'जिस साइकिल को 7 हजार में खरीदा उसे हमने सिर्फ 4200 में...', AAP का रेखा गुप्ता सरकार पर हमला

आम आदमी पार्टी ने स्कूली छात्राओं में बांटी गई साइकिल और रिटेल में खरीदी गई साइकिल को आमने-सामने कर बीजेपी सरकार के साइकिल घोटाले की पोल खोल दी. बुधवार को ‘‘आप’’ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकारी और रिटेल साइकिल को पार्टी मुख्यालय पर मीडिया के सामने पेश किया, जो हूबहू एक ही हैं. उन्होंने बताया कि बीजेपी की सात हजार वाली घोटाला साइकिल से 4200 वाली साइकिल बेहतर है. हमने यही साइकिल 4200 में खरीदी है, जबकि सरकार ने 6957 रुपये के रेट पर थोक में 1.30 लाख साइकिलें खरीदी है.

उन्होंने कहा कि सरकारी साइकिल पर स्काइलर का नकली स्टीकर लगा है, क्योंकि एक साल पहले ही कंपनी ने यह मॉडल बनाना बंद कर दिया है. हमारी साइकिल के टायर, रिम और ब्रेक ब्रांडेड हैं, लेकिन सरकारी साइकिल के लोकल व सस्ते हैं. हम दोनों साइकिलें लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, ताकि वे खुद बताएं कि कौन साइकिल असली है.

सौरभ भारद्वाज का रेखा गुप्ता सरकार पर हमला

बुधवार को “आप” मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार की खरीदी गई साइकिल और खुद रिटेल में खरीदी गई साइकिल को आमने-सामने रख कर दिखाया कि कैसे रेखा गुप्ता सरकार ने साइकिल खरीद में घोटाला किया है. उन्होंने बताया कि लाल रंग की साइकिल हमने खुद रिटेल में खरीदी है जबकि भगवा रंग की साइकिल सरकारी साइकिल है. बीजेपी के लोगों ने भगवा रंग को बदनाम करने का काम किया है. यहां दो साइकिलें दिख रही हैं, एक भगवा रंग की साइकिल है जो बीजेपी सरकार ने दिल्ली की गरीब लड़कियों को बांटी है. इस साइकिल पर स्काइलर लिखा है, लेकिन यह नकली स्काइलर है. सरकार ने भगवा रंग की यह साइकिल टेंडर के जरिए थोक में 6,957 रुपये में खरीदी है. ऐसी 1 लाख 30 हजार साइकिलें खरीदी गई हैं. वहीं, दूसरी लाल रंग की साइकिल है, जो हमने खुद रिटेल में खरीदी है.

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'भगवा रंग को किया बदनाम'

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि लाल रंग की साइकिल की रसीद मेरे नाम पर कटी है. इस साइकिल की कीमत 4,000 रुपये है और 200 रुपये का टैक्स लगाकर यह 4,200 रुपये में मिली है. बीजेपी की सरकार ने 6,957 रुपये में साइकिल खरीदी और ऐसी 1 लाख 30 हजार साइकिलें खरीदी गईं. इन दोनों साइकिलों में हूबहू समानता है, लेकिन फर्क सिर्फ नीयत का है. हमने जो लाल रंग की साइकिल खरीदी है, वह एमटीबी (माउंटेन टेरेन बाइक) साइकिल है, जिसकी स्पेसिफिकेशन सरकार ने टेंडर में दी थी. लाल साइकिल के टायर चौड़े और मजबूत हैं, जो मेट्रो कंपनी के ब्रांडेड टायर हैं. वहीं, बीजेपी ने भगवा को बदनाम करने के लिए जो साइकिल दी है, उसके टायर और रिम लोकल व सस्ते हैं. हमने जो साइकिल खरीदी है, उसका टायर 350 से 500 रुपये का आता है, जबकि बीजेपी द्वारा दी गई साइकिल का टायर 150 रुपये का आता है. लाल साइकिल में एल्युमिनियम के ब्रेक लगे हैं, जबकि सरकारी साइकिल में प्लास्टिक के ब्रेक हैं.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद पर निशाना

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के महान शिक्षा मंत्री आशीष सूद के विभाग का यह हाल है. मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आशीष सूद के पास मौका है कि वे इस चोरी का इल्जाम किसी अफसर पर डाल दें और कह दें कि वे चोर नहीं हैं, अफसर चोर हैं. लेकिन आशीष सूद मान ही नहीं रहे हैं, वे इस बात पर अड़े हैं कि यह खरीदारी जेम पोर्टल से हुई है. लेकिन क्या जेम ने उन्हें चोरी करने के लिए कहा था? उनके विभाग ने जेम में जो टेंडर किया था, उसमें 7,000 रुपये वाली स्काइलर की साइकिल देनी थी. जब विपक्ष उन्हें दिखा चुका है कि साइकिल 4,200 रुपये की है, तो भी वे आंख पर पट्टी बांधकर कह रहे हैं कि उन्होंने सही किया है.

