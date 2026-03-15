हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन कॉल के दौरान स्क्रीन ब्लैक क्यों हो जाती है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका सही जवाब

फोन कॉल के दौरान स्क्रीन ब्लैक क्यों हो जाती है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका सही जवाब

Smartphone Tips: कई बार जब हम फोन पर बात करते हैं तो स्क्रीन अचानक काली हो जाती है. बहुत से लोगों को लगता है कि उनके स्मार्टफोन में कोई समस्या आ गई है या फोन खराब होने लगा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Mar 2026 07:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: कई बार जब हम फोन पर बात करते हैं तो स्क्रीन अचानक काली हो जाती है. बहुत से लोगों को लगता है कि उनके स्मार्टफोन में कोई समस्या आ गई है या फोन खराब होने लगा है. लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में ऐसा होना किसी खराबी का संकेत नहीं होता बल्कि यह स्मार्टफोन का एक जरूरी और समझदारी से बनाया गया फीचर होता है. इसका मकसद बैटरी बचाना और कॉल के दौरान गलत टच से फोन को सुरक्षित रखना होता है.

आज के लगभग सभी स्मार्टफोन में ऐसी तकनीक दी जाती है जो जरूरत के हिसाब से स्क्रीन को अपने आप बंद या चालू करती रहती है. आमतौर पर इसके पीछे दो मुख्य वजहें होती हैं स्क्रीन टाइमआउट और प्रॉक्सिमिटी सेंसर. ये दोनों फीचर मिलकर फोन के इस्तेमाल को ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित बनाते हैं.

स्क्रीन टाइमआउट कैसे काम करता है

स्मार्टफोन में स्क्रीन टाइमआउट नाम की एक सेटिंग होती है. जब यूजर कुछ समय तक स्क्रीन को छूता नहीं है या फोन के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं करता तो स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है. इसका मुख्य कारण बैटरी की बचत है.

दरअसल मोबाइल की स्क्रीन ही वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा बिजली खर्च करता है. अगर स्क्रीन लगातार चालू रहे तो बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है. इसलिए कंपनियां फोन में एक निश्चित समय तय कर देती हैं जैसे 15 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट, जिसके बाद स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाती है.

अगर किसी को लगता है कि उसका फोन बहुत जल्दी लॉक हो रहा है या स्क्रीन तुरंत बंद हो जाती है तो इस समय को बदला भी जा सकता है. फोन की सेटिंग में जाकर डिस्प्ले या स्क्रीन ब्राइटनेस वाले सेक्शन में स्क्रीन टाइमआउट या स्लीप का विकल्प मिलता है जहां इसे बढ़ाया जा सकता है. कई बार पावर सेविंग मोड चालू होने पर भी यह समय कम हो जाता है ताकि बैटरी ज्यादा समय तक चल सके.

कॉल के दौरान स्क्रीन बंद होने की असली वजह

जब आप किसी से फोन पर बात करते हैं और मोबाइल को कान के पास ले जाते हैं तो अक्सर स्क्रीन तुरंत बंद हो जाती है. इसके पीछे फोन में लगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जिम्मेदार होता है. यह सेंसर फोन के ऊपरी हिस्से में, फ्रंट कैमरे और स्पीकर के पास लगा होता है. जैसे ही यह सेंसर महसूस करता है कि फोन किसी चीज के बहुत करीब आ गया है जैसे आपका कान या चेहरा तो यह स्क्रीन को बंद कर देता है.

इसका फायदा यह होता है कि कॉल के दौरान गलती से आपके गाल या कान से स्क्रीन पर कोई बटन दब नहीं जाता जैसे म्यूट, होल्ड या कॉल कटने का खतरा नहीं रहता. साथ ही स्क्रीन बंद रहने से बैटरी की भी बचत होती है. जैसे ही आप फोन को कान से हटाते हैं सेंसर दोबारा दूरी को पहचान लेता है और स्क्रीन फिर से चालू हो जाती है.

कब यह समस्या बन सकती है

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि स्क्रीन बार-बार बिना वजह बंद और चालू होने लगती है. ऐसा अक्सर तब होता है जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर धूल, गंदगी या स्क्रीन प्रोटेक्टर आ जाता है. कुछ मामलों में मोबाइल कवर भी सेंसर को ढक देता है जिससे यह सही तरीके से काम नहीं कर पाता. ऐसी स्थिति में फोन के ऊपरी हिस्से को हल्के से साफ करना या कवर हटाकर जांच करना मददगार हो सकता है. अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो यह सॉफ्टवेयर गड़बड़ी, ओवरहीटिंग या बैटरी से जुड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है.

