Windows PC हो गया बेहद स्लो? Microsoft के बताए ये 7 तरीके मिनटों में बढ़ा देंगे स्पीड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Windows PC: कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद Windows कंप्यूटर पहले की तुलना में धीमा चलने लगता है. ऐप्स देर से खुलते हैं सिस्टम हैंग होने लगता है और काम करना मुश्किल हो जाता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोग्राम चलना, स्टोरेज भर जाना या सिस्टम अपडेट न होना. अगर आपका कंप्यूटर भी स्लो हो गया है तो Microsoft ने इसे तेज करने के लिए कुछ आसान उपाय बताए हैं. इन तरीकों को अपनाकर आप अपने PC की परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं.

Windows और ड्राइवर को हमेशा अपडेट रखें

कंप्यूटर को तेज और सुरक्षित बनाए रखने के लिए Windows को अपडेट करना बेहद जरूरी होता है. नए अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैच, बग फिक्स और ड्राइवर अपडेट शामिल होते हैं जिससे सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है. अगर आपका PC लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ है तो उसे तुरंत अपडेट करना अच्छा कदम हो सकता है. इससे कई परफॉर्मेंस से जुड़ी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं.

Malware स्कैन जरूर करें

कई बार कंप्यूटर की स्पीड कम होने की वजह वायरस या मालवेयर भी हो सकते हैं. ऐसे प्रोग्राम सिस्टम के रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं और PC को धीमा कर देते हैं. इसलिए समय-समय पर सिस्टम का स्कैन करना जरूरी है. Windows में मौजूद सिक्योरिटी टूल की मदद से आप जल्दी से मालवेयर स्कैन कर सकते हैं और अगर कोई खतरा मिलता है तो उसे हटाया जा सकता है.

स्टोरेज खाली करें

अगर कंप्यूटर की स्टोरेज लगभग भर चुकी है तो सिस्टम की स्पीड पर इसका असर पड़ता है. ऐसे में बेकार फाइलें, डाउनलोड और अस्थायी डेटा हटाना फायदेमंद हो सकता है. Windows में Storage Sense नाम का फीचर दिया गया है जो अपने आप टेम्परेरी फाइल्स और बेकार डेटा को हटाने में मदद करता है. इसके अलावा आप Disk Cleanup टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

जिन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें हटाएं

कई बार हम ऐसे कई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जिनका बाद में इस्तेमाल नहीं होता. ये ऐप्स न केवल स्टोरेज घेरते हैं बल्कि कुछ मामलों में बैकग्राउंड में चलते भी रहते हैं. ऐसे अनुपयोगी प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करना कंप्यूटर की परफॉर्मेंस सुधारने में मदद कर सकता है.

Startup में चलने वाले ऐप्स को बंद करें

कुछ एप्लिकेशन ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर चालू होते ही अपने आप शुरू हो जाते हैं. इससे सिस्टम स्टार्ट होने में ज्यादा समय लग सकता है और RAM का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है. ऐसे ऐप्स को बंद करने के लिए Task Manager की मदद ली जा सकती है. यहां से आप तय कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम स्टार्टअप में चले और कौन सा नहीं.

बैकग्राउंड ऐप्स की गतिविधि सीमित करें

कई ऐप्स बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं. इससे सिस्टम के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और कंप्यूटर की गति प्रभावित हो सकती है. जरूरत न होने पर इन ऐप्स की बैकग्राउंड गतिविधि को सीमित करना बेहतर विकल्प हो सकता है.

विजुअल इफेक्ट्स को कम करें

Windows में कई तरह के एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन ये सिस्टम की कुछ क्षमता भी इस्तेमाल करते हैं. अगर आप अपने PC की स्पीड को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो इन विजुअल इफेक्ट्स को कम या बंद किया जा सकता है. इससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में फर्क महसूस हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

अगर आपके Smart TV में Bluetooth है तो ये 6 काम जरूर करें, वरना आधे फीचर बेकार जा रहे हैं