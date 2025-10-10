हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीदिल्ली NCRKarwa Chauth: छलनी, करवा, मेहंदी और चमकती ज्वेलरी के संग सजी करवाचौथ की बाजार गलियां, देखें तस्वीरें

Karwa Chauth: छलनी, करवा, मेहंदी और चमकती ज्वेलरी के संग सजी करवाचौथ की बाजार गलियां, देखें तस्वीरें

Karwa Chauth 2025: दिल्ली के बाजार करवाचौथ की पूर्व संध्या पर रोशनी और रौनक से जगमगा उठे हैं. सुहागनों में उत्साह चरम पर है, महिलाएं सजने-संवरने से लेकर मेहंदी और खरीदारी में व्यस्त नजर आ रही हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली  | Updated at : 10 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Karwa Chauth 2025: दिल्ली के बाजार करवाचौथ की पूर्व संध्या पर रोशनी और रौनक से जगमगा उठे हैं. सुहागनों में उत्साह चरम पर है, महिलाएं सजने-संवरने से लेकर मेहंदी और खरीदारी में व्यस्त नजर आ रही हैं.

सुहागनों के सबसे बड़े करवाचौथ व्रत को लेकर महिलाएं साड़ी और श्रृंगार के सामानों की खरीदारी के साथ मेहंदी लगवाने और सजने के लिए पार्लरों में भी पहुंचीं.

