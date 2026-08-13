Live: चमोली के टनल में अचानक घुसा पानी-मलबा, 22 में से अब तक 16 मजदूर रेस्क्यू

चमोली के पीपलकोटी में निर्माणाधीन विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की टनल में अचानक भारी मलबा और पानी आने से बड़ा हादसा हो गया. करीब 18 मजदूर टनल के भीतर फंस गए, जबकि राहत-बचाव टीमों ने दो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और बाकी लोगों को निकालने के लिए अभियान जारी है. जाननकारी के मुताबिक हादसा शाम करीब 6:10 बजे हुआ. निर्माणाधीन टनल में अचानक बड़ी मात्रा में मलबा और पानी घुस आया. उस समय टनल के भीतर मजदूर काम कर रहे थे. अचानक मलबा और पानी आने से वहां अफरा-तफरी मच गई और करीब 18 मजदूर अंदर फंस गए.

घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचा और टनल के भीतर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया. शुरुआती प्रयासों में दो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. बाकी मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है.