सीएम और शिक्षा मंत्री को खुली चुनौती

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आशीष सूद बताएं कि वे कब मिलेंगे. हम दोनों साइकिलें लेकर आशीष सूद और रेखा गुप्ता के पास जाएंगे. फिर वे खुद अपनी आंखों से देखकर जनता और मीडिया को बता दें कि कौन सी साइकिल असली है और कौन सी नकली है.

मॉडल और ट्रेडमार्क का फर्जीवाड़ा

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर कोई गूगल करेगा या हीरो साइकिल्स को फोन करेगा, तो वे बताएंगे कि असली स्काइलर का मॉडल वे एक साल पहले ही बंद कर चुके हैं. कोई दिल्ली में कहीं भी चला जाए, उसे स्काइलर साइकिल नहीं मिलेगी. झंडेवालान की होलसेल मार्केट में भी यह साइकिल नहीं मिलेगी, क्योंकि हीरो साइकिल्स इसे बंद कर चुकी है. इस मॉडल का जो ट्रेडमार्क था, वह एक्सपायर हो चुका है, कोई भी ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर जाकर देख सकता है. फिर यह स्काइलर साइकिल कहां से लाई गई?

'असली स्काइलर की विशेषताएं गायब'

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्काइलर का ट्रेडमार्क एक्सपायर हो चुका है. जो असली स्काइलर साइकिल थी, जिसे सरकार ने 7,000 रुपये में खरीदना था, उसमें सात गियर, सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक हैं. लेकिन सरकार ने स्काइलर के नाम पर जो साइकिल दी है, उसमें ना तो गियर हैं, ना डिस्क ब्रेक हैं और ना ही सस्पेंशन है. उस पर सिर्फ स्काइलर का झूठा स्टीकर लगा दिया गया है.

विधायक संजीव झा का बड़ा दावा

इस दौरान बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने कहा कि आशीष सूद बच्चियों की साइकिल खरीदी में भी भ्रष्टाचार पर कर गए. टेंडर के दौरना लुधियाना का एक बिडर एसके बाइक्स भी था. एसके बाइक्स टेंडर नहीं भर पाया था, लेकिन उसने लिखकर दिया था कि वह 4100 रुपये में यह साइकिल दे सकता है. जब हमने इस मुद्दे को उठाया, तो मुझे अनौपचारिक रूप से हीरो कंपनी के किसी व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि जो साइकिल सरकार ने दी है, वह उसे 3200 रुपये में दे सकता है.

'सीएम की चुप्पी पर सवाल'

संजीव झा ने कहा कि यह स्पष्ट भ्रष्टाचार है. मुझे नहीं पता कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्री को क्यों बचा रही हैं? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? हमने सदन के बाहर और सदन के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा करने की मांग की है. अगर दाल में कुछ काला न हो, तो वे चर्चा हो जाने देते. ये सारे तथ्य सदन के रिकॉर्ड पर आने देते और फिर मंत्री जवाब देते.

कार्रवाई की मांग

संजीव झा ने कहा कि हमारे इतना हंगामा करने के बावजूद अगर चर्चा नहीं करने दी जा रही है या मंत्री चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि अगर चर्चा होगी तो सारे भेद खुल जाएंगे. हम उम्मीद करते हैं कि रेखा गुप्ता कार्रवाई करें, अन्यथा अब हम सब लोग इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई में भी करेंगे. इस तरह से दिल्ली के बच्चों की साइकिल में तो हम लूट नहीं होने देंगे. हम उम्मीद करते हैं कि जब हम शिकायत करेंगे, तो एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी ठीक से जांच करेगा और कार्रवाई करेगा.

'साइकिल मिस्त्री ने भी सरकारी साइकिल के सस्ते पार्ट्स की खोली पोल'

इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने एक साइकिल मिस्त्री को बुलाकर उससे साइकिलों का अंतर बताने को कहा. मिस्त्री ने बताया कि लाल साइकिल में एल्युमिनियम की क्लच है और टायर मेट्रो कंपनी का है, जिसकी कीमत 350 रुपये है. वहीं, सरकारी साइकिल में क्लच प्लास्टिक की है और लोकल टायर लगा है, जिसकी कीमत 150 रुपये है. सरकारी साइकिल की रिम भी हल्की है और पेडल वाली क्रैंक भी हल्की है. मिस्त्री ने बताया कि उनकी दुकान पर सरकारी वाली ऐसी 2-4 साइकिलें रोज आती हैं, जिनमें कुछ न कुछ ढीला रहता है.

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