Chamoli Tunnel Accident Live: चमोली के टनल में अचानक घुसा पानी-मलबा, 22 में से अब तक 16 मजदूर रेस्क्यू
Chamoli Tunnel Accident Live Updates: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं. सात महीने पहले भी इसी टनल में बड़ा हादसा हुआ था.
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चमोली के पीपलकोटी में निर्माणाधीन विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की टनल में अचानक भारी मलबा और पानी आने से बड़ा हादसा हो गया. करीब 18 मजदूर टनल के भीतर फंस गए, जबकि राहत-बचाव टीमों ने दो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और बाकी लोगों को निकालने के लिए अभियान जारी है. जाननकारी के मुताबिक हादसा शाम करीब 6:10 बजे हुआ. निर्माणाधीन टनल में अचानक बड़ी मात्रा में मलबा और पानी घुस आया. उस समय टनल के भीतर मजदूर काम कर रहे थे. अचानक मलबा और पानी आने से वहां अफरा-तफरी मच गई और करीब 18 मजदूर अंदर फंस गए.
घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचा और टनल के भीतर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया. शुरुआती प्रयासों में दो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. बाकी मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है.
Chamoli Tunnel Accident Live: टनल में बचाव अभियान तेजी से जारी- डीएम
चमोली के डीएम गौरव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह THDC के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए बन रही एक टनल है. शाम करीब 6:30 बजे, सुरंग में भारी मात्रा में मलबा और पानी भर गया. उस समय ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी अंदर फंस गए. NDRF और SDRF की टीमें हमारी सभी मशीनों के साथ बाकी लोगों को बचाने के काम में तेजी से जुटी हैं. हमें उम्मीद है कि हम अगले कुछ घंटों में सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे.
Chamoli Tunnel Accident Live: रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी NDRF- SDRF
टनल में फंसे बाकी छह लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ लगे हुए हैं. वहीं रेस्क्यू किए गए 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.