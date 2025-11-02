99% लोगों को नहीं पता AC में Ton का क्या मतलब होता है! जानिए पूरी जानकारी

Ton शब्द की शुरुआत पुराने जमाने की बर्फ से ठंडक देने वाली विधि से हुई थी. पहले के समय में जब AC नहीं थे तब बड़े कमरों या थिएटरों में ठंडक के लिए बर्फ के टुकड़े रखे जाते थे. तब वैज्ञानिकों ने यह मापा कि एक टन बर्फ अगर 24 घंटे में पिघलती है तो वह जितनी ठंडक देती है, वही 1 Ton के बराबर है. आज भी इसी मापदंड का इस्तेमाल आधुनिक AC की कूलिंग क्षमता बताने के लिए किया जाता है.