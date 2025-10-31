हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शाहदरा में 'रन फॉर यूनिटी', एकता के रंग में रंगी दिल्ली, मनोज जोशी ने बढ़ाया उत्साह

शाहदरा में 'रन फॉर यूनिटी', एकता के रंग में रंगी दिल्ली, मनोज जोशी ने बढ़ाया उत्साह

National Unity Day: शाहदरा पुलिस ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर 'रन फॉर यूनिटी' आयोजित की, जिसमें सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई. डीसीपी प्रशांत गौतम ने एकता का संदेश दिया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली  | Updated at : 31 Oct 2025 08:59 PM (IST)
National Unity Day: शाहदरा पुलिस ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर 'रन फॉर यूनिटी' आयोजित की, जिसमें सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई. डीसीपी प्रशांत गौतम ने एकता का संदेश दिया.

राष्ट्रीय एकता दिवस (नेशनल यूनिटी डे) के अवसर पर शाहदरा जिला पुलिस ने ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एकता, अखंडता और राष्ट्रीय शक्ति का संदेश दिया.

1/8
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विवेक विहार में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभक्ति का जोश और सामूहिक एकता की भावना चरम पर दिखाई दी.
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विवेक विहार में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभक्ति का जोश और सामूहिक एकता की भावना चरम पर दिखाई दी.
2/8
डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि, ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम का उद्देश्य देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत को नमन करते हुए समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना था.
डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि, ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम का उद्देश्य देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत को नमन करते हुए समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना था.
3/8
शाहदरा जिला पुलिस की इस पहल ने लोगों को यह याद दिलाया कि राष्ट्र की ताकत उसकी एकजुटता में निहित है.
शाहदरा जिला पुलिस की इस पहल ने लोगों को यह याद दिलाया कि राष्ट्र की ताकत उसकी एकजुटता में निहित है.
4/8
इस अवसर पर मशहूर अभिनेता पद्मश्री मनोज जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. जबकि कार्यक्रम की मेजबानी एडिशनल सीपी (ईस्टर्न रेंज) राजीव रंजन ने की. इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी, विद्यार्थी समेत बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए.
इस अवसर पर मशहूर अभिनेता पद्मश्री मनोज जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. जबकि कार्यक्रम की मेजबानी एडिशनल सीपी (ईस्टर्न रेंज) राजीव रंजन ने की. इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी, विद्यार्थी समेत बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए.
5/8
सभी ने उत्साह के साथ इस दौड़ में हिस्सा लिया, और ‘एकता में शक्ति है’ और ‘भारत एक है’ जैसे नारों से परिसर को गुंजायमान कर दिया.
सभी ने उत्साह के साथ इस दौड़ में हिस्सा लिया, और ‘एकता में शक्ति है’ और ‘भारत एक है’ जैसे नारों से परिसर को गुंजायमान कर दिया.
6/8
इस कार्यक्रम के अलावा शाहदरा जिले के विभिन्न थानों और सार्वजनिक स्थलों पर भी कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गयी. आनंद विहार थाने में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सरदार पटेल के योगदान और उनके राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयासों को दर्शाया गया. इन पहलों ने समाज के हर वर्ग तक एकता और सद्भाव का संदेश पहुंचाया.
इस कार्यक्रम के अलावा शाहदरा जिले के विभिन्न थानों और सार्वजनिक स्थलों पर भी कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गयी. आनंद विहार थाने में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सरदार पटेल के योगदान और उनके राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयासों को दर्शाया गया. इन पहलों ने समाज के हर वर्ग तक एकता और सद्भाव का संदेश पहुंचाया.
7/8
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पद्मश्री मनोज जोशी ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में छिपी एकता में है. उन्होंने दिल्ली पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा, यह समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास है. वहीं एडिशनल सीपी राजीव रंजन ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर नागरिक को यह याद दिलाता है कि शांति और अखंडता बनाए रखना हमारी साझा जिम्मेदारी है.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पद्मश्री मनोज जोशी ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में छिपी एकता में है. उन्होंने दिल्ली पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा, यह समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास है. वहीं एडिशनल सीपी राजीव रंजन ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर नागरिक को यह याद दिलाता है कि शांति और अखंडता बनाए रखना हमारी साझा जिम्मेदारी है.
8/8
कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों द्वारा भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के साथ हुआ.
कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों द्वारा भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के साथ हुआ.
Published at : 31 Oct 2025 08:58 PM (IST)
National Unity Day DELHI NEWS DELHI POLICE

इंडिया
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
बॉलीवुड
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
Advertisement
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
टॉप रील्स
इंडिया
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
बॉलीवुड
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
इंडिया
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
मध्य प्रदेश
Watch: क्रेन हवा में अटकी तो सतना सांसद ने ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल
Watch: क्रेन हवा में अटकी तो सतना सांसद ने ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल
शिक्षा
47 साल की जुवाना अब्दुल्ला की नई उड़ान, चार बच्चों की मां ने पास किया NEET; अब बनेंगी डेंटिस्ट
47 साल की जुवाना अब्दुल्ला की नई उड़ान, चार बच्चों की मां ने पास किया NEET; अब बनेंगी डेंटिस्ट
यूटिलिटी
Financial Planning: क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?
क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
