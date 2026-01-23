जम्मू-कश्मीर ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, वैष्णो देवी में भी यात्रा ठप, प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन

जम्मू कटरा की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है. जिस वजह से वैष्णो देवी की यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. वहीं जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश भी हुई है, जिससे दो महीने से सूखे से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है.