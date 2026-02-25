हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PM Modi Israel Visit: विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?

PM Modi Israel Visit: विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?

Food Served To PM Modi In Israel: प्रधानमंत्री मोदी 9 साल बाद दूसरी बार इजरायल पहुंच चुके हैं. चलिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री विदेशों में क्या खाते हैं और उनका मेन्यू कैसे तैयार किया जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 25 Feb 2026 06:54 PM (IST)
Preferred Sources

What Does PM Modi Eat On Foreign Trips: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को 9 साल के बाद अपने 2 दिन के आधिकारिक इजरायल दौरे पर पहुंच चुके हैं. बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने किया. प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों देशों को काफी उम्मीदें हैं. चलिए आपको इससे इतर बताते हैं कि विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री क्या खाते हैं? काफी लोगों के मन में यह सवाल रहता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं और उनकी विदेश यात्राओं के दौरान भी अलग-अलग देशों में उनके लिए विशेष रूप से शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जाती रही है, यहां तक कि उन देशों में भी जहां वेज खाना आसानी से उपलब्ध नहीं होता. उनकी खानपान की आदतें सादगी और अनुशासन पर आधारित मानी जाती हैं. विदेश दौरों के दौरान उनके भोजन में ताजगी, स्वच्छता और संतुलित आहार पर विशेष ध्यान दिया जाता है. आमतौर पर उनके लिए हल्का, सात्विक और पारंपरिक भारतीय स्वाद वाला खाना तैयार किया जाता है.

विदेशों में उनका खाना

प्रधानमंत्री जिस भी देश के दौरे पर जाते हैं, वहां के मेजबान उनकी भोजन संबंधी पसंद का खास ख्याल रखते हैं. रूस, पाकिस्तान, अमेरिका, यूएई, चीन, फ्रांस और जर्मनी की पिछली सभी प्रधानमंत्री की यात्राओं के दौरान भी भोजन के मेन्यू में शाकाहारी विकल्पों को प्रमुखता दी गई. कई बार स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करते हुए भारतीय शैली के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, ताकि स्वाद भी बना रहे और उनकी आहार परंपरा भी कायम रहे. उनके भोजन में आमतौर पर ताजी सब्जियां, दालें, हल्के मसाले और पारंपरिक भारतीय व्यंजन शामिल किए जाते हैं.

इजरायल के दौरे पर क्या होता है पीएम का फूड मेन्यू?

साल 2017 में इजरायल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास शाकाहारी मेन्यू तैयार किया गया था. इस जिम्मेदारी को मशहूर शेफ रीना पुष्कर्णा ने संभाला, जिन्होंने इजरायल में ‘तंदूरी’ नाम से भारतीय रेस्तरां की श्रृंखला शुरू कर भारतीय स्वाद को लोकप्रिय बनाया है. प्रधानमंत्री के लिए बनाए गए मेन्यू में सादगी और ताजगी पर खास ध्यान रखा गया था. उन्हें अदरक वाली चाय परोसी गई, जिसे उन्होंने बेहद पसंद किया. रीना पुष्कर्णा ने बताया था कि इस चाय के लिए हमेशा ताजा अदरक का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि स्वाद और सेहत दोनों बरकरार रहें.

दोपहर के भोजन के लिए भी पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी व्यंजन तैयार किए गए थे. शेफ ने खुद बाजार से ताजी सब्जियां चुनीं, ताकि भोजन की स्वच्छता और न्यूट्रिशन बना रहे. मेन्यू में भारतीय स्वाद के पारंपरिक वेज व्यंजनों को शामिल किया गया, जिन्हें प्रधानमंत्री की पसंद के अनुरूप तैयार किया गया था. इस तरह इजरायल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया मेन्यू भारतीय स्वाद और सादगी का मेल था, जिसमें ताजगी, स्वच्छता और शाकाहार को प्राथमिकता दी गई थी.

Published at : 25 Feb 2026 06:54 PM (IST)
