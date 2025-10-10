CM रेखा गुप्ता ने सज धजकर रखा करवाचौथ का व्रत, पति के साथ शेयर की तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीदिल्ली NCRCM रेखा गुप्ता ने सज धजकर रखा करवाचौथ का व्रत, पति के साथ शेयर की तस्वीरें

CM Rekha Gupta Celebrates Karwa Chauth: CM रेखा गुप्ता ने करवाचौथ का व्रत रखा और पति मनीष गुप्ता के साथ तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने जनसेवा सदन में पूजा-अर्चना की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 11:39 PM (IST)
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने करवाचौथ का व्रत रखा. उनके पति ने उन्हें पानी पिलाकर उनका व्रत खुलवाया

1/5
अपने पति मनीष गुप्ता के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की.
2/5
सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा,
3/5
इसके आगे सीएम ने कहा,
4/5
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय परंपराएं और त्यौहार हमें सदैव यह स्मरण कराते हैं कि पारिवारिक मूल्य और सार्वजनिक कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं.
5/5
सीएम ने सभी समस्त सुहागिनों को करवाचौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका जीवन सदैव प्रेम, सौभाग्य और सम्मान से परिपूर्ण रहे.
Published at : 10 Oct 2025 11:39 PM (IST)
