शाहदरा में 'रन फॉर यूनिटी', एकता के रंग में रंगी दिल्ली, मनोज जोशी ने बढ़ाया उत्साह

शाहदरा में 'रन फॉर यूनिटी', एकता के रंग में रंगी दिल्ली, मनोज जोशी ने बढ़ाया उत्साह
National Unity Day: शाहदरा पुलिस ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर 'रन फॉर यूनिटी' आयोजित की, जिसमें सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई. डीसीपी प्रशांत गौतम ने एकता का संदेश दिया.
राष्ट्रीय एकता दिवस (नेशनल यूनिटी डे) के अवसर पर शाहदरा जिला पुलिस ने ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एकता, अखंडता और राष्ट्रीय शक्ति का संदेश दिया.
Published at : 31 Oct 2025 08:58 PM (IST)
दिल्ली NCR
