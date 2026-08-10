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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची आंदोलन: CM सोरेन ने पुलिस-प्रशासन को कहा धन्यवाद, छात्रों से क्या बोले?

रांची आंदोलन: CM सोरेन ने पुलिस-प्रशासन को कहा धन्यवाद, छात्रों से क्या बोले?

Jharkhand Protest News: सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है. हमारा उद्देश्य है कि व्यवस्था में ऐसी कमियां दूर हों.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Aug 2026 10:41 PM (IST)
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झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के कुछ लोगों ने सियासी फायदे के लिए माहौल बिगाड़ने और छात्रों को भटकाने का प्रयास किया. उन्होंने छात्रों से अपील की है कि आप ऐसे किसी भी राजनीतिक नैरेटिव के बहकावे में न आएं.

उन्होंने छात्रों से ये भी कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का आपका अधिकार है और आपकी आवाज का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है. इसके साथ ही उन्होंने आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों का धन्यवाद किया. 

सरकार ने आपकी बात सुनी है- हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने छात्रों से आगे कहा, ''सरकार ने आपकी बात सुनी है. हमारे सरकार के कई सीनियर मंत्री आपसे लगातार संवाद करते रहे हैं.'' CM सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि आपकी मांगों पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम किया जाएगा.

दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं- CM

उन्होंने ये भी कहा, ''पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है. हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि व्यवस्था में ऐसी कमियां दूर हों, जिससे भविष्य में किसी भी छात्र को परेशानी न उठानी पड़े. हम परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना चाहते हैं. इस बदलाव में आपकी भागीदारी सबसे अहम है.''

समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी- हेमंत सोरेन

सीएम हेमंत सोरेन ने ये भी कहा कि हमारा प्रयास है कि झारखंड सिर्फ समस्याओं की चर्चा न करे, बल्कि यहां से समाधान की एक नई मिसाल कायम करे. आप झारखंड का भविष्य हैं. आपकी आवाज़ को नजरअंदाज करना नहीं, उसे सुनना और आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने संवाद और भरोसे के साथ मिलकर मसले के समाधान की बात दोहराई.

बता दें कि JPSC, जेएसएससी समेत अन्य परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ रांची में छात्रों का प्रदर्शन 17 दिनों से जारी है. आज (10 अगस्त) छात्रों ने विधानसभा मार्च किया. भूख हड़ताल कर रहे JPSC-JSSC न्याय मंच के छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी इसमें शामिल हुए. मार्च के दौरान छात्रों को रोकने के क्रम में पुलिस ने कार्रवाई भी की. पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 10 Aug 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
JPSC HEMANT SOREN Jharkhannd News Ranchi Protest
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