1/10
नवरात्र की पूजा के बाद बाजारों में एक बार फिर से खूब रौनक नजर आ रही है. मौका आज (10 सितंबर) मनाए जाने वाले सुहागनों व्रत करवाचौथ का है, जिसे लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है.
नवरात्र की पूजा के बाद बाजारों में एक बार फिर से खूब रौनक नजर आ रही है. मौका आज (10 सितंबर) मनाए जाने वाले सुहागनों व्रत करवाचौथ का है, जिसे लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है.
2/10
इस बार बाजारों में पहले से ज्यादा भीड़ देखी जा रही है. महिलाएं पारंपरिक परिधानों से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज की खरीदारी में व्यस्त हैं. दुकानदार भी ग्राहकों की संख्या बढ़ने से बेहद उत्साहित हैं.
इस बार बाजारों में पहले से ज्यादा भीड़ देखी जा रही है. महिलाएं पारंपरिक परिधानों से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज की खरीदारी में व्यस्त हैं. दुकानदार भी ग्राहकों की संख्या बढ़ने से बेहद उत्साहित हैं.
3/10
आर्य समाज रोड मार्केट में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. करवाचौथ की पूर्व संध्या पर यह बाजार पूरी तरह से सज चुका है. दुकानों पर महिलाओं की लंबी कतारें और रौनक देखते ही बन रही है.
आर्य समाज रोड मार्केट में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. करवाचौथ की पूर्व संध्या पर यह बाजार पूरी तरह से सज चुका है. दुकानों पर महिलाओं की लंबी कतारें और रौनक देखते ही बन रही है.
4/10
आज (10 अक्टूबर) सुबह 4 बजे से चांद निकलने तक सुहागनें निर्जला व्रत करेंगी. इस दौरान वे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. सूर्योदय से पहले सरगी लेकर दिनभर बिना अन्न जल के व्रत रखती हैं.
आज (10 अक्टूबर) सुबह 4 बजे से चांद निकलने तक सुहागनें निर्जला व्रत करेंगी. इस दौरान वे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. सूर्योदय से पहले सरगी लेकर दिनभर बिना अन्न जल के व्रत रखती हैं.
5/10
शाम के समय महिलाएं समूह में पूजा करती हैं और एक-दूसरे के साथ थाली घूमाती हैं. इसके बाद सभी चांद निकलने का इंतजार करती हैं. चांद के दर्शन और पूजा के बाद ही व्रत का समापन होता है.
शाम के समय महिलाएं समूह में पूजा करती हैं और एक-दूसरे के साथ थाली घूमाती हैं. इसके बाद सभी चांद निकलने का इंतजार करती हैं. चांद के दर्शन और पूजा के बाद ही व्रत का समापन होता है.
6/10
खासकर छलनी, करवा और मेहंदी की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ लगी है. इसके अलावा कपड़ों और ज्वेलरी की दुकानों पर भी महिलाएं खूब खरीदारी कर रही हैं. बाजार की गलियां देर रात तक गुलजार हैं.
खासकर छलनी, करवा और मेहंदी की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ लगी है. इसके अलावा कपड़ों और ज्वेलरी की दुकानों पर भी महिलाएं खूब खरीदारी कर रही हैं. बाजार की गलियां देर रात तक गुलजार हैं.
7/10
इस व्रत को लेकर सुहागन महिलाओं, खासकर नवविवाहितों में, खासा उत्साह देखा जा रहा है. बाजारों में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की चीजों की खरीदारी हो रही है. दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार बिक्री का रिकॉर्ड टूटेगा.
इस व्रत को लेकर सुहागन महिलाओं, खासकर नवविवाहितों में, खासा उत्साह देखा जा रहा है. बाजारों में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की चीजों की खरीदारी हो रही है. दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार बिक्री का रिकॉर्ड टूटेगा.
8/10
करवाचौथ से जुड़े सामानों को बेचने वाले दुकानदार राजेश अरोड़ा का कहना है कि इस बार दाम कुछ कम हुए हैं. जीएसटी में कमी आने से ग्राहकों को राहत मिली है. हालांकि मेहंदी के दाम पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं.
करवाचौथ से जुड़े सामानों को बेचने वाले दुकानदार राजेश अरोड़ा का कहना है कि इस बार दाम कुछ कम हुए हैं. जीएसटी में कमी आने से ग्राहकों को राहत मिली है. हालांकि मेहंदी के दाम पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं.
9/10
बाजार का माहौल पिछले साल की तुलना में अधिक उत्साहित और सक्रिय नजर आ रहा है. महिलाएं खरीदारी के साथ उत्सव का आनंद भी ले रही हैं. दुकानदारों के चेहरों पर भी संतोष की झलक दिखाई दे रही है.
बाजार का माहौल पिछले साल की तुलना में अधिक उत्साहित और सक्रिय नजर आ रहा है. महिलाएं खरीदारी के साथ उत्सव का आनंद भी ले रही हैं. दुकानदारों के चेहरों पर भी संतोष की झलक दिखाई दे रही है.
10/10
अब करवाचौथ का व्रत केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा है. कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए यह व्रत रखते हैं. भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और लगातार पेट्रोलिंग जारी है.
अब करवाचौथ का व्रत केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा है. कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए यह व्रत रखते हैं. भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और लगातार पेट्रोलिंग जारी है.
Published at : 10 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
विश्व
US Tariff On India: अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
क्रिकेट
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Muttaqi India Visit: Delhi में Jaishankar से मिलेंगे Afghanistan के विदेश मंत्री
Bihar Elections: आज से नामांकन शुरू, 17 अक्टूबर तक भर सकेंगे पर्चा
Wall Collapse: Delhi के Safdarjung Enclave में हादसा, 1 मजदूर की मौत, 4 घायल
Karnataka Breaking: Congress विधायक Virendra के ठिकानों से 40 किलो ​सोना बरामद | ABP News
Cough Syrup: कप सिरप के आरोपी Ranganathan Govindan को छिंदवाड़ा लाएगी SIT | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
आज इन शहरों में छाए रहेंगे बादल, कब और कैसे दिखेगा करवाचौथ का चांद? जान लें मौसम का अपडेट
विश्व
US Tariff On India: अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
क्रिकेट
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
Thursday BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे छूटे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पसीने, बाकियों की भी हालत खराब जानें- थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'कांतारा चैप्टर 1' के आगे सहमी सभी फिल्में, जानें- गुरुवार को कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
हेल्थ
दिनभर बिना पानी-खाने के रखती हैं करवाचौथ का व्रत, जानें शरीर पर क्या होता है इसका असर?
दिनभर बिना पानी-खाने के रखती हैं करवाचौथ का व्रत, जानें शरीर पर क्या होता है इसका असर?
जनरल नॉलेज
थाईलैंड में मसाज लेने वालों को देना पड़ेगा यह टैक्स, जेब पर ऐसे पड़ेगी तगड़ी चोट
थाईलैंड में मसाज लेने वालों को देना पड़ेगा यह टैक्स, जेब पर ऐसे पड़ेगी तगड़ी चोट
नौकरी
30 दिन में कितने रुपये कमा लेता है JCB ड्राइवर, जानें एक घंटे का कितना चार्ज?
30 दिन में कितने रुपये कमा लेता है JCB ड्राइवर, जानें एक घंटे का कितना चार्ज?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget