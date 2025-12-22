'बॉर्डर 2' में दिखेंगे सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना? सनी देओल की फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट

फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर काफी चर्चा है. ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी. बॉर्डर 2 सनी देओल की 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलीजत दोसांझ और अहान शेट्टी दिखेंगे.

अब खबरें हैं कि इस फिल्म में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी अहम रोल में नजर आ सकते हैं. उनके फिल्म में स्पेशल कैमियो होंगे. ये तीनों ही एक्टर्स फिल्म के पहले पार्ट में नजर आए थे.

बॉर्डर 2 के फैंस के लिए गुड न्यूज

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी फिल्म में नए कैरेक्टर्स में दिख सकते हैं. रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बैकड्रॉप पर है. उन्होंने लिखा, 'अनुराग और प्रोड्यूसर निधि दत्ता को लगा कि पहली फिल्म के हीरोज को इस फिल्म में लाना मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा. इसीलिए फिल्में उनके सेगमेंट को एड किया गया है. पुरानी और नई फिल्म के कैरेक्टर्स एक-दूसरे से मिलेंगे. ये ग्रेट आईडिया है क्योंकि बाप-बेटे की जोड़ी सुनील और अहान साथ में स्क्रीन पर आएंगे.'

आगे लिखा, 'नवंबर में अक्षय और सुदेश के फिल्म के हिस्से मुंबई में शूट हुए. सुनील एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें उनका एक पर्टिकुलर लुक है, तो उनके हिस्से को ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया और स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए. बॉर्डर अवतार के लिए तीनों एक्टर्स की उम्र को घटाया गया है.'

फिल्म बॉर्डर 2 की बात करें तो ये 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है. टीजर में सनी देओल के जबरदस्त डायलॉग हैं. वहीं दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी के रोल्स भी जबरदस्त दिखे. फिल्म में वरुण परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर होशियार सिंह दहिया के रोल में हैं. दिलजीत दोसांझ निर्मल जीत सिंह के रोल में होंगे. वहीं अहान शेट्टी इंडियन नेवी ऑफिसर के रोल में होंगे.