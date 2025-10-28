हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें

Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें

Chhath 2025: छठ पूजा का आज चौथा और अंतिम दिन हैं. व्रती महिलाओं ने सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस कठिन व्रत का संपन्न किया. यूपी के अलग-अलग जिलों से इसकी बेहद सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं.

By : नितीश कुमार पाण्डेय  | Updated at : 28 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Chhath 2025: छठ पूजा का आज चौथा और अंतिम दिन हैं. व्रती महिलाओं ने सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस कठिन व्रत का संपन्न किया. यूपी के अलग-अलग जिलों से इसकी बेहद सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं.

छठ पूजा की सुंदर तस्वीरें आई सामने

1/8
राजधानी लखनऊ में छठ पर्व पर घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली, महिलाएं रातभर पानी में खड़े रहे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का इंतजार करते हुए नज़र आईं.
राजधानी लखनऊ में छठ पर्व पर घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली, महिलाएं रातभर पानी में खड़े रहे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का इंतजार करते हुए नज़र आईं.
2/8
लखनऊ में बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी में छठ पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिला, इस अवसर पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे.
लखनऊ में बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी में छठ पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिला, इस अवसर पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे.
3/8
ये तस्वीरें अयोध्या की हैं जहां महिलाओं ने छठ पूजा के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को उषा अर्घ्य दिया.
ये तस्वीरें अयोध्या की हैं जहां महिलाओं ने छठ पूजा के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को उषा अर्घ्य दिया.
4/8
सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही महिलाओं के 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हो गया.
सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही महिलाओं के 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हो गया.
5/8
मुरादाबाद में भी रातभर महिलाएं छठ पर्व के लिए बनाए गए घाटों पर बड़ी संख्या में दिखाई दीं.
मुरादाबाद में भी रातभर महिलाएं छठ पर्व के लिए बनाए गए घाटों पर बड़ी संख्या में दिखाई दीं.
6/8
महिलाओं ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना की.
महिलाओं ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना की.
7/8
ये तस्वीरें नोएडा की हैं, जहां छठ पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है. यहां भी महिलाएं पारंपरिक अंदाज में सूर्य को अर्घ्य देती दिखाई दीं.
ये तस्वीरें नोएडा की हैं, जहां छठ पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है. यहां भी महिलाएं पारंपरिक अंदाज में सूर्य को अर्घ्य देती दिखाई दीं.
8/8
वाराणसी में छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी.
वाराणसी में छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी.
Published at : 28 Oct 2025 08:11 AM (IST)
UP NEWS NOIDA Chhath Puja 2025

Photo Gallery

विश्व
दिल्ली NCR
विश्व
बॉलीवुड
