चीन में 60 साल के लोग क्यों लगा रहे हैं लंबी कतार? OpenClaw सीखने के पीछे छिपी है बड़ी वजह

OpenClaw: चीन में इन दिनों एक दिलचस्प टेक ट्रेंड तेजी से चर्चा में है. आम तौर पर नई तकनीकें युवाओं को आकर्षित करती हैं लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Mar 2026 01:45 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

OpenClaw: चीन में इन दिनों एक दिलचस्प टेक ट्रेंड तेजी से चर्चा में है. आम तौर पर नई तकनीकें युवाओं को आकर्षित करती हैं लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है. चीन में 60 साल से अधिक उम्र के लोग भी OpenClaw नाम की नई AI तकनीक सीखने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं. हाल ही में टेक कंपनी Tencent द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक OpenClaw सेटअप कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक पहुंचे. इनमें रिटायर्ड एविएशन इंजीनियर, लाइब्रेरियन और तकनीक में रुचि रखने वाले कई बुजुर्ग शामिल थे जो AI एजेंट के साथ प्रयोग करना चाहते थे.

OpenClaw क्या है और यह कैसे काम करता है?

OpenClaw एक तरह का एडवांस AI सहायक है जिसे ऐसा बनाया गया है कि यह लगातार काम करता रह सके. सामान्य AI चैटबॉट्स की तरह यह सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता बल्कि कई डिजिटल काम खुद से संभाल सकता है. इस तकनीक को डेवलपर Peter Steinberger ने विकसित किया है.

उदाहरण के तौर पर OpenClaw ईमेल चेक करना, जवाब भेजना, कंप्यूटर के फोल्डर्स की निगरानी करना जरूरी स्क्रिप्ट चलाना या जानकारी इकट्ठा कर उपयोगकर्ता को रिपोर्ट देना जैसे काम कर सकता है. सरल शब्दों में कहें तो जहां AI चैटबॉट यूजर्स के निर्देशों पर प्रतिक्रिया देते हैं वहीं OpenClaw यूजर्स की ओर से खुद कार्रवाई कर सकता है.

इस तकनीक की एक बड़ी खासियत यह भी है कि यह ओपन-सोर्स है. इसका मतलब है कि इसका कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है इसलिए कोई भी डेवलपर इसे डाउनलोड कर सकता है, बदलाव कर सकता है या इसके आधार पर नए टूल बना सकता है.

चीन में OpenClaw का बढ़ता प्रभाव

चीन हमेशा से नई तकनीकों को तेजी से अपनाने के लिए जाना जाता है और OpenClaw के मामले में भी यही हो रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बड़ी टेक कंपनियां जैसे Alibaba, Tencent और Baidu इस तकनीक से जुड़ी सेवाएं देने लगी हैं.

कुछ कंपनियां तो ऐसे सर्विस पैकेज भी दे रही हैं जिनमें तकनीशियन उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर पर OpenClaw इंस्टॉल करने में मदद करते हैं. इससे आम लोगों के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करना और भी आसान हो गया है.

सुपर-ऐप संस्कृति ने बढ़ाई AI एजेंट की संभावना

चीन में डिजिटल सेवाओं का ढांचा भी OpenClaw के लिए अनुकूल माना जा रहा है. वहां WeChat जैसे सुपर-ऐप्स बहुत लोकप्रिय हैं जहां मैसेजिंग, पेमेंट, शॉपिंग और कई अन्य सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं.

ऐसे माहौल में AI एजेंट को इन ऐप्स के भीतर जोड़ना आसान हो जाता है. इसके विपरीत अमेरिका और यूरोप में डिजिटल सेवाएं अलग-अलग ऐप्स में बंटी होती हैं जिससे इस तरह की तकनीकों को लागू करना थोड़ा धीमा और जटिल हो जाता है.

स्टार्टअप्स और डेवलपर्स के लिए नए मौके

चीन के स्टार्टअप इकोसिस्टम में OpenClaw को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. कई उद्यमी इस तकनीक पर आधारित नए बिजनेस मॉडल बनाने में जुट गए हैं. कुछ डेवलपर्स ने तो ऐसे प्रोटोटाइप भी तैयार किए हैं जो खास तौर पर AI एजेंट्स के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं.

इनमें एक दिलचस्प विचार ऐसा भी सामने आया जिसमें AI एजेंट्स के लिए Tinder जैसा मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है. इसमें लोगों के व्यक्तिगत AI एजेंट आपस में बातचीत करके अपने यूजर्स की पसंद और रुचियों के आधार पर संभावित मुलाकातें तय कर सकते हैं.

अकेले उद्यमियों के लिए भी बड़ा अवसर

OpenClaw का इस्तेमाल करके छोटे स्तर के उद्यमी भी बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं. उदाहरण के लिए बीजिंग के एक उद्यमी ने AI इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभालने के लिए OpenClaw एजेंट्स का इस्तेमाल किया. इन AI एजेंट्स ने कंटेंट तैयार करने से लेकर यूजर्स के साथ बातचीत तक कई काम खुद संभाल लिए.

तेजी से आगे बढ़ने की होड़

चीन की टेक दुनिया में OpenClaw को लेकर एक तरह की जल्दबाजी भी दिखाई दे रही है. कई स्टार्टअप्स को डर है कि अगर उन्होंने जल्दी कदम नहीं उठाया तो प्रतिस्पर्धी उनसे आगे निकल सकते हैं. यही वजह है कि नई AI सेवाओं और प्लेटफॉर्म्स के प्रयोग तेजी से हो रहे हैं.

साथ ही बड़ी क्लाउड कंपनियां जैसे Baidu और Alibaba अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पर OpenClaw चलाने की सुविधा देने लगी हैं जिससे डेवलपर्स बिना महंगे हार्डवेयर के भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं.

हार्डवेयर कंपनियों के लिए भी खुल रहे नए रास्ते

OpenClaw का असर सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है. चीन की हार्डवेयर कंपनियां भी यह तलाश रही हैं कि AI एजेंट्स को स्मार्ट डिवाइसेज के साथ कैसे जोड़ा जाए. भविष्य में संभव है कि यूजर्स सिर्फ मैसेजिंग ऐप के जरिए AI एजेंट को आदेश देकर अपने घर या ऑफिस के स्मार्ट डिवाइसेज़ को नियंत्रित कर सकें.

Windows PC हो गया बेहद स्लो? Microsoft के बताए ये 7 तरीके मिनटों में बढ़ा देंगे स्पीड

Published at : 08 Mar 2026 01:45 PM (IST)
TECH NEWS HINDI OpenClaw
Embed widget