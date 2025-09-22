एक्सप्लोरर
विवाद के बाद रामलीला से पूनम पांडे बाहर होंगी या बदलेगा किरदार? मंगलवार का इंतजार
Poonam Pandey Mandodari Role: दिल्ली के लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है. पूनम पांडे के मंदोदरी रोल को लेकर विवाद गहरा गया है.
फिल्म अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे को बोल्डनेस के लिए जाना जाता है. वो विवादों में भी रह चुकी हैं. (फाइल फोटो)
Published at : 22 Sep 2025 10:35 PM (IST)
Tags :Poonam Pandey Ramlila DELHI NEWS
