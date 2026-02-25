महोबा में दुल्हन की धमाकेदार विदाई, हेलीकॉप्टर में बैठकर गई ससुराल, देखने उमड़ी हजारों की भीड़

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: दुल्हन की धमाकेदार विदाई, हेलीकॉप्टर में बैठकर गई ससुराल, देखने उमड़ी हजारों की भीड़

Mahoba News: दुल्हन की धमाकेदार विदाई, हेलीकॉप्टर में बैठकर गई ससुराल, देखने उमड़ी हजारों की भीड़

Mahoba News in Hindi: महोबा के चरखारी में पिता ने बहू की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई. डाक बंगला मैदान में हेलीकॉप्टर उतरते ही हजारों लोग जुटे गए. पूरे जिले में यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 11:32 PM (IST)
Preferred Sources

महोबा जिले का कस्बा चरखारी में आज (25 फरवरी) एक अनोखा नजारा देखने को मिला. अमूमन सड़कों पर सजने वाली डोली और लग्जरी कारों की जगह आज आसमान से उड़नखटोला जमीन पर उतरा. मौका था पूर्व प्रधान दिनेश कुमार राजपूत की पुत्री आकांक्षा की विदाई का.

जानकारी के अनुसार, जैसे ही चरखारी के डाक बंगला मैदान में हेलीकॉप्टर के पंखों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, देखते ही देखते पूरा मैदान मेले में तब्दील हो गया. लोग अपने मोबाइल कैमरों में इस यादगार पल को कैद करने के लिए बेताब दिखे.

महोबा में हेलीकॉप्टर से हुई विदाई

दरअसल, भटेवर कलां के पूर्व प्रधान और सपा नेता दिनेश कुमार राजपूत की बेटी आकांक्षा का विवाह औरैया निवासी प्रतिष्ठित व्यापारी सत्येंद्र कुमार के पुत्र निर्वेश राजपूत के साथ हुआ है. इस हाईप्रोफाइल शादी की सबसे खास बात इसकी विदाई रही. दूल्हे के पिता सत्येंद्र कुमार का एक पुराना सपना था कि उनके घर आने वाली बहू का स्वागत किसी रानी की तरह हो और उसकी विदाई हेलीकॉप्टर से की जाए. अपने पिता और दादा की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए दूल्हा निर्वेश अपनी दुल्हनिया को लेने हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा. विदाई के वक्त दुल्हन आकांक्षा के चेहरे पर मुस्कान और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था.

वर पक्ष की पहल से काफी खुश नजर आए दुल्हन के पिता

जानकारी के अनुसार, दूल्हा निर्वेश ने बताया कि यह उनके परिवार की पुरानी मंशा थी, जिसे आज उन्होंने पूरा किया है. वो खुद पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठे है. लड़की के पिता दिनेश राजपूत भी वर पक्ष की इस पहल से काफी खुश नजर आए. जैसे ही दूल्हा-दुल्हन हेलीकॉप्टर में सवार होकर आसमान की ओर उड़े, नीचे खड़े लोगों ने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया.

पूरे जिले में चर्चा का विष बनी विदाई- दिनेश राजपूत

लड़की के पिता दिनेश राजपूत ने कहा कि चरखारी जैसे छोटे कस्बे के लिए यह किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था. यह अनोखी विदाई अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. जहां एक ससुर ने अपनी बहू के स्वागत के लिए परंपरा के साथ यादगार विदाई कराई है.

ये भी पढ़िए- बिहार: JDU पर बढ़ा शराबबंदी कानून का प्रेशर? पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने साफ किया रुख

Published at : 25 Feb 2026 11:32 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh UP NEWS Wedding Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: दुल्हन की धमाकेदार विदाई, हेलीकॉप्टर में बैठकर गई ससुराल, देखने उमड़ी हजारों की भीड़
महोबा में दुल्हन की धमाकेदार विदाई, हेलीकॉप्टर में बैठकर गई ससुराल, देखने उमड़ी हजारों की भीड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Shamli News: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR के खिलाफ ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन, SIT जांच की मांग
शामली: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR के खिलाफ ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन, SIT जांच की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फरवरी के वेतन को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
फरवरी के वेतन को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पुष्कर धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1.11 लाख करोड़ का बजट, 28 प्रस्तावों पर मुहर, पढ़ें फैसले
पुष्कर धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1.11 लाख करोड़ का बजट, 28 प्रस्तावों पर मुहर, पढ़ें फैसले
Advertisement

वीडियोज

Janhit: इजराइली संसद में PM मोदी का जलवा | PM Modi Israel Visit | Netanyahu | Jerusalem | ABP News
Bharat Ki Baat: अखिलेश गठबंधन पर बोले..राहुल चुप हैं... | Yogi | Akhilesh
Blood Moon फिर आ गया! होली में रंग भंग? | ABPLIVE
Bharat Ki Baat: इस बार 3 मार्च को होली क्यों नहीं मनेगा ? | Holi Celebration 2026
Sandeep Chaudhary: यूपी टू बंगाल... वोट शुद्धिकरण पर थमेगा बवाल? | Bengal SIR | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे पर अखिलेश यादव बोले, 'यह पहले मुख्यमंत्री हैं जो...'
CM योगी के विदेश दौरे पर अखिलेश यादव का तंज, 'विदाई से पहले ही दौरा हो रहा है'
साउथ सिनेमा
Rashmika- Vijay Wedding Live: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी की फोटो वायरल, सिल्वर लहंगे में दिखीं दुल्हनिया
लाइव: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की संगीत सेरेमनी की फोटो वायरल, सिल्वर लहंगे में दिखीं दुल्हनिया
क्रिकेट
श्रीलंका के नाम दर्ज हुआ टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, 19 साल में पहली बार हुआ ऐसा
श्रीलंका के नाम दर्ज हुआ टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
इंडिया
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
यूटिलिटी
अब घोड़े और खच्चर का भी कराना होगा बीमा और फिटनेस, 26 फरवरी से शुरू रहे हैं रजिस्ट्रेशन
अब घोड़े और खच्चर का भी कराना होगा बीमा और फिटनेस, 26 फरवरी से शुरू रहे हैं रजिस्ट्रेशन
फूड
PM Modi Israel Visit: विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?
विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget