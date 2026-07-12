INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया उपचुनाव: BJP प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का चुनावी शंखनाद, बताया क्या है उनकी प्राथमिकता

दतिया उपचुनाव: BJP प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का चुनावी शंखनाद, बताया क्या है उनकी प्राथमिकता

Datia Assembly Bypoll 2026: दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी आज पीतांबरा पीठ पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया.

Written By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया |  Updated at : 12 Jul 2026 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने रविवार (12 जुलाई) को मां पीतांबरा के दरबार में मत्था टेककर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की. प्रत्याशी घोषित होने के बाद यह उनका पहला पीतांबरा पीठ दौरा रहा, जहां उन्होंने मां का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र की सेवा का संकल्प दोहराया.

पीतांबरा पीठ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान सेवढ़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. धार्मिक दर्शन के बाद आशुतोष तिवारी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जनता की सेवा का अवसर दिया है और वे पूरी जिम्मेदारी के साथ इस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे.

'नरोत्तम मिश्रा के कार्यकाल में विकास के कई आयाम स्थापित हुए'

उन्होंने आगे कहा, ''दतिया में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के कार्यकाल में विकास के कई आयाम स्थापित हुए हैं. उनकी कोशिश होगी कि उन विकास कार्यों को नई गति मिले और क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप आगे की योजनाएं तैयार की जाएं.''

पीतांबरा पीठ में नरोत्तम मिश्रा के कुछ समर्थक भी रहे मौजूद

पीतांबरा पीठ में डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थक माने जाने वाले कुछ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही. इसे भाजपा के भीतर एकजुटता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई.

आशुतोष तिवारी ने युवाओं को भी दिया खास संदेश

भाजपा प्रत्याशी ने युवाओं को भी विशेष संदेश दिया. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं और युवा वर्ग को विकास की इस यात्रा में भाजपा का साथ देना चाहिए.

कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा

पूजा-अर्चना के बाद आशुतोष तिवारी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की. माना जा रहा है कि मां पीतांबरा के आशीर्वाद के साथ शुरू हुआ यह दौरा भाजपा के उपचुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत का संकेत है.

दतिया उपचुनाव: कांग्रेस ने किया प्रत्याशी का ऐलान, जानें कौन हैं घनश्याम सिंह, जिन्हें मिला टिकट

About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
Narottam Mishra BJP MP NEWS Ashutosh Tiwari Datia Bypoll 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: BJP प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का चुनावी शंखनाद, बताया क्या है उनकी प्राथमिकता
दतिया उपचुनाव: BJP प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का चुनावी शंखनाद, बताया क्या है उनकी प्राथमिकता
मध्य प्रदेश
'BJP में जन्म हुआ, BJP में ही मरूंगा', अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान
'BJP में जन्म हुआ, BJP में ही मरूंगा', नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान
मध्य प्रदेश
दतिया बवाल पर एक्शन, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों पर शिकंजा; 27 नामजद समेत 200 अज्ञात पर FIR
दतिया बवाल पर एक्शन, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों पर शिकंजा; 27 नामजद समेत 200 अज्ञात पर FIR
मध्य प्रदेश
'जीतू पटवारी का भाई हूं, इसीलिए मुझे...' , ड्रग तस्करी के आरोप में घिरे नाना पटवारी का बड़ा आरोप
'जीतू पटवारी का भाई हूं, इसीलिए मुझे...' , ड्रग तस्करी के आरोप में घिरे नाना पटवारी का बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Hormuz Strait Deadlock: Qatar-Saudi Arabia के जहाजों पर हमले के बाद भड़के Trump | US - Iran War
Tata Sierra EV AWD drive review: BE6 से बेहतर? #tata #tatasierraev #autolive
Ram Kapoor ने पहली बार बताया बचपन का दर्द, सुनकर खामोश हुआ Lock Upp 2
Bollywood News: दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' विवाद के बाद OTT पर सेंसरशिप की चर्चा तेज (12-07-2026)
Udne Ki Aasha: 😔Sachin टूट गया, अपने होने वाले बच्चे की मौत की खबर सुन सारे सपने हुए चकनाचूर। #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
पिता खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए थे सुप्रीम लीडर मुज्तबा? 'मिस्ट्रीमैन' के राज से उठा पर्दा
पिता खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए थे सुप्रीम लीडर मुज्तबा? 'मिस्ट्रीमैन' के राज से उठा पर्दा
बिहार
बिहार में पर्यटन का नया युग कल से शुरू, अब आसमान से निहार सकेंगे प्रदेश की खूबसूरती, इतना है किराया
बिहार में पर्यटन का नया युग कल से शुरू, अब आसमान से निहार सकेंगे प्रदेश की खूबसूरती, इतना है किराया
बॉलीवुड
'मैंने उन्हें छोड़ा था...', दीपिका पादुकोण को डेटिंग के बयान पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, दी सफाई
'मैंने उन्हें छोड़ा था...', दीपिका पादुकोण को डेटिंग के बयान पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, दी सफाई
क्रिकेट
'बैजबॉल' युग का अंत, स्टोक्स के बाद ब्रेंडन मैकुलम भी इंग्लैंड टेस्ट टीम से हटे; जानें कैसा रहा रिजल्ट
'बैजबॉल' का अंत, स्टोक्स के बाद ब्रेंडन मैकुलम भी इंग्लैंड टेस्ट टीम से हटे; जानें कैसा रहा रिजल्ट
एग्रीकल्चर
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
ट्रेंडिंग
19 साल के लड़के ने माता-पिता को छोड़ बचपन के दोस्त के नाम कर दी 28 करोड़ की संपत्ति, यूजर्स हैरान
19 साल के लड़के ने माता-पिता को छोड़ बचपन के दोस्त के नाम कर दी 28 करोड़ की संपत्ति, यूजर्स हैरान
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; गड़बड़ियों पर RSS ने जताई चिंता, कहा - 'भविष्य में कोई...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; गड़बड़ियों पर RSS ने जताई चिंता, कहा - 'भविष्य में कोई...'
शिक्षा
Delhi University PG Admission 2026: DU ने बदला पीजी एडमिशन का शेड्यूल, अब 15 जुलाई तक करनी होगी फीस जमा
DU ने बदला पीजी एडमिशन का शेड्यूल, अब 15 जुलाई तक करनी होगी फीस जमा
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget