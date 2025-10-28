राजधानी लखनऊ में छठ पर्व पर घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली, महिलाएं रातभर पानी में खड़े रहे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का इंतजार करते हुए नज़र आईं.