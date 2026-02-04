एक्सप्लोरर
Airtel ने बढ़ाई Jio की टेंशन! एक साथ आए 2 नए प्लान, अनलिमिटेड 5G के साथ मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स
Airtel: टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती रेस के बीच Airtel ने अपने प्रीपेड यूजर्स को लुभाने के लिए एक साथ दो नए रिचार्ज प्लान पेश किए हैं.
टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती रेस के बीच Airtel ने अपने प्रीपेड यूजर्स को लुभाने के लिए एक साथ दो नए रिचार्ज प्लान पेश किए हैं. इन प्लान्स को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बिना किसी टेंशन के ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं. Airtel के इन नए ऑफर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा दिया जा रहा है यानी डेटा लिमिट खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी.
Published at : 04 Feb 2026 11:07 AM (IST)
