हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका के नाम दर्ज हुआ टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, 19 साल में पहली बार हुआ ऐसा

श्रीलंका के नाम दर्ज हुआ टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, 19 साल में पहली बार हुआ ऐसा

Sri Lanka Unwanted Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह 19 साल में पहली बार हुआ.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 25 Feb 2026 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

Sri Lanka Unwanted Record T20 WC: बुधवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामन थीं. मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हुआ, जिसमें श्रीलंका ने एक बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 19 साल के टी20 विश्व कप इतिहास में पहली बार यह अनचाहा रिकॉर्ड कायम हुआ. 

दरअसल मुकाबले में श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना सबसे छोटा पॉवरप्ले टोटल बनाया. रन चेज करते हुए पॉवरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों में श्रीलंका ने सिर्फ 20/2 रन बनाए. इस तरह श्रीलंका के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ. 

पहली पारी में दिलचस्प रहा मुकाबला 

मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से बढ़ी उतार-चढ़ाव वाली पारी देखने को मिली. पहले कीवी टीम ने 75 रन के स्कोर तक सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे. इस स्कोर को देखकर ऐसा लगा कि कीवी टीम आसानी से 170 या 180 तक पहुंच सकती है. 

लेकिन फिर अचानक पासा पलटा और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 09 रन के अंतराल पर 4 विकेट गंवा दिए. टीम का स्कोर 84 रन पर 6 विकेट हो गया. यहां से देखने में लगने लगा कि न्यूजीलैंड 120 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगा. लेकिन फिर कोल मैककॉन्ची और मिचेल सेंटनर ने सातवें विकेट के लिए 47 गेंदों में 84 रनों की साझेदारी की और 20 ओवर में स्कोर को 168/7 पर पहुंचा दिया. 

श्रीलंका को मिली करारी शिकस्त 

गौरतलब है कि मुकाबले में श्रीलंका को 61 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. रन चेज में टीम 20 ओवर में 107/8 रन ही बना सकी. टीम के लिए कामिंदु मेंडिस ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 23 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 31 रन स्कोर किए. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सका. वहीं न्यूजीलैंड के लिए रचिन रवींद्र ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए. 

इस हार के साथ श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया. दूसरी तरफ जीत के साथ न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल की दावेदारी और मजबूत हो गई है. अब अगर कीवी टीम अपना आखिरी मैच भी जीत जाती है, तो वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेंगे. 

Published at : 25 Feb 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup Sri Lanka Vs New Zealand T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
श्रीलंका के नाम दर्ज हुआ टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, 19 साल में पहली बार हुआ ऐसा
श्रीलंका के नाम दर्ज हुआ टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
क्रिकेट
SL vs NZ: श्रीलंका का घर पर वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटा, रचिन के 'चौके' ने दिलाई न्यूजीलैंड को जीत
श्रीलंका का घर पर वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटा, रचिन के 'चौके' ने दिलाई न्यूजीलैंड को जीत
क्रिकेट
आज पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? श्रीलंका या न्यूजीलैंड किसके जीतने पर PAK को ज्यादा फायदा, जानें पूरा समीकरण
आज पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? श्रीलंका या न्यूजीलैंड किसके जीतने पर PAK को ज्यादा फायदा
क्रिकेट
Abhishek Sharma: लगातार तीन 'डक' के बाद टी20 रैंकिंग में क्या है अभिषेक शर्मा का हाल, यहां जानें ताजा अपडेट
लगातार तीन 'डक' के बाद टी20 रैंकिंग में क्या है अभिषेक शर्मा का हाल, जानें ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Blood Moon फिर आ गया! होली में रंग भंग? | ABPLIVE
Bharat Ki Baat: इस बार 3 मार्च को होली क्यों नहीं मनेगा ? | Holi Celebration 2026
Sandeep Chaudhary: यूपी टू बंगाल... वोट शुद्धिकरण पर थमेगा बवाल? | Bengal SIR | Mamata
ABP Report: शंकराचार्य के सम्मान में.. कांग्रेस मैदान में! | Avimukteshwaranand POCSO Case |Varanasi
Jannat Yahan! मिल गया स्वर्ग ! अब तो वैज्ञानिक भी मान रहे! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
साउथ सिनेमा
Rashmika- Vijay Wedding Live: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी की फोटो वायरल, सिल्वर लहंगे में दिखीं दुल्हनिया
लाइव: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी की फोटो वायरल, सिल्वर लहंगे में दिखीं दुल्हनिया
विश्व
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे पर अखिलेश यादव बोले, 'यह पहले मुख्यमंत्री हैं जो...'
CM योगी के विदेश दौरे पर अखिलेश यादव का तंज, 'विदाई से पहले ही दौरा हो रहा है'
क्रिकेट
Abhishek Sharma: लगातार तीन 'डक' के बाद टी20 रैंकिंग में क्या है अभिषेक शर्मा का हाल, यहां जानें ताजा अपडेट
लगातार तीन 'डक' के बाद टी20 रैंकिंग में क्या है अभिषेक शर्मा का हाल, जानें ताजा अपडेट
इंडिया
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
जनरल नॉलेज
टी-20 वर्ल्ड कप खेल रही किन टीमों में नहीं है एक भी मुस्लिम खिलाड़ी? जानें इन टीमों के नाम
टी-20 वर्ल्ड कप खेल रही किन टीमों में नहीं है एक भी मुस्लिम खिलाड़ी? जानें इन टीमों के नाम
ट्रेंडिंग
Video: लड़की का डांस देख खाना पीना भूले बाराती, ठुमकों की गड़गड़ाहट ने चुराया यूजर्स का दिल
लड़की का डांस देख खाना पीना भूले बाराती, ठुमकों की गड़गड़ाहट ने चुराया यूजर्स का दिल
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget