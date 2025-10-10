Karwa Chauth: छलनी, करवा, मेहंदी और चमकती ज्वेलरी के संग सजी करवाचौथ की बाजार गलियां, देखें तस्वीरें

अब करवाचौथ का व्रत केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा है. कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए यह व्रत रखते हैं. भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और लगातार पेट्रोलिंग जारी है.