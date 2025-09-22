विवाद के बाद रामलीला से पूनम पांडे बाहर होंगी या बदलेगा किरदार? मंगलवार का इंतजार

रामलीला में रोल को लेकर पूनम पांडे विवाद पर मंगलवार (23 सितंबर) को तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी. लव कुश रामलीला अध्यक्ष अर्जुन कुमार और सचिव सुभाष गोयल पूनम पांडे विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में दोपहर 3 बजे इसे लेकर पीसी होगी. अब पूनम पांडे का किरदार बदलता है या उन्हें रामलीला से बाहर किया जाता है, इसकी तस्वीर मंगलवार को साफ हो जाएगी.