेस में बैटरी बिना किसी इस्तेमाल के भी धीरे-धीरे अपनी एनर्जी खोती रहती है. नॉर्मली बंद फोन की बैटरी हर महीने लगभग 1 से 2 प्रतिशत तक कम हो सकती है. अगर फोन ज्यादा गर्म जगह पर रखा हो तो ये ज्यादा जल्दी भी डिस्चार्ज हो सकता है.

Clock और Wake Circuit भी हैं वजह

दरअसल, फोन के अंदर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमेशा एक्टिव रहता है. यही सर्किट पावर बटन दबाते ही फोन को ऑन करने में मदद करता है और दोबारा ऑन होने पर सही समय और तारीख बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है.


फोन बंद होने के बाद भी क्यों खत्म होती रहती है बैटरी? जानें क्या है वजह

ये सर्किट बहुत कम बिजली खर्च करता है लेकिन लंबे समय तक फोन बंद रहने पर इसका असर बैटरी प्रतिशत पर दिखाई देने लगता है.

फोन ऑन छोड़ने से बैटरी ज्यादा क्यों घटती है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर फोन ऑन है, भले ही आप उसका इस्तेमाल न करें, तब भी कई चीजें बैटरी खर्च करती रहती हैं.

  • बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स
  • मोबाइल नेटवर्क और वाई-फाई कनेक्शन
  • नोटिफिकेशन सिस्टम
  • सिस्टम के बाकी प्रोसेस

यही कारण है कि कई दिनों तक बिना इस्तेमाल किए भी ऑन रखा फोन जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है जबकि बंद फोन की बैटरी कहीं ज्यादा धीरे-धीरे कम होती है.

लंबे समय तक फोन रखना हो तो क्या करें

अगर आपने नया फोन खरीद लिया है और पुराने फोन को कई महीनों तक इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. एक्सपर्ट्स की सलाह है कि फोन को पूरी तरह चार्ज या पूरी तरह खाली बैटरी के साथ स्टोर नहीं करना चाहिए.

अगर आप लंबे समय तक फोन को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फोन को करीब 50 प्रतिशत तक चार्ज रखना चाहिए. इसके अलावा हर 5–6 महीने में फोन को निकालकर दोबारा लगभग 50 प्रतिशत तक चार्ज कर देना चाहिए. इससे बैटरी अच्छी स्थिति में बनी रहती है.

पूरी तरह डिस्चार्ज क्यों नहीं करनी चाहिए बैटरी

बता दें कि अगर फोन लंबे समय तक बिल्कुल खाली बैटरी के साथ पड़ा रहे तो वो डीप डिस्चार्ज (Deep Discharge) की स्टेट में चला जाता है. अब ऐसी स्थिति में बैटरी की ताकत हमेशा के लिए कम हो सकती है. कई मामलों में बैटरी पहले के मुकाबले कम बैकअप देने लगता है और ज्यादा खराब स्थिति डिवाइस को भी नुकसान पहुंचने लगता है.

कैसे लंबे समय तक स्टोर करें बैटरी


फोन बंद होने के बाद भी क्यों खत्म होती रहती है बैटरी? जानें क्या है वजह

अगर आप फोन को लंबे समय के लिए बंद करके रखने वाले हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

  • फोन को लगभग 50% बैटरी पर बंद करें.
  • हर 6 महीने में उसे दोबारा चार्ज करें.
  • फोन को पूरी तरह डिस्चार्ज करके न रखें.
  • 100% चार्ज करके महीनों तक स्टोर करने से भी बचें.
  • हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर फोन रखें.
  • बहुत ज्यादा गर्मी बैटरी की लाइफ तेजी से कम कर सकती है.

यह भी पढ़ें:

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 27 Jul 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tech Tips TECH NEWS HINDI
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