एक्सप्लोरर
99% लोगों को नहीं पता AC में Ton का क्या मतलब होता है! जानिए पूरी जानकारी
AC: गर्मी के मौसम में हर घर में एयर कंडीशनर यानी AC की जरूरत महसूस होती है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर AC पर 1 Ton, 1.5 Ton या 2 Ton लिखा होता है?
गर्मी के मौसम में हर घर में एयर कंडीशनर यानी AC की जरूरत महसूस होती है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर AC पर 1 Ton, 1.5 Ton या 2 Ton लिखा होता है? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इसका मतलब AC के साइज या वज़न से है लेकिन ऐसा नहीं है. असल में Ton AC की कूलिंग क्षमता को दर्शाता है. 99% लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि Ton शब्द का AC में क्या असली मतलब है और यह कैसे तय करता है कि कौन-सा AC आपके कमरे के लिए सही रहेगा. आइए जानते हैं पूरी जानकारी सरल शब्दों में.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Nov 2025 11:16 AM (IST)
Tags :Air Conditioner AC TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब भूल जाइए पासवर्ड टाइप करना! जानिए क्या है पासकी फीचर जिससे बस एक क्लिक में होगा लॉगिन आसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
जल्द बढ़ने वाली है सस्ते स्मार्टफोन्स की कीमत! जानिए वो वजह जिससे आपकी जेब पर पड़ेगा असर!
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Samsung Galaxy S25 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max: कैमरा, स्पीड और डिस्प्ले की जंग में कौन निकला असली बादशाह?
टेक्नोलॉजी
7 Photos
AI की वजह से चली गई नौकरी? अब ऐसे घर बैठे मिलेंगे पैसे, जानें क्या है UBI सिस्टम
टेक्नोलॉजी
7 Photos
आख़िर iPhone के 'i' का क्या है असली मतलब? सालों बाद Apple ने खुद बताया ये बड़ा राज!
टेक्नोलॉजी
6 Photos
iPhone यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब बिना SIM कार्ड के भी चलेगा इंटरनेट, Apple और SpaceX की बड़ी डील से मचेगा धमाल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब भूल जाइए पासवर्ड टाइप करना! जानिए क्या है पासकी फीचर जिससे बस एक क्लिक में होगा लॉगिन आसान
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion