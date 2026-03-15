हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य

600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य

वीडियो मक्का के क्लॉक टॉवर के सबसे ऊपरी हिस्से से बनाया गया है. टॉवर के शिखर पर बने विशाल चांद यानी हिलाल के ऊपर से मस्जिद अल हरम और काबा शरीफ का जो दृश्य दिखाई देता है, वह किसी ख्वाब से कम नहीं लगता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 15 Mar 2026 09:46 AM (IST)
Preferred Sources

सोचिए आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां से पूरी दुनिया छोटी सी लगने लगे. चारों तरफ तेज हवा चल रही हो, नीचे बादल तैर रहे हों और आपकी नजर जब नीचे जाए तो दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह नजर आए. ऐसा नजारा जिसे देखकर दिल खुद ब खुद ठहर जाए. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो और कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. यह वीडियो मक्का के मशहूर क्लॉक टॉवर के सबसे ऊपरी हिस्से से बनाया गया है. टॉवर के शिखर पर बने विशाल चांद यानी हिलाल के ऊपर से मस्जिद अल हरम और काबा शरीफ का जो दृश्य दिखाई देता है, वह किसी ख्वाब से कम नहीं लगता.

600 मीटर की ऊंचाई से दिखा काबा शरीफ

वायरल हो रहे वीडियो में मक्का के मशहूर क्लॉक टॉवर के सबसे ऊपरी हिस्से से शूट किया गया दृश्य दिखाई देता है. टॉवर के शिखर पर जो सुनहरा चांद बना है, उसी के पास खड़े होकर कैमरा नीचे की ओर घुमाया गया है. जैसे ही कैमरा नीचे जाता है, पूरी मस्जिद अल हरम एक बड़े घेरे की तरह दिखाई देती है और उसके बीचों बीच काबा शरीफ नजर आता है. चारों तरफ तवाफ करते हजारों जायरीन सफेद कपड़ों में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी काले कपड़े पर सफेद मोती बिखरे हों.

देखते ही थम जाती है सांस

जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका कहना है कि इतना खूबसूरत नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. इतनी ऊंचाई से काबा और मस्जिद अल हरम को देखना एक अलग ही एहसास देता है. वीडियो में ऊपर तेज हवा चलती दिखाई देती है और नीचे पूरा हरम क्षेत्र साफ नजर आता है. कई लोग कह रहे हैं कि यह दृश्य दिल को सुकून देने वाला है.

इंजीनियरिंग और हिम्मत का कमाल

यह वीडियो बनाना भी आसान काम नहीं था. जिस जगह से यह शूट किया गया है वह जमीन से करीब 600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है. इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर कैमरा सेट करना और नीचे की ओर शूट करना अपने आप में बहुत बड़ा साहस माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव भी काफी ज्यादा होता है. इसके बावजूद वीडियो में जो साफ और स्थिर दृश्य दिखाई देता है वह वाकई कमाल का है.

दुनिया की सबसे ऊंची घड़ी वाला टॉवर

मक्का का यह क्लॉक टॉवर दुनिया की सबसे ऊंची घड़ी वाली इमारत माना जाता है. इसकी चारों दिशाओं में लगी विशाल घड़ियां कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती हैं. लेकिन इस टॉवर का सबसे खास हिस्सा इसका शिखर है जहां सोने की परत चढ़ा हुआ विशाल चांद बना हुआ है. इसी चांद के अंदर नमाज पढ़ने की जगह और रिसर्च से जुड़ी सुविधाएं भी मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

सोशल मीडिया रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि इतना खूबसूरत नजारा देखकर दिल भर आया. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि यह इंसानी इंजीनियरिंग और आस्था का अद्भुत मेल है. कई लोग इसे जिंदगी का सबसे खास दृश्य बता रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि जो लोग मक्का नहीं जा पाए उनके लिए यह वीडियो किसी तोहफे से कम नहीं है. कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों के दिलों को छू रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

Published at : 15 Mar 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Clock Tower TRENDING Kaba Views
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
ट्रेंडिंग
सोने से भी महंगी बिक रही गाय से निकलने वाली ये चीज, वायरल होते ही बाजार में तस्कर ग्रुप एक्टिव
सोने से भी महंगी बिक रही गाय से निकलने वाली ये चीज, वायरल होते ही बाजार में तस्कर ग्रुप एक्टिव
ट्रेंडिंग
RPF तुम लट्ठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं
RPF तुम लट्ठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं" मुंबई लोकल में छपरियों को स्टंट करता देख भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF जवान की ईमानदारी, भीड़ में ढूंढकर यात्री को लौटाया खोया पासपोर्ट, सोशल मीडिया पर तारीफ
दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF जवान की ईमानदारी, भीड़ में ढूंढकर यात्री को लौटाया खोया पासपोर्ट, सोशल मीडिया पर तारीफ
Advertisement

वीडियोज

CRIME NEWS : अमेरिका का वांटेड लेटर | Sansani
Pune News: Lift में फंसा मासूम का हाथ, सोसाइटी में मचा हड़कंप | Maharastra News
Janhit With Chitra Tripathi: खतरनाक Hormuz पार कर भारत की ओर बढ़ा Shivalik | PM Modi
Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Jammu Kashmir Terrorist: जम्मू में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने उरी सेक्टर में ढेर किया पाकिस्तानी आतंकी
जम्मू में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने उरी सेक्टर में ढेर किया पाकिस्तानी आतंकी
बिहार
Saharsa News: 'काहे भाग रही है... हम बंद कर दें', सहरसा में सभा से महिलाओं के जाने पर भड़के नीतीश कुमार
'काहे भाग रही है... हम बंद कर दें', सहरसा में सभा से महिलाओं के जाने पर भड़के नीतीश कुमार
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
बॉलीवुड
30 साल पहले बॉडीगार्ड ने मीका सिंह को कर दिया था रिजेक्ट, बोला- पहले काम तो करो, खुद ही स्ट्रगल कर रहे
30 साल पहले बॉडीगार्ड ने मीका सिंह को कर दिया था रिजेक्ट, बोला- पहले काम तो करो, खुद ही स्ट्रगल कर रहे
क्रिकेट
'शादी कर लो जल्दी ताकि...', अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन की सलाह, बताया क्यों हो जाते थे जेलस
'शादी कर लो जल्दी ताकि...', अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन की सलाह, बताया क्यों हो जाते थे जेलस
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक
फोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक
हेल्थ
सिर्फ मर्दों में होती हैं ये बीमारियां, 40 की उम्र के बाद दोगुना हो जाता है खतरा
सिर्फ मर्दों में होती हैं ये बीमारियां, 40 की उम्र के बाद दोगुना हो जाता है खतरा
ट्रेंडिंग
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget