हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में सगी बहनों के कमरे से सामने आई इन 3 तस्वीरों ने बढ़ाया सस्पेंस, उलझा केस?

गाजियाबाद में सगी बहनों के कमरे से सामने आई इन 3 तस्वीरों ने बढ़ाया सस्पेंस, उलझा केस?

उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में तीन सगी बहनों से आत्महत्या कर ली. अब उनके कमरे की तीन तस्वीरें सामने आईं हैं जो पूरे घटना का सस्पेंस और ज्यादा बढ़ा रहीं हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 04 Feb 2026 12:56 PM (IST)
उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में तीन सगी बहनों से आत्महत्या कर ली. अब उनके कमरे की तीन तस्वीरें सामने आईं हैं जो पूरे घटना का सस्पेंस और ज्यादा बढ़ा रहीं हैं.

गाजियाबाद मामले में तीन तस्वीरों ने बढ़ाया सस्पेंस

1/7
उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में मंगलवार देर रात नौवीं मंजिल में स्थित एक फ्लैट की बालकनी से कथित तौर पर कूदने से तीन नाबालिग बहनों की मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी.
उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में मंगलवार देर रात नौवीं मंजिल में स्थित एक फ्लैट की बालकनी से कथित तौर पर कूदने से तीन नाबालिग बहनों की मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी.
2/7
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस एक ऑनलाइन कोरियन गेम की लत संबंधी पहलू की भी जांच कर रही है. सहायक पुलिस आयुक्त (शालीमार गार्डन) अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ये बहनें एक ऑनलाइन कोरियन गेम 'लव गेम' की आदी थीं और बच्चियों के माता-पिता उनके बहुत ज्यादा गेम खेलने पर आपत्ति जताते थे
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस एक ऑनलाइन कोरियन गेम की लत संबंधी पहलू की भी जांच कर रही है. सहायक पुलिस आयुक्त (शालीमार गार्डन) अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ये बहनें एक ऑनलाइन कोरियन गेम 'लव गेम' की आदी थीं और बच्चियों के माता-पिता उनके बहुत ज्यादा गेम खेलने पर आपत्ति जताते थे
Published at : 04 Feb 2026 12:56 PM (IST)
Ghaziabad News UP NEWS UP Police CRIME NEWS

