उत्तरायणी कौथिग 2026 का भव्य आगाज, गीता धामी ने कलश यात्रा निकाल किया शुभारंभ, देखें तस्वीरें
Dehradun News: देहरादून में उत्तरायणी कौथिग महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. 'संस्कृति से समृद्धि की ओर' थीम पर आधारित यह महोत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देता है.
उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित उत्तरायणी कौथिग महोत्सव 2026 का गुरुवार (05 फरवरी) को परेड ग्राउंड, देहरादून में भव्य शुभारंभ हुआ.
Published at : 05 Feb 2026 09:21 PM (IST)
