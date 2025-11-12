Airtel यूजर्स को बड़ा झटका! कंपनी ने बंद किया ये सस्ता प्लान, अब रिचार्ज के लिए करनी होगी ज्यादा जेब ढीली

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Airtel Users: टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपनियां अब बिना कीमतों की आधिकारिक बढ़ोतरी किए धीरे-धीरे यूजर्स की जेब पर बोझ बढ़ा रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 11:34 AM (IST)
टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपनियां अब बिना कीमतों की आधिकारिक बढ़ोतरी किए धीरे-धीरे यूजर्स की जेब पर बोझ बढ़ा रही हैं. तरीका सीधा है सस्ते रिचार्ज प्लान्स को बंद करके केवल महंगे विकल्प छोड़ देना. इसी राह पर चलते हुए Airtel ने भी अपना लोकप्रिय 189 रुपये वाला प्रीपेड प्लान बंद कर दिया है. अब कंपनी का सबसे सस्ता रिचार्ज विकल्प 199 रुपये का प्लान है. यानी यूजर्स को अब कम से कम 10 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे.

कंपनी का यह फैसला खासकर उन यूजर्स के लिए बड़ा झटका है जो सीमित डेटा और कॉलिंग जरूरतों के लिए 189 रुपये वाला प्लान चुनते थे. इस प्लान में Airtel की ओर से 1GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग, और 300 SMS की सुविधा दी जाती थी. इसकी वैलिडिटी 21 दिन थी जो हल्के मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए एक परफेक्ट बैलेंस माना जाता था. लेकिन अब Airtel ने इस प्लान को अपनी वेबसाइट और ऐप से पूरी तरह हटा दिया है.
अब बात करते हैं कंपनी के नए बेसिक प्लान की. Airtel का 199 रुपये वाला प्लान अब एंट्री-लेवल रिचार्ज ऑप्शन बन गया है. इस प्लान में यूजर्स को 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, और रोजाना 100 SMS की सुविधा मिलती है. यानी सिर्फ 10 रुपये ज्यादा खर्च करने पर आपको दोगुना डेटा और 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. यह प्लान उन लोगों के लिए थोड़ा बेहतर सौदा हो सकता है जो ज्यादा डेटा या लंबी वैलिडिटी चाहते हैं.
हालांकि, अगर आप उन यूजर्स में से हैं जिनकी डेटा जरूरत कम है और जो सिर्फ बेसिक कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं तो 189 रुपये वाले प्लान का बंद होना निराशाजनक है.
Airtel का यह कदम टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ते खर्च और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है. लेकिन आम उपभोक्ता के लिए इसका मतलब साफ है अब सस्ता मोबाइल रिचार्ज इतिहास बनता जा रहा है.
Reliance Jio का 3999 रुपये प्लान हर दिन 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS देता है. इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा और 90 दिनों के लिए JioHotstar Mobile/TV का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. साथ ही 50GB का JioAICloud स्टोरेज मुफ्त मिलता है.
इसके अलावा Jio का 3,599 रुपये प्लान भी लगभग वैसा ही है 2.5GB डेली डेटा, फ्री कॉलिंग, 100 SMS, 5G एक्सेस और 90 दिन का Hotstar Mobile एक्सेस. इसमें भी 50GB क्लाउड स्टोरेज शामिल है.
Published at : 12 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Embed widget