दिल्ली: राजौरी गार्डन में हिट एंड रन, तेज रफ्तार कार से शख्स को कुचला, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के राजौरी गार्डन थाना इलाके से हिट एंड रन का मामला सामने आया है. शनिवार (11 जुलाई) की रात 9 बजे के आसपास स्कॉर्पियो गाड़ी ने राह चलते शख्स को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. हादसे में बुरी तरह से जख्मी शख्स की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

दुर्घटना के बाद पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

आरोपी कार ड्राइवर गिरफ्तार, गाड़ी जब्त

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है. स्कॉर्पियो चालक देवांश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है.