समझदारी से इस्तेमाल करें ये फीचर

दरअसल मोबाइल की स्क्रीन का अपने आप बंद होना कोई खराबी नहीं बल्कि एक स्मार्ट सुरक्षा और बैटरी सेविंग फीचर है. यह फोन को अनचाहे टच से बचाता है, बैटरी लाइफ को बेहतर बनाता है और कॉल के दौरान फोन के इस्तेमाल को आसान बनाता है. अगर इन सेटिंग्स को सही तरीके से समझकर इस्तेमाल किया जाए तो स्मार्टफोन लंबे समय तक बेहतर तरीके से काम करता है और बैटरी भी ज्यादा देर तक चलती है.

यह भी पढ़ें:

Iran-US War: कब खत्म होगा ईरान-अमेरिका का युद्ध? AI ने कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी, अभी जानिए सब कुछ

Published at : 15 Mar 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
फोन कॉल के दौरान स्क्रीन ब्लैक क्यों हो जाती है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका सही जवाब
फोन कॉल के दौरान स्क्रीन ब्लैक क्यों हो जाती है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका सही जवाब
टेक्नोलॉजी
Social Media बैन के बाद भी नहीं माने बच्चे! इस देश में अभी भी इन प्लेटफॉर्म का हो रहा इस्तेमाल, जानिए कैसे
Social Media बैन के बाद भी नहीं माने बच्चे! इस देश में अभी भी इन प्लेटफॉर्म का हो रहा इस्तेमाल, जानिए कैसे
टेक्नोलॉजी
इंडक्शन चूल्हा खरीदते समय इन चीजों पर करें गौर, नहीं तो पसीना निकाल देगा बिजली का बिल
इंडक्शन चूल्हा खरीदते समय इन चीजों पर करें गौर, नहीं तो पसीना निकाल देगा बिजली का बिल
टेक्नोलॉजी
अब AI करेगा डील की शुरुआत! Facebook Marketplace पर नया एआई फीचर, जानिए कैसे करेगा काम
अब AI करेगा डील की शुरुआत! Facebook Marketplace पर नया एआई फीचर, जानिए कैसे करेगा काम
Advertisement

वीडियोज

CRIME NEWS : अमेरिका का वांटेड लेटर | Sansani
Pune News: Lift में फंसा मासूम का हाथ, सोसाइटी में मचा हड़कंप | Maharastra News
Janhit With Chitra Tripathi: खतरनाक Hormuz पार कर भारत की ओर बढ़ा Shivalik | PM Modi
Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किसके लिए खोलकर रखने का किया ऐलान? कर दिया साफ, क्या भारत का नाम शामिल, जानें
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट किसके लिए खोलकर रखने का किया ऐलान? कर दिया साफ, क्या भारत का नाम शामिल?
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच क्या महीनों चलेगा युद्ध? ये खास द्वीप तय कर सकता है भविष्य, समझें कारण
अमेरिका-ईरान के बीच क्या महीनों चलेगा युद्ध? ये खास द्वीप तय कर सकता है भविष्य, समझें कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, लखनऊ में छाए बादल, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, लखनऊ में छाए बादल, IMD ने दी चेतावनी
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO: 'द केरला स्टोरी 2' की 16वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका
'द केरला स्टोरी 2' की 16वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका
क्रिकेट
Kuldeep Yadav Wedding: दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
क्रिकेट
Formula 1 Standings 2026: चाइनीज ग्रांड प्रिक्स स्प्रिंट के बाद F1 2026 ड्राइवर्स चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल, कौन आगे?
चाइनीज ग्रांड प्रिक्स स्प्रिंट के बाद F1 2026 ड्राइवर्स चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल, कौन आगे?
ट्रेंडिंग
RPF तुम लट्ठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं
RPF तुम लट्ठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं" मुंबई लोकल में छपरियों को स्टंट करता देख भड़के यूजर्स
हेल्थ
बिगड़ रहा है आपका भी फोकस, एक्सपर्ट से जानें कैसे लगाएं एक जगह पर ध्यान?
बिगड़ रहा है आपका भी फोकस, एक्सपर्ट से जानें कैसे लगाएं एक जगह पर ध्यान?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget