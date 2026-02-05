उत्तरायणी कौथिग 2026 का भव्य आगाज, गीता धामी ने कलश यात्रा निकाल किया शुभारंभ, देखें तस्वीरें

सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस महोत्सव की थीम “संस्कृति से समृद्धि की ओर” रखी गई है, जो सांस्कृतिक संरक्षण के साथ सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का संदेश देती है. कार्यक्रम का उद्घाटन सेवा संकल्प फाउंडेशन की संयोजक एवं फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने पारंपरिक विधि-विधान के साथ किया.