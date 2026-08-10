रांची आंदोलन: CM सोरेन ने पुलिस-प्रशासन को कहा धन्यवाद, छात्रों से क्या बोले?
Jharkhand Protest News: सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है. हमारा उद्देश्य है कि व्यवस्था में ऐसी कमियां दूर हों.
झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के कुछ लोगों ने सियासी फायदे के लिए माहौल बिगाड़ने और छात्रों को भटकाने का प्रयास किया. उन्होंने छात्रों से अपील की है कि आप ऐसे किसी भी राजनीतिक नैरेटिव के बहकावे में न आएं.
उन्होंने छात्रों से ये भी कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का आपका अधिकार है और आपकी आवाज का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है. इसके साथ ही उन्होंने आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों का धन्यवाद किया.
आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों का मैं धन्यवाद करता हूं।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 10, 2026
मेरे प्यारे युवा साथियों,
आपने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाई। लोकतंत्र में अपनी बात…
सरकार ने आपकी बात सुनी है- हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री ने छात्रों से आगे कहा, ''सरकार ने आपकी बात सुनी है. हमारे सरकार के कई सीनियर मंत्री आपसे लगातार संवाद करते रहे हैं.'' CM सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि आपकी मांगों पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम किया जाएगा.
दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं- CM
उन्होंने ये भी कहा, ''पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है. हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि व्यवस्था में ऐसी कमियां दूर हों, जिससे भविष्य में किसी भी छात्र को परेशानी न उठानी पड़े. हम परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना चाहते हैं. इस बदलाव में आपकी भागीदारी सबसे अहम है.''
समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी- हेमंत सोरेन
सीएम हेमंत सोरेन ने ये भी कहा कि हमारा प्रयास है कि झारखंड सिर्फ समस्याओं की चर्चा न करे, बल्कि यहां से समाधान की एक नई मिसाल कायम करे. आप झारखंड का भविष्य हैं. आपकी आवाज़ को नजरअंदाज करना नहीं, उसे सुनना और आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने संवाद और भरोसे के साथ मिलकर मसले के समाधान की बात दोहराई.
बता दें कि JPSC, जेएसएससी समेत अन्य परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ रांची में छात्रों का प्रदर्शन 17 दिनों से जारी है. आज (10 अगस्त) छात्रों ने विधानसभा मार्च किया. भूख हड़ताल कर रहे JPSC-JSSC न्याय मंच के छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी इसमें शामिल हुए. मार्च के दौरान छात्रों को रोकने के क्रम में पुलिस ने कार्रवाई भी की. पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े.
रांची: छात्रों पर बल प्रयोग पर अभिजीत दीपके बोले, 'जब राजनीतिक दल...'