Airtel ने बढ़ाई Jio की टेंशन! एक साथ आए 2 नए प्लान, अनलिमिटेड 5G के साथ मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स

399 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा के अलावा हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड इंटरनेट मिलता है. इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स पूरी तरह फ्री हैं जबकि रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दी जा रही है. एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए इसमें 28 दिनों का JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन भी शामिल किया गया है जिससे फिल्में, वेब सीरीज और लाइव स्पोर्ट्स देखे जा सकते हैं. हालांकि अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा केवल 5G कवरेज वाले इलाकों में ही मिलेगा.