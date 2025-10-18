हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराज्यदिल्ली: कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव का अद्भुत नजारा, डेढ़ लाख दीयों से रोशन हुई राजधानी, देखें तस्वीरें

दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव का अद्भुत नजारा, डेढ़ लाख दीयों से रोशन हुई राजधानी, देखें तस्वीरें

Delhi Deepotsav 2025: 18 अक्टूबर 2025 को दिल्ली ने कर्तव्य पथ पर पहला दीपोत्सव मनाया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुभारंभ किया. डेढ़ लाख दीयों से जगमगाते मार्ग पर रामायण के दृश्य दिखाता ड्रोन शो हुआ.

By : किशन कुमार  | Updated at : 18 Oct 2025 10:54 PM (IST)
Delhi Deepotsav 2025: 18 अक्टूबर 2025 को दिल्ली ने कर्तव्य पथ पर पहला दीपोत्सव मनाया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुभारंभ किया. डेढ़ लाख दीयों से जगमगाते मार्ग पर रामायण के दृश्य दिखाता ड्रोन शो हुआ.

दिल्ली ने 18 अक्टूबर 2025 को कर्तव्य पथ पर अपना पहला दीपोत्सव आयोजित किया.

1/8
इस अवसर पर इस प्रसिद्ध मार्ग को डेढ़ लाख से अधिक दीयों से जगमगाया गया
इस अवसर पर इस प्रसिद्ध मार्ग को डेढ़ लाख से अधिक दीयों से जगमगाया गया
2/8
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस उत्सव का शुभारंभ किया, इसमें विविध सांस्कृतिक प्रदर्शन हुए.राम कथा सुनाई गई.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस उत्सव का शुभारंभ किया, इसमें विविध सांस्कृतिक प्रदर्शन हुए.राम कथा सुनाई गई.
3/8
एक शानदार ड्रोन शो का आयोजन किया गया. साथ ही 1.51 लाख मिट्टी के दीयों को पारंपरिक ढंग से प्रज्वलित किया गया. इससे पूरा मार्ग रोशनी और आध्यात्मिक आभा से भर गया
एक शानदार ड्रोन शो का आयोजन किया गया. साथ ही 1.51 लाख मिट्टी के दीयों को पारंपरिक ढंग से प्रज्वलित किया गया. इससे पूरा मार्ग रोशनी और आध्यात्मिक आभा से भर गया
4/8
1.51 लाख दीये प्रज्ज्वलित हुए. कर्तव्य पथ एक चमकदार गलियारे में बदल गया. इसने मौजूद लोगों और राहगीरों को आकर्षित किया.
1.51 लाख दीये प्रज्ज्वलित हुए. कर्तव्य पथ एक चमकदार गलियारे में बदल गया. इसने मौजूद लोगों और राहगीरों को आकर्षित किया.
5/8
रामायण के दृश्य दिखाने वाला ड्रोन शो. आधुनिक तकनीक और धार्मिक कथा का सुंदर संयोजन.
रामायण के दृश्य दिखाने वाला ड्रोन शो. आधुनिक तकनीक और धार्मिक कथा का सुंदर संयोजन.
6/8
सांस्कृतिक प्रदर्शन और राम कथा सत्र. संगीत, नृत्य और कथा के माध्यम से भारत की समृद्ध आध्यात्मिक व सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया.
सांस्कृतिक प्रदर्शन और राम कथा सत्र. संगीत, नृत्य और कथा के माध्यम से भारत की समृद्ध आध्यात्मिक व सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया.
7/8
उद्घाटन भाषण. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे विश्वास, आत्मसम्मान और पुरानी परंपराओं के पुनरुत्थान का प्रतीक बताया. उन्होंने लोगों से इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने का आग्रह किया.
उद्घाटन भाषण. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे विश्वास, आत्मसम्मान और पुरानी परंपराओं के पुनरुत्थान का प्रतीक बताया. उन्होंने लोगों से इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने का आग्रह किया.
8/8
दिल्ली का यह पहला दीपोत्सव अयोध्या के उत्सव के साथ मेल खाता है. वहां 56 घाटों पर 28 लाख दीयों को जलाने की योजना बनी है. यह दिवाली को उत्साह और भक्ति से मनाने की पुरानी परंपरा को बनाए रखता है.
दिल्ली का यह पहला दीपोत्सव अयोध्या के उत्सव के साथ मेल खाता है. वहां 56 घाटों पर 28 लाख दीयों को जलाने की योजना बनी है. यह दिवाली को उत्साह और भक्ति से मनाने की पुरानी परंपरा को बनाए रखता है.
Published at : 18 Oct 2025 10:54 PM (IST)
Tags :
India Gate DELHI NEWS Delhi Deepotsav 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
बिहार
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, इन 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, इन 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
क्रिकेट
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
बिहार
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, इन 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, इन 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
क्रिकेट
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बॉलीवुड
Thamma Screening: शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें स्टार्स की तस्वीरें
शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें तस्वीरें
दिल्ली NCR
JNU छात्रसंघ चुनाव: कैंपस के बाहर छात्रों को हंगामा, मार्च निकालने को लेकर काटा बवाल
JNU छात्रसंघ चुनाव: कैंपस के बाहर छात्रों को हंगामा, मार्च निकालने को लेकर काटा बवाल
ट्रेंडिंग
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
ट्रेंडिंग
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget