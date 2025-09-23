हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Amazon या Flipkart! कहां सबसे ज्यादा सस्ता मिल रहा iPhone16, जानिए कहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत

Amazon या Flipkart! कहां सबसे ज्यादा सस्ता मिल रहा iPhone16, जानिए कहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत

iPhone 15 Discount: फ्लिपकार्ट ने त्योहारी सीजन की शुरुआत धमाकेदार ऑफर्स के साथ कर दी है. कंपनी की साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days में इस बार स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 11:39 AM (IST)
iPhone 15 Discount: फ्लिपकार्ट ने त्योहारी सीजन की शुरुआत धमाकेदार ऑफर्स के साथ कर दी है. कंपनी की साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days में इस बार स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है.

फ्लिपकार्ट ने त्योहारी सीजन की शुरुआत धमाकेदार ऑफर्स के साथ कर दी है. कंपनी की साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days में इस बार स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसी दौरान iPhone 16 अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हो गया है. जहां Apple की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी कीमत 69,900 रुपये तय है, वहीं फ्लिपकार्ट पर इसे सिर्फ 51,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. यानी ग्राहकों को करीब 28,000 रुपये तक की बचत हो रही है. इसके अलावा बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट के जरिए कीमत को और भी कम किया जा सकता है.

वहीं, दूसरी तरफ, Amazon पर iPhone 16 को 69,499 रुपये में लिस्ट किया गया है. हालांकि एसबीआई कार्ड से पेमेंट करने पर आपको करीब 4 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी लेकिन इसके बाद भी यह कीमत फ्लिपकॉर्ट के ऑफर से काफी ज्यादा है. इस हिसाब से देखा जाए तो iPhone 16 को फ्लिपकॉर्ट की सेल में खरीदने पर लोगों को ज्यादा फायदा होगा.
वहीं, दूसरी तरफ, Amazon पर iPhone 16 को 69,499 रुपये में लिस्ट किया गया है. हालांकि एसबीआई कार्ड से पेमेंट करने पर आपको करीब 4 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी लेकिन इसके बाद भी यह कीमत फ्लिपकॉर्ट के ऑफर से काफी ज्यादा है. इस हिसाब से देखा जाए तो iPhone 16 को फ्लिपकॉर्ट की सेल में खरीदने पर लोगों को ज्यादा फायदा होगा.
Apple ने इस साल iPhone 17 सीरीज़ को 256GB से शुरू होने वाले स्टोरेज के साथ पेश किया था. ऐसे में iPhone 16 के 256GB और 512GB वेरिएंट की कीमतों में भी कटौती की गई है. पहले ये मॉडल क्रमशः 89,900 रुपये और 1,09,900 रुपये में आते थे लेकिन अब इन्हें 79,900 रुपये और 99,900 रुपये में खरीदा जा सकता है.
Apple ने इस साल iPhone 17 सीरीज़ को 256GB से शुरू होने वाले स्टोरेज के साथ पेश किया था. ऐसे में iPhone 16 के 256GB और 512GB वेरिएंट की कीमतों में भी कटौती की गई है. पहले ये मॉडल क्रमशः 89,900 रुपये और 1,09,900 रुपये में आते थे लेकिन अब इन्हें 79,900 रुपये और 99,900 रुपये में खरीदा जा सकता है.
अगर फीचर्स की बात करें तो iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें Dynamic Island फीचर भी शामिल है. फोन को पावर देने के लिए इसमें Apple का नया A18 Bionic चिपसेट मौजूद है जो कंपनी की लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी Apple Intelligence को सपोर्ट करता है.
अगर फीचर्स की बात करें तो iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें Dynamic Island फीचर भी शामिल है. फोन को पावर देने के लिए इसमें Apple का नया A18 Bionic चिपसेट मौजूद है जो कंपनी की लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी Apple Intelligence को सपोर्ट करता है.
फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 48MP का मेन लेंस और 12MP का सेकेंडरी लेंस मौजूद है. सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. खास बात यह है कि इसमें एक डेडिकेटेड कैमरा कैप्चर बटन और एक्शन बटन दिया गया है जिससे बिना स्क्रीन टच किए फोटो क्लिक की जा सकती हैं.
फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 48MP का मेन लेंस और 12MP का सेकेंडरी लेंस मौजूद है. सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. खास बात यह है कि इसमें एक डेडिकेटेड कैमरा कैप्चर बटन और एक्शन बटन दिया गया है जिससे बिना स्क्रीन टच किए फोटो क्लिक की जा सकती हैं.
फ्लिपकार्ट की इस सेल को और खास बनाती है इसकी 10 मिनट स्मार्टफोन डिलीवरी सर्विस, जो चुनिंदा शहरों में शुरू की गई है. इस सर्विस में iPhone 17 सीरीज़, Samsung Galaxy S24 और अन्य लोकप्रिय स्मार्टफोन्स शामिल हैं. साथ ही ग्राहकों को नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट जैसे फायदे भी दिए जा रहे हैं.
फ्लिपकार्ट की इस सेल को और खास बनाती है इसकी 10 मिनट स्मार्टफोन डिलीवरी सर्विस, जो चुनिंदा शहरों में शुरू की गई है. इस सर्विस में iPhone 17 सीरीज़, Samsung Galaxy S24 और अन्य लोकप्रिय स्मार्टफोन्स शामिल हैं. साथ ही ग्राहकों को नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट जैसे फायदे भी दिए जा रहे हैं.
Published at : 23 Sep 2025 11:38 AM (IST)
