Airtel ने बढ़ाई Jio की टेंशन! एक साथ आए 2 नए प्लान, अनलिमिटेड 5G के साथ मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स

Airtel ने बढ़ाई Jio की टेंशन! एक साथ आए 2 नए प्लान, अनलिमिटेड 5G के साथ मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स

Airtel: टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती रेस के बीच Airtel ने अपने प्रीपेड यूजर्स को लुभाने के लिए एक साथ दो नए रिचार्ज प्लान पेश किए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 04 Feb 2026 11:08 AM (IST)
Airtel: टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती रेस के बीच Airtel ने अपने प्रीपेड यूजर्स को लुभाने के लिए एक साथ दो नए रिचार्ज प्लान पेश किए हैं.

टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती रेस के बीच Airtel ने अपने प्रीपेड यूजर्स को लुभाने के लिए एक साथ दो नए रिचार्ज प्लान पेश किए हैं. इन प्लान्स को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बिना किसी टेंशन के ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं. Airtel के इन नए ऑफर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा दिया जा रहा है यानी डेटा लिमिट खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी.

Airtel ने 399 रुपये और 449 रुपये की कीमत वाले दो प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं. दोनों ही प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आते हैं और इनमें हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ एंटरटेनमेंट से जुड़े फायदे भी शामिल हैं. कंपनी का फोकस उन यूजर्स पर है जो दिनभर वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.
Airtel ने 399 रुपये और 449 रुपये की कीमत वाले दो प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं. दोनों ही प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आते हैं और इनमें हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ एंटरटेनमेंट से जुड़े फायदे भी शामिल हैं. कंपनी का फोकस उन यूजर्स पर है जो दिनभर वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.
399 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा के अलावा हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड इंटरनेट मिलता है. इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स पूरी तरह फ्री हैं जबकि रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दी जा रही है. एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए इसमें 28 दिनों का JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन भी शामिल किया गया है जिससे फिल्में, वेब सीरीज और लाइव स्पोर्ट्स देखे जा सकते हैं. हालांकि अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा केवल 5G कवरेज वाले इलाकों में ही मिलेगा.
399 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा के अलावा हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड इंटरनेट मिलता है. इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स पूरी तरह फ्री हैं जबकि रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दी जा रही है. एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए इसमें 28 दिनों का JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन भी शामिल किया गया है जिससे फिल्में, वेब सीरीज और लाइव स्पोर्ट्स देखे जा सकते हैं. हालांकि अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा केवल 5G कवरेज वाले इलाकों में ही मिलेगा.
Tags :
Airtel TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

