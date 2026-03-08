फोन में लगा SIM अचानक क्यों हो जाता है खराब? ये 4 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

SIM Card: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कॉल करना हो, इंटरनेट चलाना हो या फिर बैंकिंग और ओटीपी जैसी जरूरी सेवाएं इस्तेमाल करनी हों, हर चीज के लिए SIM कार्ड जरूरी होता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोन में लगा हुआ SIM अचानक काम करना बंद कर देता है या नेटवर्क पकड़ना छोड़ देता है. अक्सर लोग समझते हैं कि SIM खराब हो गया है लेकिन इसके पीछे कुछ आम गलतियां भी जिम्मेदार होती हैं.

धूल और नमी से हो सकता है नुकसान

फोन के अंदर मौजूद SIM स्लॉट में समय के साथ धूल और नमी जमा हो सकती है. जब SIM कार्ड के गोल्डन कॉन्टैक्ट्स पर गंदगी या नमी लग जाती है तो फोन उसे सही तरीके से पढ़ नहीं पाता. इसके कारण कई बार नेटवर्क गायब होने लगता है या SIM काम करना बंद कर देता है. इसलिए समय-समय पर फोन के SIM स्लॉट को साफ रखना जरूरी है.

बार-बार SIM निकालना और लगाना

कई लोग अलग-अलग फोन में SIM इस्तेमाल करने के लिए उसे बार-बार निकालते और लगाते रहते हैं. ऐसा करने से SIM कार्ड के कॉन्टैक्ट्स पर खरोंच आ सकती है या वह ढीला हो सकता है. लंबे समय तक ऐसा करने से SIM खराब भी हो सकता है. इसलिए जरूरत के बिना SIM कार्ड को बार-बार निकालने से बचना चाहिए.

फोन का ज्यादा गर्म होना

अगर आपका स्मार्टफोन लगातार ज्यादा गर्म रहता है तो इसका असर SIM कार्ड पर भी पड़ सकता है. ज्यादा तापमान से SIM कार्ड के माइक्रोचिप पर दबाव पड़ता है और वह धीरे-धीरे खराब हो सकता है. खासतौर पर गेमिंग या लंबे समय तक भारी ऐप्स इस्तेमाल करने के दौरान फोन गर्म हो जाता है इसलिए फोन को ठंडा होने का समय देना जरूरी है.

पुराना SIM कार्ड भी बन सकता है समस्या

कई लोग सालों तक एक ही SIM कार्ड इस्तेमाल करते रहते हैं. समय के साथ SIM कार्ड की चिप कमजोर हो सकती है और नेटवर्क से कनेक्शन ठीक से नहीं बन पाता. अगर आपका SIM बहुत पुराना है और बार-बार नेटवर्क की समस्या आ रही है तो उसे बदलवाना बेहतर विकल्प हो सकता है.

क्या करना चाहिए?

अगर आपके फोन में SIM बार-बार काम करना बंद कर रहा है तो पहले उसे निकालकर साफ करें और फिर से लगाएं. अगर समस्या फिर भी बनी रहती है तो अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के स्टोर पर जाकर SIM रिप्लेस करवाना सही रहेगा. थोड़ी सी सावधानी रखकर आप अपने SIM कार्ड को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और नेटवर्क की परेशानी से बच सकते हैं.

