दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव का अद्भुत नजारा, डेढ़ लाख दीयों से रोशन हुई राजधानी, देखें तस्वीरें
Delhi Deepotsav 2025: 18 अक्टूबर 2025 को दिल्ली ने कर्तव्य पथ पर पहला दीपोत्सव मनाया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुभारंभ किया. डेढ़ लाख दीयों से जगमगाते मार्ग पर रामायण के दृश्य दिखाता ड्रोन शो हुआ.
दिल्ली ने 18 अक्टूबर 2025 को कर्तव्य पथ पर अपना पहला दीपोत्सव आयोजित किया.
Published at : 18 Oct 2025 10:54 PM (IST)
