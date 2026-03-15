फोन कॉल के दौरान स्क्रीन ब्लैक क्यों हो जाती है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका सही जवाब

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Smartphone Tips: कई बार जब हम फोन पर बात करते हैं तो स्क्रीन अचानक काली हो जाती है. बहुत से लोगों को लगता है कि उनके स्मार्टफोन में कोई समस्या आ गई है या फोन खराब होने लगा है. लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में ऐसा होना किसी खराबी का संकेत नहीं होता बल्कि यह स्मार्टफोन का एक जरूरी और समझदारी से बनाया गया फीचर होता है. इसका मकसद बैटरी बचाना और कॉल के दौरान गलत टच से फोन को सुरक्षित रखना होता है.

आज के लगभग सभी स्मार्टफोन में ऐसी तकनीक दी जाती है जो जरूरत के हिसाब से स्क्रीन को अपने आप बंद या चालू करती रहती है. आमतौर पर इसके पीछे दो मुख्य वजहें होती हैं स्क्रीन टाइमआउट और प्रॉक्सिमिटी सेंसर. ये दोनों फीचर मिलकर फोन के इस्तेमाल को ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित बनाते हैं.

स्क्रीन टाइमआउट कैसे काम करता है

स्मार्टफोन में स्क्रीन टाइमआउट नाम की एक सेटिंग होती है. जब यूजर कुछ समय तक स्क्रीन को छूता नहीं है या फोन के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं करता तो स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है. इसका मुख्य कारण बैटरी की बचत है.

दरअसल मोबाइल की स्क्रीन ही वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा बिजली खर्च करता है. अगर स्क्रीन लगातार चालू रहे तो बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है. इसलिए कंपनियां फोन में एक निश्चित समय तय कर देती हैं जैसे 15 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट, जिसके बाद स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाती है.

अगर किसी को लगता है कि उसका फोन बहुत जल्दी लॉक हो रहा है या स्क्रीन तुरंत बंद हो जाती है तो इस समय को बदला भी जा सकता है. फोन की सेटिंग में जाकर डिस्प्ले या स्क्रीन ब्राइटनेस वाले सेक्शन में स्क्रीन टाइमआउट या स्लीप का विकल्प मिलता है जहां इसे बढ़ाया जा सकता है. कई बार पावर सेविंग मोड चालू होने पर भी यह समय कम हो जाता है ताकि बैटरी ज्यादा समय तक चल सके.

कॉल के दौरान स्क्रीन बंद होने की असली वजह

जब आप किसी से फोन पर बात करते हैं और मोबाइल को कान के पास ले जाते हैं तो अक्सर स्क्रीन तुरंत बंद हो जाती है. इसके पीछे फोन में लगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जिम्मेदार होता है. यह सेंसर फोन के ऊपरी हिस्से में, फ्रंट कैमरे और स्पीकर के पास लगा होता है. जैसे ही यह सेंसर महसूस करता है कि फोन किसी चीज के बहुत करीब आ गया है जैसे आपका कान या चेहरा तो यह स्क्रीन को बंद कर देता है.

इसका फायदा यह होता है कि कॉल के दौरान गलती से आपके गाल या कान से स्क्रीन पर कोई बटन दब नहीं जाता जैसे म्यूट, होल्ड या कॉल कटने का खतरा नहीं रहता. साथ ही स्क्रीन बंद रहने से बैटरी की भी बचत होती है. जैसे ही आप फोन को कान से हटाते हैं सेंसर दोबारा दूरी को पहचान लेता है और स्क्रीन फिर से चालू हो जाती है.

कब यह समस्या बन सकती है

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि स्क्रीन बार-बार बिना वजह बंद और चालू होने लगती है. ऐसा अक्सर तब होता है जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर धूल, गंदगी या स्क्रीन प्रोटेक्टर आ जाता है. कुछ मामलों में मोबाइल कवर भी सेंसर को ढक देता है जिससे यह सही तरीके से काम नहीं कर पाता. ऐसी स्थिति में फोन के ऊपरी हिस्से को हल्के से साफ करना या कवर हटाकर जांच करना मददगार हो सकता है. अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो यह सॉफ्टवेयर गड़बड़ी, ओवरहीटिंग या बैटरी से जुड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है.

समझदारी से इस्तेमाल करें ये फीचर

दरअसल मोबाइल की स्क्रीन का अपने आप बंद होना कोई खराबी नहीं बल्कि एक स्मार्ट सुरक्षा और बैटरी सेविंग फीचर है. यह फोन को अनचाहे टच से बचाता है, बैटरी लाइफ को बेहतर बनाता है और कॉल के दौरान फोन के इस्तेमाल को आसान बनाता है. अगर इन सेटिंग्स को सही तरीके से समझकर इस्तेमाल किया जाए तो स्मार्टफोन लंबे समय तक बेहतर तरीके से काम करता है और बैटरी भी ज्यादा देर तक चलती है.

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