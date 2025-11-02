हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी99% लोगों को नहीं पता AC में Ton का क्या मतलब होता है! जानिए पूरी जानकारी

99% लोगों को नहीं पता AC में Ton का क्या मतलब होता है! जानिए पूरी जानकारी

AC: गर्मी के मौसम में हर घर में एयर कंडीशनर यानी AC की जरूरत महसूस होती है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर AC पर 1 Ton, 1.5 Ton या 2 Ton लिखा होता है?

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 02 Nov 2025 11:17 AM (IST)
AC: गर्मी के मौसम में हर घर में एयर कंडीशनर यानी AC की जरूरत महसूस होती है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर AC पर 1 Ton, 1.5 Ton या 2 Ton लिखा होता है?

गर्मी के मौसम में हर घर में एयर कंडीशनर यानी AC की जरूरत महसूस होती है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर AC पर 1 Ton, 1.5 Ton या 2 Ton लिखा होता है? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इसका मतलब AC के साइज या वज़न से है लेकिन ऐसा नहीं है. असल में Ton AC की कूलिंग क्षमता को दर्शाता है. 99% लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि Ton शब्द का AC में क्या असली मतलब है और यह कैसे तय करता है कि कौन-सा AC आपके कमरे के लिए सही रहेगा. आइए जानते हैं पूरी जानकारी सरल शब्दों में.

1/6
AC में Ton का अर्थ ठंडक की क्षमता से है न कि वजन से. दरअसल, यह इस बात का माप है कि AC एक घंटे में कितनी गर्मी को कमरे से बाहर निकाल सकता है. 1 Ton AC का मतलब होता है कि वह एक घंटे में लगभग 12,000 BTU (British Thermal Units) गर्मी निकाल सकता है. BTU एक यूनिट होती है जो यह बताती है कि कितनी ऊर्जा की जरूरत है किसी चीज़ का तापमान घटाने या बढ़ाने में.
AC में Ton का अर्थ ठंडक की क्षमता से है न कि वजन से. दरअसल, यह इस बात का माप है कि AC एक घंटे में कितनी गर्मी को कमरे से बाहर निकाल सकता है. 1 Ton AC का मतलब होता है कि वह एक घंटे में लगभग 12,000 BTU (British Thermal Units) गर्मी निकाल सकता है. BTU एक यूनिट होती है जो यह बताती है कि कितनी ऊर्जा की जरूरत है किसी चीज़ का तापमान घटाने या बढ़ाने में.
2/6
Ton शब्द की शुरुआत पुराने जमाने की बर्फ से ठंडक देने वाली विधि से हुई थी. पहले के समय में जब AC नहीं थे तब बड़े कमरों या थिएटरों में ठंडक के लिए बर्फ के टुकड़े रखे जाते थे. तब वैज्ञानिकों ने यह मापा कि एक टन बर्फ अगर 24 घंटे में पिघलती है तो वह जितनी ठंडक देती है, वही 1 Ton के बराबर है. आज भी इसी मापदंड का इस्तेमाल आधुनिक AC की कूलिंग क्षमता बताने के लिए किया जाता है.
Ton शब्द की शुरुआत पुराने जमाने की बर्फ से ठंडक देने वाली विधि से हुई थी. पहले के समय में जब AC नहीं थे तब बड़े कमरों या थिएटरों में ठंडक के लिए बर्फ के टुकड़े रखे जाते थे. तब वैज्ञानिकों ने यह मापा कि एक टन बर्फ अगर 24 घंटे में पिघलती है तो वह जितनी ठंडक देती है, वही 1 Ton के बराबर है. आज भी इसी मापदंड का इस्तेमाल आधुनिक AC की कूलिंग क्षमता बताने के लिए किया जाता है.
3/6
AC का टन सीधे कमरे के आकार पर निर्भर करता है. अगर आपका कमरा छोटा है और आप उसमें 2 Ton का AC लगाते हैं तो बिजली की बर्बादी होगी. वहीं बड़ा कमरा है और उसमें 1 Ton AC लगा है तो वह ठीक से ठंडक नहीं दे पाएगा.
AC का टन सीधे कमरे के आकार पर निर्भर करता है. अगर आपका कमरा छोटा है और आप उसमें 2 Ton का AC लगाते हैं तो बिजली की बर्बादी होगी. वहीं बड़ा कमरा है और उसमें 1 Ton AC लगा है तो वह ठीक से ठंडक नहीं दे पाएगा.
4/6
100–120 वर्ग फुट के कमरे के लिए 1 Ton AC पर्याप्त है. 150–180 वर्ग फुट के कमरे के लिए 1.5 Ton AC सही रहेगा. 200 वर्ग फुट से बड़े कमरे के लिए 2 Ton AC सबसे बेहतर रहेगा. साथ ही, कमरे में खिड़कियों की संख्या, सीधी धूप और मंज़िल (जैसे टॉप फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर) का भी असर AC की क्षमता पर पड़ता है.
100–120 वर्ग फुट के कमरे के लिए 1 Ton AC पर्याप्त है. 150–180 वर्ग फुट के कमरे के लिए 1.5 Ton AC सही रहेगा. 200 वर्ग फुट से बड़े कमरे के लिए 2 Ton AC सबसे बेहतर रहेगा. साथ ही, कमरे में खिड़कियों की संख्या, सीधी धूप और मंज़िल (जैसे टॉप फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर) का भी असर AC की क्षमता पर पड़ता है.
5/6
ज्यादा टन वाला एसी ज्यादा बिजली खपत करता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी अधिक कूलिंग क्षमता होगी उतनी ही बिजली की खपत भी बढ़ेगी. लेकिन आजकल के इन्वर्टर AC ऊर्जा की बचत करते हैं और कमरे के तापमान के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड कम या ज्यादा करते हैं जिससे बिजली का बिल कम आता है.
ज्यादा टन वाला एसी ज्यादा बिजली खपत करता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी अधिक कूलिंग क्षमता होगी उतनी ही बिजली की खपत भी बढ़ेगी. लेकिन आजकल के इन्वर्टर AC ऊर्जा की बचत करते हैं और कमरे के तापमान के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड कम या ज्यादा करते हैं जिससे बिजली का बिल कम आता है.
6/6
अब जब भी आप नया AC खरीदने जाएं तो सिर्फ ब्रांड या दिखावट नहीं बल्कि Ton यानी उसकी कूलिंग क्षमता पर भी ध्यान दें. यही तय करेगा कि आपका AC कितनी जल्दी कमरे को ठंडा करेगा और बिजली का बिल कितना आएगा.
अब जब भी आप नया AC खरीदने जाएं तो सिर्फ ब्रांड या दिखावट नहीं बल्कि Ton यानी उसकी कूलिंग क्षमता पर भी ध्यान दें. यही तय करेगा कि आपका AC कितनी जल्दी कमरे को ठंडा करेगा और बिजली का बिल कितना आएगा.
Published at : 02 Nov 2025 11:16 AM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
ट्रेंडिंग
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
हेल्थ
क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून
क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget