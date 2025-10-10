एक्सप्लोरर
Karwa Chauth: छलनी, करवा, मेहंदी और चमकती ज्वेलरी के संग सजी करवाचौथ की बाजार गलियां, देखें तस्वीरें
Karwa Chauth 2025: दिल्ली के बाजार करवाचौथ की पूर्व संध्या पर रोशनी और रौनक से जगमगा उठे हैं. सुहागनों में उत्साह चरम पर है, महिलाएं सजने-संवरने से लेकर मेहंदी और खरीदारी में व्यस्त नजर आ रही हैं.
सुहागनों के सबसे बड़े करवाचौथ व्रत को लेकर महिलाएं साड़ी और श्रृंगार के सामानों की खरीदारी के साथ मेहंदी लगवाने और सजने के लिए पार्लरों में भी पहुंचीं.
Published at : 10 Oct 2025 07:40 AM (IST)
