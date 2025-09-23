एक्सप्लोरर
Amazon या Flipkart! कहां सबसे ज्यादा सस्ता मिल रहा iPhone16, जानिए कहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत
iPhone 15 Discount: फ्लिपकार्ट ने त्योहारी सीजन की शुरुआत धमाकेदार ऑफर्स के साथ कर दी है. कंपनी की साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days में इस बार स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है.
फ्लिपकार्ट ने त्योहारी सीजन की शुरुआत धमाकेदार ऑफर्स के साथ कर दी है. कंपनी की साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days में इस बार स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसी दौरान iPhone 16 अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हो गया है. जहां Apple की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी कीमत 69,900 रुपये तय है, वहीं फ्लिपकार्ट पर इसे सिर्फ 51,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. यानी ग्राहकों को करीब 28,000 रुपये तक की बचत हो रही है. इसके अलावा बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट के जरिए कीमत को और भी कम किया जा सकता है.
Published at : 23 Sep 2025 11:38 AM (IST)
Amazon या Flipkart! कहां सबसे ज्यादा सस्ता मिल रहा iPhone 16, जानिए कहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत
