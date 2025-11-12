एक्सप्लोरर
Airtel यूजर्स को बड़ा झटका! कंपनी ने बंद किया ये सस्ता प्लान, अब रिचार्ज के लिए करनी होगी ज्यादा जेब ढीली
Airtel Users: टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपनियां अब बिना कीमतों की आधिकारिक बढ़ोतरी किए धीरे-धीरे यूजर्स की जेब पर बोझ बढ़ा रही हैं.
टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपनियां अब बिना कीमतों की आधिकारिक बढ़ोतरी किए धीरे-धीरे यूजर्स की जेब पर बोझ बढ़ा रही हैं. तरीका सीधा है सस्ते रिचार्ज प्लान्स को बंद करके केवल महंगे विकल्प छोड़ देना. इसी राह पर चलते हुए Airtel ने भी अपना लोकप्रिय 189 रुपये वाला प्रीपेड प्लान बंद कर दिया है. अब कंपनी का सबसे सस्ता रिचार्ज विकल्प 199 रुपये का प्लान है. यानी यूजर्स को अब कम से कम 10 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे.
Published at : 12 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Tags :Airtel TECH NEWS HINDI
