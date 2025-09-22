हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विवाद के बाद रामलीला से पूनम पांडे बाहर होंगी या बदलेगा किरदार? मंगलवार का इंतजार

विवाद के बाद रामलीला से पूनम पांडे बाहर होंगी या बदलेगा किरदार? मंगलवार का इंतजार

Poonam Pandey Mandodari Role: दिल्ली के लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है. पूनम पांडे के मंदोदरी रोल को लेकर विवाद गहरा गया है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 10:36 PM (IST)
Poonam Pandey Mandodari Role: दिल्ली के लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है. पूनम पांडे के मंदोदरी रोल को लेकर विवाद गहरा गया है.

फिल्म अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे को बोल्डनेस के लिए जाना जाता है. वो विवादों में भी रह चुकी हैं. (फाइल फोटो)

1/7
रामलीला में रोल को लेकर पूनम पांडे विवाद पर मंगलवार (23 सितंबर) को तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी. लव कुश रामलीला अध्यक्ष अर्जुन कुमार और सचिव सुभाष गोयल पूनम पांडे विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में दोपहर 3 बजे इसे लेकर पीसी होगी. अब पूनम पांडे का किरदार बदलता है या उन्हें रामलीला से बाहर किया जाता है, इसकी तस्वीर मंगलवार को साफ हो जाएगी.
रामलीला में रोल को लेकर पूनम पांडे विवाद पर मंगलवार (23 सितंबर) को तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी. लव कुश रामलीला अध्यक्ष अर्जुन कुमार और सचिव सुभाष गोयल पूनम पांडे विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में दोपहर 3 बजे इसे लेकर पीसी होगी. अब पूनम पांडे का किरदार बदलता है या उन्हें रामलीला से बाहर किया जाता है, इसकी तस्वीर मंगलवार को साफ हो जाएगी.
2/7
विवाद के बीच रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे का एक वीडियो जारी किया है. इसमें पूनम पांडे कहती हुई नजर आ रही हैं कि लव-कुश रामलीला में मुझे मंदोदरी की भूमिका निभाने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बेहद खुश हूं.(फाइल फोटो)
विवाद के बीच रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे का एक वीडियो जारी किया है. इसमें पूनम पांडे कहती हुई नजर आ रही हैं कि लव-कुश रामलीला में मुझे मंदोदरी की भूमिका निभाने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बेहद खुश हूं.(फाइल फोटो)
3/7
पूनम पांडे ने कहा कि मंदोदरी का रोल बहुत ही अहम है. वह रावण की पत्नी थीं. मैं इस खूबसूरत किरदार को निभाने के लिए बहुत उत्सुक हूं.(फाइल फोटो)
पूनम पांडे ने कहा कि मंदोदरी का रोल बहुत ही अहम है. वह रावण की पत्नी थीं. मैं इस खूबसूरत किरदार को निभाने के लिए बहुत उत्सुक हूं.(फाइल फोटो)
4/7
मॉडल पूनम पांडे ने नवरात्रि में 9 दिन तक उपवास रखने का भी संकल्प लिया है. उन्होंने इसके पीछे वजह बताते हुए कहा कि ताकि मेरा तन और मन अधिक शुद्ध रहे और मैं इस खूबसूरत किरदार को बेहतर तरीके से निभा सकूं.(फाइल फोटो)
मॉडल पूनम पांडे ने नवरात्रि में 9 दिन तक उपवास रखने का भी संकल्प लिया है. उन्होंने इसके पीछे वजह बताते हुए कहा कि ताकि मेरा तन और मन अधिक शुद्ध रहे और मैं इस खूबसूरत किरदार को बेहतर तरीके से निभा सकूं.(फाइल फोटो)
5/7
दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित होने वाली लव कुश रामलीला के कलाकारों में पूनम पांडे को शामिल किए जाने का विरोध किया जा रहा है. (फाइल फोटो)
दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित होने वाली लव कुश रामलीला के कलाकारों में पूनम पांडे को शामिल किए जाने का विरोध किया जा रहा है. (फाइल फोटो)
6/7
पूनम पांडे को लव कुश रामलीला में मंदोदरी का रोल प्ले करने के लिए जगह मिली है. VHP और बीजेपी के कई नेताओं ने इसे लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है.(फाइल फोटो)
पूनम पांडे को लव कुश रामलीला में मंदोदरी का रोल प्ले करने के लिए जगह मिली है. VHP और बीजेपी के कई नेताओं ने इसे लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है.(फाइल फोटो)
7/7
रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने रविवार (21 सितंबर) को साफ किया था कि पूनम पांडे ही मंदोदरी का किरदार निभाएंगी. उन्होंने कहा था कि स्वाभाविक है कि सभी लोग एक जैसी सोच नहीं रख सकते हैं.(फाइल फोटो)
रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने रविवार (21 सितंबर) को साफ किया था कि पूनम पांडे ही मंदोदरी का किरदार निभाएंगी. उन्होंने कहा था कि स्वाभाविक है कि सभी लोग एक जैसी सोच नहीं रख सकते हैं.(फाइल फोटो)
Published at : 22 Sep 2025 10:35 PM (IST)
Tags :
Poonam Pandey Ramlila DELHI NEWS

Photo Gallery

Embed widget