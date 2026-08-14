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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज: 'ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर हो SRN अस्पताल', धरने को डॉक्टरों का समर्थन

प्रयागराज: 'ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर हो SRN अस्पताल', धरने को डॉक्टरों का समर्थन

Prayagraj News In Hindi: प्रयागराज में SRN अस्पताल का नाम शहीद ठाकुर रोशन सिंह करने की मांग तेज है. धरने के 9वें दिन अस्पताल प्रशासन व डॉक्टरों ने भी इस मांग को खुला समर्थन दिया है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 14 Aug 2026 12:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में काकोरी कांड के अमर नायक शहीद ठाकुर रोशन सिंह को उचित सम्मान दिलाने की मांग अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेती जा रही है. शहर के स्वरूप रानी नेहरू (SRN) अस्पताल का नाम बदलकर 'शहीद ठाकुर रोशन सिंह अस्पताल' करने की मांग को लेकर महुआ डाबर संग्रहालय द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है.

इस आंदोलन को अब समाज के हर वर्ग का साथ मिल रहा है. धरने के 9वें दिन उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब खुद SRN अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन जताया. डॉक्टरों ने धरना स्थल पर जाकर शहीद ठाकुर रोशन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं, तिरंगा यात्रा के माध्यम से मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी नई पीढ़ी को ठाकुर रोशन सिंह के सर्वोच्च बलिदान और उनके गौरवशाली इतिहास से भी परिचित कराया गया.

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ऐतिहासिक मलाका जेल से जुड़ा है SRN का इतिहास

प्रदर्शनकारियों और इतिहासकारों का कहना है कि आज जहां आधुनिक SRN अस्पताल का परिसर खड़ा है, वह जगह कभी ऐतिहासिक 'मलाका जेल' हुआ करती थी. इसी मलाका जेल में अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम के कई सेनानियों को यातनाएं दी थीं और शहीद ठाकुर रोशन सिंह का भी इस स्थान से गहरा नाता रहा है. यही वजह है कि इस परिसर का नामकरण उनके नाम पर करने की पुरजोर मांग उठ रही है.

9वें दिन भी जारी रहा धरना, उमड़ी भीड़

नाम बदलने की इस मुहिम में महुआ डाबर संग्रहालय का अनिश्चितकालीन धरना आज अपने 9वें दिन में प्रवेश कर गया. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं. प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक सरकार और प्रशासन ऐतिहासिक तथ्यों का सम्मान करते हुए अस्पताल का नाम शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर नहीं करते, तब तक यह शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 12:03 AM (IST)
Tags :
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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