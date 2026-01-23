एक्सप्लोरर
जम्मू-कश्मीर ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, वैष्णो देवी में भी यात्रा ठप, प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन
Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर में शुक्रवार से ही बर्फबारी की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है. भारी बर्फबारी के चलते NH-44 राजमार्ग को दोनों दिशाओं से बंद कर दिया गया है.
जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी
1/6
2/6
Published at : 23 Jan 2026 12:57 PM (IST)
जम्मू और कश्मीर
6 Photos
