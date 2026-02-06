एक्सप्लोरर
PoK के गांव के सामने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की उड़ी झज्जियां, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का जश्न
Kupwara News: कुपवाड़ा के केरन में भारतीय तिरंगा गर्व से लहरा रहा है, जो PoK के ठीक सामने है. यहां के युवा झूठे नारों को नकारकर विकास और लोकतंत्र को चुन रहे हैं.
तिरंगे की गूंज, प्रोपेगेंडा का अंत: नीलम घाटी (PoK) के ठीक सामने, भारतीय सीमा के अंतिम गांव केरन में गर्व से लहराता तिरंगा.
1/9
2/9
Published at : 06 Feb 2026 09:20 PM (IST)
Tags :Kupwara News JAMMU KASHMIR NEWS
जम्मू और कश्मीर
9 Photos
PoK के गांव के सामने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की उड़ी झज्जियां, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का जश्न
जम्मू और कश्मीर
6 Photos
जम्मू-कश्मीर ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, वैष्णो देवी में भी यात्रा ठप, प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन
जम्मू और कश्मीर
6 Photos
बर्फ की चादर और आस्था का संगम, गुलमर्ग में क्रिसमस का जश्न, रोशनियों से जगमगाती घाटी
जम्मू और कश्मीर
7 Photos
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
जम्मू और कश्मीर
10 Photos
IAS बनने का ऐसा जुनून! छोड़ी स्विट्जरलैंड की जॉब और तीसरे अटेंप्ट में पाई सफलता, अंबिका रैना की 10 तस्वीरें
जम्मू और कश्मीर
10 Photos
Gulmarg: अति सुंदर! गुलमर्ग में पड़ी इस सीजन की पहली बर्फ, नजारा देख कर खो देंगे अपने होश!
जम्मू और कश्मीर
7 Photos
तस्वीरों में जम्मू के किश्तवाड़ की तबाही! बादल फटने से बह गईं जिंदगियां, चीखते दिखे लोग
जम्मू और कश्मीर
9 Photos
जम्मू-कश्मीर: किताबों को बैन किए जाने के बाद हरकत में पुलिस, जब्ती की कार्रवाई शुरू
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
इंडिया
Su-30, तेजस के बाद राफेल में इंटीग्रेट होंगी 'Astra', चीन-PAK के लिए कितना खतरनाक होगा फाइटर जेट?
Advertisement
जम्मू और कश्मीर
9 Photos
PoK के गांव के सामने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की उड़ी झज्जियां, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का जश्न
जम्मू और कश्मीर
6 Photos
जम्मू-कश्मीर ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, वैष्णो देवी में भी यात्रा ठप, प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion