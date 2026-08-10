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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJharkhand Protest Live: रांची में फिर लाठीचार्ज, छात्र ने कहा- महिलाओं को कपड़े फाड़कर पीटा गया

Jharkhand Protest Live: रांची में फिर लाठीचार्ज, छात्र ने कहा- महिलाओं को कपड़े फाड़कर पीटा गया

Jharkhand Protest Live Updates: रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च जारी है. छात्र विधानसभा की गेट तक पहुंच गए हैं और वहीं पर डट गए हैं.

Written By : सनातन कुमार  | Updated at : 10 Aug 2026 07:36 PM (IST)

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रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च, लाइव अपडेट्स
Source : ANI

Background

झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच छात्रों ने सोमवार, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. विधानसभा घेराव से पहले झारखंड के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंचने लगे हैं. प्रदर्शनकारी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एकत्र हो रहे हैं और कई छात्र रात स्टेडियम परिसर में ही रात गुजार रहे हैं. स्टेडियम परिसर में छात्रों की बढ़ती भीड़ साफ दिखाई दे रही है. कई छात्र वॉलीबॉल कोर्ट और अन्य स्थानों पर आराम करते नजर आए. 

आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव में भाग लेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे.छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सभी प्रमुख मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. खास तौर पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं

.दरअसल, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले 16 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है. रविवार को सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई, जिसमें सरकार ने कई महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार किया.बैठक में छात्रों के विरोध और अनियमितताओं के आरोपों को देखते हुए 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया. इसके अलावा, विवादित वेंडर एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षाओं में वित्तीय लेनदेन के आरोपों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने पर भी सरकार सहमत हो गई. हालांकि, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग सरकार ने नहीं मानी. सरकार ने इस परीक्षा से जुड़े आरोपों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है. इसी मुद्दे को लेकर छात्रों में नाराजगी बनी हुई है और उन्होंने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है.

राज्य सरकार का कहना है कि छात्रों की कई प्रमुख मांगें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं और सीजीएल परीक्षा को रद्द करना संभव नहीं है. सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील भी की है.इस बीच, मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि भविष्य में भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और धांधलीमुक्त बनाने के लिए सरकार व्यापक नीतिगत सुधार लागू करेगी. इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों के साथ छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा.वार्ता के दौरान मंत्रियों ने अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने फिलहाल अनशन जारी रखने का फैसला किया है.

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की 98 प्रतिशत मांगें स्वीकार करने के सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति के दावा करने के महज दो घंटे बाद, प्रदर्शनकारियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) नीत सरकार पर 'झूठ फैलाने' का आरोप लगाया. छात्रों का कहना है कि सरकार ने 13 प्रतियोगी परीक्षाओं में से केवल तीन को रद्द करने पर सहमति जताई है. आंदोलनकारी छात्रों ने अपने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शन और 10 अगस्त को प्रस्तावित 'विधानसभा मार्च' के लिए आम जनता तथा राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा.

19:36 PM (IST)  •  10 Aug 2026

Jharkhand Protest Live: महिलाओं को कपड़े फाड़कर पीटा गया- छात्र

रांची में आंदोलनकारी एक छात्र ने आरोप लगाया कि एक पुरुष पुलिसकर्मी ने महिलाओं के ऊपर लाठी बरसाई. शर्म आनी चाहिए. महिला पुलिस होती को अलग बात थी. हम लोग शांति से बैठे हुए थे. महिलाओं का कपड़ा फाड़कर पीटा गया. सरकार और पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी. 

19:32 PM (IST)  •  10 Aug 2026

Jharkhand Protest Live: झारखंड सरकार से अपना समर्थन वापस लें राहुल गांधी- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा, "राहुल गांधी जी, पिछले 6 सालों के दौरान झारखंड में JPSC और JSSC की सभी नौकरियां बेची गई हैं. कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा है, इसलिए सिर्फ ट्वीट करने की औपचारिकता पूरी कर आप अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते. यदि आप सच में छात्रों के साथ खड़े हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तत्काल पूरे मामले की निष्पक्ष CBI जांच का आदेश देने के लिए निर्देशित करें, अन्यथा झारखंड सरकार से अपना समर्थन वापस लें."

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