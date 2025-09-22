एक्सप्लोरर
नवरात्र के पहले दिन प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, मीरजापुर के मंदिरों में भक्तों का तांता, देखें ये दिलचस्प तस्वीरें
Navratri 2025: शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार, 22 सितंबर 2025 को वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, मीरजापुर स्थित माता के सजे-धजे मंदिरों में श्रद्धालुओं की लम्बी कतारें लग गयीं.
मीरजापुर मंदिर में पहुंचे भक्त
Published at : 22 Sep 2025 04:31 PM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
