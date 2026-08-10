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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: मुंडका में ठगी का अनोखा खेल, नकली नोट देकर बुजुर्ग के गहने हड़पे

दिल्ली: मुंडका में ठगी का अनोखा खेल, नकली नोट देकर बुजुर्ग के गहने हड़पे

Delhi News: महिला ने बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसाते हुए नोटों की गड्डी अपने पास रखने का लालच दिया. इसके बदले उसने बुजुर्ग से सोने की चेन और कानों के टॉप्स ले लिए.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 10 Aug 2026 10:40 PM (IST)
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दिल्ली के मुंडका इलाके में सब्जी खरीदने जा रही एक बुजुर्ग महिला को नकली नोटों की गड्डी का लालच देकर उसके सोने के गहने ठगने के मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने 22 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने एक करीब 10 साल के नाबालिग लड़के के साथ मिलकर बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाया था। मामले में शामिल एक अन्य महिला अभी फरार है.

रास्ते में रोककर सुनाई झूठी कहानी

पुलिस के मुताबिक 29 जुलाई को मुंडका के फ्रेंड्स एन्क्लेव में बुजुर्ग महिला सब्जी लेने जा रही थीं. इसी दौरान एक महिला अपने साथ करीब 10 साल के बच्चे को लेकर उनके पास पहुंची महिला ने बुजुर्ग को बताया कि बच्चे ने अपने मालिक के पास से नोटों की एक गड्डी चुरा ली है.उसे डर था कि कोई रास्ते में उससे रुपये छीन सकता है. 

महिला ने बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसाते हुए नोटों की गड्डी अपने पास रखने का लालच दिया. इसके बदले उसने बुजुर्ग से सोने की चेन और कानों के टॉप्स ले लिए. बुजुर्ग ने महिला की बात पर भरोसा कर अपने गहने उसे दे दिए.

पीड़ित ने जब गड्डी खोली तो उड़ गए होश

कुछ देर बाद जब बुजुर्ग ने नोटों की गड्डी देखी तो उनके होश उड़ गए.गड्डी में असली नोटों के बजाय नकली नोट थे.तब तक आरोपी महिला और उसके साथ आया नाबालिग मौके से फरार हो चुके थे. पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. बुजुर्ग की शिकायत पर 30 जुलाई को मुंडका थाने में मामला दर्ज किया गया.

सीसीटीवी से आरोपी तक पहुंची पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी जिले की स्पेशल स्टाफ ने भी जांच शुरू की. पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने के साथ-साथ आरोपी की पहचान और उसके ठिकाने का पता लगाया गया. लगातार प्रयास के बाद पुलिस को आरोपी महिला के रघुबीर नगर इलाके में होने की जानकारी मिली.

रघुबीर नगर से दबोची गई 22 साल की महिला

9 अगस्त को महिला पुलिसकर्मियों की मदद से स्पेशल स्टाफ की टीम ने रघुबीर नगर से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसकी पहचान मैना के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार पूछताछ में मैना ने वारदात में एक अन्य महिला पूजा, निवासी टीसी कैंप, के शामिल होने की बात बताई. उसने यह भी खुलासा किया कि बुजुर्ग से ठगे गए सोने के गहने उसने पूजा को बेचने के लिए सौंप दिए थे.

गहने बरामद करने के लिए छापेमारी

मैना से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पूजा के घर पर छापेमारी की लेकिन वह वहां नहीं मिली. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. साथ ही बुजुर्ग महिला से ठगे गए सोने के गहनों को बरामद करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और नाबालिग की भूमिका समेत वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

Published at : 10 Aug 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
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