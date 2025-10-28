एक्सप्लोरर
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
Chhath 2025: छठ पूजा का आज चौथा और अंतिम दिन हैं. व्रती महिलाओं ने सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस कठिन व्रत का संपन्न किया. यूपी के अलग-अलग जिलों से इसकी बेहद सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं.
छठ पूजा की सुंदर तस्वीरें आई सामने
Published at : 28 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Tags :UP NEWS NOIDA Chhath Puja 2025
