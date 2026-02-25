श्रीलंका के नाम दर्ज हुआ टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

Sri Lanka Unwanted Record T20 WC: बुधवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामन थीं. मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हुआ, जिसमें श्रीलंका ने एक बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 19 साल के टी20 विश्व कप इतिहास में पहली बार यह अनचाहा रिकॉर्ड कायम हुआ.

दरअसल मुकाबले में श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना सबसे छोटा पॉवरप्ले टोटल बनाया. रन चेज करते हुए पॉवरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों में श्रीलंका ने सिर्फ 20/2 रन बनाए. इस तरह श्रीलंका के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ.

पहली पारी में दिलचस्प रहा मुकाबला

मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से बढ़ी उतार-चढ़ाव वाली पारी देखने को मिली. पहले कीवी टीम ने 75 रन के स्कोर तक सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे. इस स्कोर को देखकर ऐसा लगा कि कीवी टीम आसानी से 170 या 180 तक पहुंच सकती है.

लेकिन फिर अचानक पासा पलटा और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 09 रन के अंतराल पर 4 विकेट गंवा दिए. टीम का स्कोर 84 रन पर 6 विकेट हो गया. यहां से देखने में लगने लगा कि न्यूजीलैंड 120 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगा. लेकिन फिर कोल मैककॉन्ची और मिचेल सेंटनर ने सातवें विकेट के लिए 47 गेंदों में 84 रनों की साझेदारी की और 20 ओवर में स्कोर को 168/7 पर पहुंचा दिया.

श्रीलंका को मिली करारी शिकस्त

गौरतलब है कि मुकाबले में श्रीलंका को 61 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. रन चेज में टीम 20 ओवर में 107/8 रन ही बना सकी. टीम के लिए कामिंदु मेंडिस ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 23 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 31 रन स्कोर किए. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सका. वहीं न्यूजीलैंड के लिए रचिन रवींद्र ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए.

इस हार के साथ श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया. दूसरी तरफ जीत के साथ न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल की दावेदारी और मजबूत हो गई है. अब अगर कीवी टीम अपना आखिरी मैच भी जीत जाती है, तो वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेंगे.