फोन बंद होने के बाद भी क्यों खत्म होती रहती है बैटरी? जानें क्या है वजह

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Smartphone: कई लोग सोचते हैं कि अगर स्मार्टफोन को पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो उसकी बैटरी बिल्कुल भी खर्च नहीं होगी. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. दरअसल, फोन बंद होने के बावजूद उसकी बैटरी धीरे-धीरे कम होती रहती है. अगर आपने कभी किसी पुराने फोन को महीनों तक बंद रखकर दोबारा ऑन किया है तो आपने देखा होगा कि उसकी बैटरी पहले जैसी नहीं बची होती. आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं क्यों होता है ऐसा.

फोन बंद होने पर भी बैटरी क्यों खत्म होती है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोन ऑफ होने के बाद स्क्रीन, इंटरनेट और ऐप्स तो काम करना बंद कर देते हैं लेकिन बैटरी का इस्तेमाल पूरी तरह रुकता नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह लिथियम-आयन बैटरी की नैचुरल प्रोसेस होती है जिसे सेल्फ-डिस्चार्ज (Self-Discharge) कहा जाता है.

बता दें कि इस प्रोसेस में बैटरी बिना किसी इस्तेमाल के भी धीरे-धीरे अपनी एनर्जी खोती रहती है. नॉर्मली बंद फोन की बैटरी हर महीने लगभग 1 से 2 प्रतिशत तक कम हो सकती है. अगर फोन ज्यादा गर्म जगह पर रखा हो तो ये ज्यादा जल्दी भी डिस्चार्ज हो सकता है.

Clock और Wake Circuit भी हैं वजह

दरअसल, फोन के अंदर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमेशा एक्टिव रहता है. यही सर्किट पावर बटन दबाते ही फोन को ऑन करने में मदद करता है और दोबारा ऑन होने पर सही समय और तारीख बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है.





ये सर्किट बहुत कम बिजली खर्च करता है लेकिन लंबे समय तक फोन बंद रहने पर इसका असर बैटरी प्रतिशत पर दिखाई देने लगता है.

फोन ऑन छोड़ने से बैटरी ज्यादा क्यों घटती है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर फोन ऑन है, भले ही आप उसका इस्तेमाल न करें, तब भी कई चीजें बैटरी खर्च करती रहती हैं.

बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स

मोबाइल नेटवर्क और वाई-फाई कनेक्शन

नोटिफिकेशन सिस्टम

सिस्टम के बाकी प्रोसेस

यही कारण है कि कई दिनों तक बिना इस्तेमाल किए भी ऑन रखा फोन जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है जबकि बंद फोन की बैटरी कहीं ज्यादा धीरे-धीरे कम होती है.

लंबे समय तक फोन रखना हो तो क्या करें

अगर आपने नया फोन खरीद लिया है और पुराने फोन को कई महीनों तक इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. एक्सपर्ट्स की सलाह है कि फोन को पूरी तरह चार्ज या पूरी तरह खाली बैटरी के साथ स्टोर नहीं करना चाहिए.

अगर आप लंबे समय तक फोन को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फोन को करीब 50 प्रतिशत तक चार्ज रखना चाहिए. इसके अलावा हर 5–6 महीने में फोन को निकालकर दोबारा लगभग 50 प्रतिशत तक चार्ज कर देना चाहिए. इससे बैटरी अच्छी स्थिति में बनी रहती है.

पूरी तरह डिस्चार्ज क्यों नहीं करनी चाहिए बैटरी

बता दें कि अगर फोन लंबे समय तक बिल्कुल खाली बैटरी के साथ पड़ा रहे तो वो डीप डिस्चार्ज (Deep Discharge) की स्टेट में चला जाता है. अब ऐसी स्थिति में बैटरी की ताकत हमेशा के लिए कम हो सकती है. कई मामलों में बैटरी पहले के मुकाबले कम बैकअप देने लगता है और ज्यादा खराब स्थिति डिवाइस को भी नुकसान पहुंचने लगता है.

कैसे लंबे समय तक स्टोर करें बैटरी





अगर आप फोन को लंबे समय के लिए बंद करके रखने वाले हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

फोन को लगभग 50% बैटरी पर बंद करें.

हर 6 महीने में उसे दोबारा चार्ज करें.

फोन को पूरी तरह डिस्चार्ज करके न रखें.

100% चार्ज करके महीनों तक स्टोर करने से भी बचें.

हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर फोन रखें.

बहुत ज्यादा गर्मी बैटरी की लाइफ तेजी से कम कर सकती है.

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