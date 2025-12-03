लंबे समय से बना हुआ है पीठ दर्द तो न मान बैठना थकान, हो सकता इस खतरनाक कैंसर का इशारा

पीठ दर्द आजकल बहुत आम समस्या बन चुका है. पूरे दिन गलत पाश्चर में बैठना, लंबे समय तक लैपटॉप पर काम करते रहना, भारी बैग उठाना या मांसपेशियों का खिंचाव इन वजह से लगभग 80 प्रतिशत लोग किसी न किसी समय तकलीफ से गुजरते हैं. आमतौर पर लोग इसे मामूली थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर पीठ दर्द लंबे समय तक बना रहे और आराम या दवा से ठीक न हो तो यह किसी गंभीर बीमारी यहां तक की कैंसर का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि लंबे समय से अगर पीठ दर्द बना हुआ है तो इसे थकान न मान लें, क्योंकि यह खतरनाक कैंसर की और इशारा हो सकता है.

किस तरह का पीठ दर्द हो सकता है कैंसर की चेतावनी?

पीठ में होने वाला ऐसा दर्द जो बिना किसी स्पष्ट वजह के बार-बार होने लगे या बिल्कुल कम न हो तो उसे मांसपेशियों का दर्द मानकर टालना ठीक नहीं होता है. अगर दर्द दिन रात बना रहे, लेटने पर बढ़ जाए और किसी भी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ न हो तो यह गंभीर समस्या की ओर इशारा हो सकता है. इसके साथ कुछ और लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. जैसे अचानक का वजन कम होना, थकान, भूख में कमी या मल-मूत्र की आदतों में बदलाव. अगर पीठ दर्द के साथ यह सभी लक्षण हो तो तुरंत जांच कराना जरूरी है. वहीं अगर दर्द पीठ के ऊपरी हिस्से से कमर के निचले हिस्से तक फैला है तो अग्नाशय, स्तन, फेफड़ों, प्रोस्टेट या किडनी कैंसर से जुड़ा हो सकता है. ऐसे मामलों में दर्द अक्सर रात के समय ज्यादा बढ़ता है और आराम करने पर भी कम नहीं होता. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वजन अचानक कम होने लगे या भूख लगना बंद हो जाए तो भी इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए.

फेफड़ों के कैंसर से जुड़ा हो सकता है पीठ दर्द

कई बार लगातार बना रहने वाला पीठ दर्द फेफड़ों के कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है. आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 प्रतिशत फेफड़ों के कैंसर वाले मरीजों को खास तरह का बैक पेन महसूस होता है जो सामान्य दर्द से अलग होता है. ऐसा दर्द आराम करते समय भी बना रहता है, रात में बढ़ जाता है और दवाइयां या फिजियोथेरेपी से भी ठीक नहीं होता है. वहीं फेफड़े का बढ़ता ट्यूमर रीढ़ के आसपास दबाव बना सकता है, जिससे पीठ दर्द से हाथ-पैर या कूल्हों तक फैल सकता है. इससे सुन्नपन, कमजोरी या झनझनाहट जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. कई बार कैंसर का फैलाव स्पाइनल फ्लूइड या मेनिंजेस तक पहुंचने पर सिर दर्द और हाथ-पैरों में कमजोरी भी महसूस हो सकती है.

किस तरह का दर्द हो तो डॉक्टर से करें संपर्क?

जब आपका पीठ दर्द आराम करते हुए भी बना रहे या फिर दर्द रात में बढ़कर नींद खराब करें तो उसे सामान्य नहीं समझना चाहिए. वहीं अगर बिना किसी कारण अचानक दर्द शुरू हो और लगातार बढ़ता रहे हल्की से सांस लेने पर भी दर्द महसूस हो और दर्द दवाओं, थेरेपी या किसी भी उपचार से ठीक न हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर यह दर्द फेफड़ों के कैंसर से जुड़ा हो तो इसके साथ लगातार खांसी, आवाज में बदलाव, खून वाली खांसी, वजन कम होना और सांस फूलना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

ये भी पढ़ें-Doctor Population Ratio India: हर 811 नागरिक के लिए केवल एक डॉक्टर! केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब, बताया संकट दूर करने का प्लान

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.