हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीJammu and KashmirPoK के गांव के सामने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की उड़ी झज्जियां, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का जश्न

PoK के गांव के सामने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की उड़ी झज्जियां, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का जश्न

Kupwara News: कुपवाड़ा के केरन में भारतीय तिरंगा गर्व से लहरा रहा है, जो PoK के ठीक सामने है. यहां के युवा झूठे नारों को नकारकर विकास और लोकतंत्र को चुन रहे हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़  | Updated at : 06 Feb 2026 09:20 PM (IST)
Kupwara News: कुपवाड़ा के केरन में भारतीय तिरंगा गर्व से लहरा रहा है, जो PoK के ठीक सामने है. यहां के युवा झूठे नारों को नकारकर विकास और लोकतंत्र को चुन रहे हैं.

तिरंगे की गूंज, प्रोपेगेंडा का अंत: नीलम घाटी (PoK) के ठीक सामने, भारतीय सीमा के अंतिम गांव केरन में गर्व से लहराता तिरंगा.

1/9
अवाम की कहानी - अवाम की ज़ुबानी:
अवाम की कहानी - अवाम की ज़ुबानी: "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के उत्सव में शामिल स्थानीय युवा, जो झूठे नारों पर नहीं, बल्कि विकास और लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं.
2/9
ज़ीरो लाइन से कड़ा संदेश: जब सरहद के उस पार प्रोपेगेंडा की कोशिश हुई, तो केरन के युवाओं ने राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाकर करारा जवाब दिया.
ज़ीरो लाइन से कड़ा संदेश: जब सरहद के उस पार प्रोपेगेंडा की कोशिश हुई, तो केरन के युवाओं ने राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाकर करारा जवाब दिया.
Published at : 06 Feb 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Kupwara News JAMMU KASHMIR NEWS

Jammu and Kashmir फोटो गैलरी

