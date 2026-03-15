600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य

सोचिए आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां से पूरी दुनिया छोटी सी लगने लगे. चारों तरफ तेज हवा चल रही हो, नीचे बादल तैर रहे हों और आपकी नजर जब नीचे जाए तो दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह नजर आए. ऐसा नजारा जिसे देखकर दिल खुद ब खुद ठहर जाए. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो और कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. यह वीडियो मक्का के मशहूर क्लॉक टॉवर के सबसे ऊपरी हिस्से से बनाया गया है. टॉवर के शिखर पर बने विशाल चांद यानी हिलाल के ऊपर से मस्जिद अल हरम और काबा शरीफ का जो दृश्य दिखाई देता है, वह किसी ख्वाब से कम नहीं लगता.

600 मीटर की ऊंचाई से दिखा काबा शरीफ

वायरल हो रहे वीडियो में मक्का के मशहूर क्लॉक टॉवर के सबसे ऊपरी हिस्से से शूट किया गया दृश्य दिखाई देता है. टॉवर के शिखर पर जो सुनहरा चांद बना है, उसी के पास खड़े होकर कैमरा नीचे की ओर घुमाया गया है. जैसे ही कैमरा नीचे जाता है, पूरी मस्जिद अल हरम एक बड़े घेरे की तरह दिखाई देती है और उसके बीचों बीच काबा शरीफ नजर आता है. चारों तरफ तवाफ करते हजारों जायरीन सफेद कपड़ों में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी काले कपड़े पर सफेद मोती बिखरे हों.

اعلى نقطة في برج الساعة 🤯



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देखते ही थम जाती है सांस

जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका कहना है कि इतना खूबसूरत नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. इतनी ऊंचाई से काबा और मस्जिद अल हरम को देखना एक अलग ही एहसास देता है. वीडियो में ऊपर तेज हवा चलती दिखाई देती है और नीचे पूरा हरम क्षेत्र साफ नजर आता है. कई लोग कह रहे हैं कि यह दृश्य दिल को सुकून देने वाला है.

इंजीनियरिंग और हिम्मत का कमाल

यह वीडियो बनाना भी आसान काम नहीं था. जिस जगह से यह शूट किया गया है वह जमीन से करीब 600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है. इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर कैमरा सेट करना और नीचे की ओर शूट करना अपने आप में बहुत बड़ा साहस माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव भी काफी ज्यादा होता है. इसके बावजूद वीडियो में जो साफ और स्थिर दृश्य दिखाई देता है वह वाकई कमाल का है.

दुनिया की सबसे ऊंची घड़ी वाला टॉवर

मक्का का यह क्लॉक टॉवर दुनिया की सबसे ऊंची घड़ी वाली इमारत माना जाता है. इसकी चारों दिशाओं में लगी विशाल घड़ियां कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती हैं. लेकिन इस टॉवर का सबसे खास हिस्सा इसका शिखर है जहां सोने की परत चढ़ा हुआ विशाल चांद बना हुआ है. इसी चांद के अंदर नमाज पढ़ने की जगह और रिसर्च से जुड़ी सुविधाएं भी मौजूद हैं.

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सोशल मीडिया रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि इतना खूबसूरत नजारा देखकर दिल भर आया. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि यह इंसानी इंजीनियरिंग और आस्था का अद्भुत मेल है. कई लोग इसे जिंदगी का सबसे खास दृश्य बता रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि जो लोग मक्का नहीं जा पाए उनके लिए यह वीडियो किसी तोहफे से कम नहीं है. कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों के दिलों को छू रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.

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