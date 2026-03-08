हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन में लगा SIM अचानक क्यों हो जाता है खराब? ये 4 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

फोन में लगा SIM अचानक क्यों हो जाता है खराब? ये 4 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कॉल करना हो, इंटरनेट चलाना हो या फिर बैंकिंग और ओटीपी जैसी जरूरी सेवाएं इस्तेमाल करनी हों, हर चीज के लिए SIM कार्ड जरूरी होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Mar 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

SIM Card: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कॉल करना हो, इंटरनेट चलाना हो या फिर बैंकिंग और ओटीपी जैसी जरूरी सेवाएं इस्तेमाल करनी हों, हर चीज के लिए SIM कार्ड जरूरी होता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोन में लगा हुआ SIM अचानक काम करना बंद कर देता है या नेटवर्क पकड़ना छोड़ देता है. अक्सर लोग समझते हैं कि SIM खराब हो गया है लेकिन इसके पीछे कुछ आम गलतियां भी जिम्मेदार होती हैं.

धूल और नमी से हो सकता है नुकसान

फोन के अंदर मौजूद SIM स्लॉट में समय के साथ धूल और नमी जमा हो सकती है. जब SIM कार्ड के गोल्डन कॉन्टैक्ट्स पर गंदगी या नमी लग जाती है तो फोन उसे सही तरीके से पढ़ नहीं पाता. इसके कारण कई बार नेटवर्क गायब होने लगता है या SIM काम करना बंद कर देता है. इसलिए समय-समय पर फोन के SIM स्लॉट को साफ रखना जरूरी है.

बार-बार SIM निकालना और लगाना

कई लोग अलग-अलग फोन में SIM इस्तेमाल करने के लिए उसे बार-बार निकालते और लगाते रहते हैं. ऐसा करने से SIM कार्ड के कॉन्टैक्ट्स पर खरोंच आ सकती है या वह ढीला हो सकता है. लंबे समय तक ऐसा करने से SIM खराब भी हो सकता है. इसलिए जरूरत के बिना SIM कार्ड को बार-बार निकालने से बचना चाहिए.

फोन का ज्यादा गर्म होना

अगर आपका स्मार्टफोन लगातार ज्यादा गर्म रहता है तो इसका असर SIM कार्ड पर भी पड़ सकता है. ज्यादा तापमान से SIM कार्ड के माइक्रोचिप पर दबाव पड़ता है और वह धीरे-धीरे खराब हो सकता है. खासतौर पर गेमिंग या लंबे समय तक भारी ऐप्स इस्तेमाल करने के दौरान फोन गर्म हो जाता है इसलिए फोन को ठंडा होने का समय देना जरूरी है.

पुराना SIM कार्ड भी बन सकता है समस्या

कई लोग सालों तक एक ही SIM कार्ड इस्तेमाल करते रहते हैं. समय के साथ SIM कार्ड की चिप कमजोर हो सकती है और नेटवर्क से कनेक्शन ठीक से नहीं बन पाता. अगर आपका SIM बहुत पुराना है और बार-बार नेटवर्क की समस्या आ रही है तो उसे बदलवाना बेहतर विकल्प हो सकता है.

क्या करना चाहिए?

अगर आपके फोन में SIM बार-बार काम करना बंद कर रहा है तो पहले उसे निकालकर साफ करें और फिर से लगाएं. अगर समस्या फिर भी बनी रहती है तो अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के स्टोर पर जाकर SIM रिप्लेस करवाना सही रहेगा. थोड़ी सी सावधानी रखकर आप अपने SIM कार्ड को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और नेटवर्क की परेशानी से बच सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

आईना नहीं, पर्सनल असिस्टेंट! मौसम से लेकर हेल्थ रिपोर्ट तक सब बताएगा ये Smart Mirror, जानिए कैसे करता है काम

Published at : 08 Mar 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
SIM TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
फोन में लगा SIM अचानक क्यों हो जाता है खराब? ये 4 गलतियां पड़ सकती हैं भारी
फोन में लगा SIM अचानक क्यों हो जाता है खराब? ये 4 गलतियां पड़ सकती हैं भारी
टेक्नोलॉजी
Windows PC हो गया बेहद स्लो? Microsoft के बताए ये 7 तरीके मिनटों में बढ़ा देंगे स्पीड
Windows PC हो गया बेहद स्लो? Microsoft के बताए ये 7 तरीके मिनटों में बढ़ा देंगे स्पीड
टेक्नोलॉजी
Nothing Phone 4a Vs Motorola Edge 70 Fusion: कीमत, फीचर्स और बैटरी की टक्कर में कौन सा फोन है बेहतर?
Nothing Phone 4a Vs Motorola Edge 70 Fusion: कीमत, फीचर्स और बैटरी की टक्कर में कौन सा फोन है बेहतर?
टेक्नोलॉजी
West Asia की जंग का असर अब इंटरनेट पर! सिर्फ पेट्रोल नहीं, भारत की डिजिटल लाइफ भी खतरे में, जानिए
West Asia की जंग का असर अब इंटरनेट पर! सिर्फ पेट्रोल नहीं, भारत की डिजिटल लाइफ भी खतरे में, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
बॉलीवुड
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
इंडिया
स्पेशल कंट्रोल रूम, एडवाइजरी और जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
कंट्रोल रूम, जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
हेल्थ
गर्मी में भारी क्यों लगती है हाई-प्रोटीन डाइट? जानिए हल्के और बेस्ट प्लांट-बेस्ड प्रोटीन ऑप्शन
गर्मी में भारी क्यों लगती है हाई-प्रोटीन डाइट? जानिए हल्के और बेस्ट प्लांट-बेस्ड प्रोटीन ऑप्शन
ट्रेंडिंग
फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर क्रिकेट का बुखार, टीम इंडिया के लिए दुआओं और मजेदार पोस्ट की बाढ़
फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर क्रिकेट का बुखार, टीम इंडिया के लिए दुआओं और मजेदार पोस्ट की बाढ़
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget