Airtel यूजर्स को बड़ा झटका! कंपनी ने बंद किया ये सस्ता प्लान, अब रिचार्ज के लिए करनी होगी ज्यादा जेब ढीली

कंपनी का यह फैसला खासकर उन यूजर्स के लिए बड़ा झटका है जो सीमित डेटा और कॉलिंग जरूरतों के लिए 189 रुपये वाला प्लान चुनते थे. इस प्लान में Airtel की ओर से 1GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग, और 300 SMS की सुविधा दी जाती थी. इसकी वैलिडिटी 21 दिन थी जो हल्के मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए एक परफेक्ट बैलेंस माना जाता था. लेकिन अब Airtel ने इस प्लान को अपनी वेबसाइट और ऐप से पूरी तरह हटा दिया है.