'शादी कर लो जल्दी ताकि...', अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन की सलाह, बताया क्यों हो जाते थे जेलस

भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप के बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए, जहां संजू ने अभिषेक की लोकप्रियता पर चुटकी लेते हुए उन्हें जल्द शादी करने की सलाह दी. टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल और उससे पहले महत्वपूर्ण मैचों में संजू का बल्ला जमकर बरसा था, अभिषेक पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करते हुए नजर आए थे लेकिन फाइनल में उन्होंने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा.

अभिषेक शर्मा की लोकप्रियता पर चुटकी लेते हुए संजू सैमसन ने मजाकिया अंदाज में बताया कि कैसे अन्य खिलाड़ियों को जलन होती थी. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में संजू ने कहा कि हर जगह सिर्फ अभिषेक अभिषेक के नारे गूंजते थे तो शुरुआत में लड़के थोड़े जेलस हो जाते थे. हम सोचते थे कि फैंस को सिर्फ वही दिखता है क्या.

संजू ने अभिषेक को दी शादी की सलाह

संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा की टांग खिंचाई करते हुए उन्हें शादी की सलाह दी. उन्होंने कहा अभिषेक शादी कर लें ताकि दूसरे खिलाड़ियों को भी थोड़ा लाइमलाइट मिले.

अभिषेक ने अपनी सफलता का श्रेय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को दिया, जिनसे वह लगातार टिप्स लेते रहते हैं. उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से वह युवराज द्वारा बताए प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज अभिषेक का लक्ष्य टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलना है. अभिषेक ने बताया कि 'युवराज सिंह ने सिखाया है कि उन चीजों की चिंता मत करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है. मेरा काम बस प्रदर्शन से टीम को जिताना है.'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में 89 रनों की शानदार पारी खेलने वाले संजू सैमसन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया, जिन्होंने 5 पारियों में 321 रन बनाए. वहीं टी20 रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का टूर्नामेंट में प्रदर्शन खास नहीं रहा था, लेकिन फाइनल में वह फॉर्म में लौट आए. उन्होंने 21 गेंदों में 52 रन बनाकर तेज शुरुआत दिलाई थी.