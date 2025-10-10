एक्सप्लोरर
CM रेखा गुप्ता ने सज धजकर रखा करवाचौथ का व्रत, पति के साथ शेयर की तस्वीरें
CM Rekha Gupta Celebrates Karwa Chauth: CM रेखा गुप्ता ने करवाचौथ का व्रत रखा और पति मनीष गुप्ता के साथ तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने जनसेवा सदन में पूजा-अर्चना की.
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने करवाचौथ का व्रत रखा. उनके पति ने उन्हें पानी पिलाकर उनका व्रत खुलवाया
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 10 Oct 2025 11:39 PM (IST)
Tags :Karwa Chauth DELHI NEWS REKHA GUPTA
दिल्ली NCR
10 Photos
Karwa Chauth: छलनी, करवा, मेहंदी और चमकती ज्वेलरी के संग सजी करवाचौथ की बाजार गलियां, देखें तस्वीरें
दिल्ली NCR
7 Photos
दिल्ली में 'राम तिलक', CM रेखा गुप्ता ने मांगी समृद्धि, राम-भरत मिलन से गूंजा लाल किला
दिल्ली NCR
10 Photos
दिल्ली: 112 वर्षों से जीवित परंपरा, तिमारपुर-सिविल लाइंस दुर्गा पूजा में ‘शक्ति से शांति तक’ की थीम
दिल्ली NCR
8 Photos
दिल्ली की रामलीला में वनवास के प्रसंगों ने दर्शकों को किया भावविभोर, भजन संध्या ने बांधा समां
दिल्ली NCR
7 Photos
दिल्ली में जीवंत हुई त्रेता युग की रामलीला, राक्षस वध और राम जन्म का अद्भुद मंचन
दिल्ली NCR
7 Photos
विवाद के बाद रामलीला से पूनम पांडे बाहर होंगी या बदलेगा किरदार? मंगलवार का इंतजार
दिल्ली NCR
9 Photos
कहीं डांडिया तो कहीं माता के दर्शन को उमड़ी भीड़! दिल्ली में नवरात्र के कई रंग, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
बिहार
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement
दिल्ली NCR
10 Photos
Karwa Chauth: छलनी, करवा, मेहंदी और चमकती ज्वेलरी के संग सजी करवाचौथ की बाजार गलियां, देखें तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion