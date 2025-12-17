'2003 की वोटिंग लिस्ट में नाम ढूंढ रहा है' दफ्तर में फाइलें उथल पुथल करता दिखा बंदर, यूजर्स ने ले लिए मजे
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सरकारी दफ्तर जैसा माहौल है. टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ है, कैलकुलेटर रखा है और आसपास कर्मचारी खड़े नजर आ रहे हैं.
सोशल मीडिया के दौर में कब क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. कभी डांस, कभी जुगाड़, तो कभी अजीबोगरीब घटनाएं इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा देती हैं. इस बार जो वीडियो चर्चा में है, वह न सिर्फ लोगों को हंसा रहा है, बल्कि सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर तंज कसने का मौका भी दे रहा है. एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक बंदर पूरे ठाठ से दफ्तर के अंदर कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा है और सामने रखी फाइलों को उलट-पलट कर रहा है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह किसी जरूरी काम के सिलसिले में दफ्तर आया हो. यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को लेकर जमकर मजे ले रहे हैं और तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
सरकारी दफ्तर में फाइल खोजता दिखा बंदर
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सरकारी दफ्तर जैसा माहौल है. टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ है, कैलकुलेटर रखा है और आसपास कर्मचारी खड़े नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक बंदर कुर्सी पर बैठकर बिल्कुल इंसानों की तरह फाइलों को इधर-उधर करता दिखता है. कभी वह कागज पलटता है, कभी फाइल खींचता है और कभी ध्यान से उन्हें देखता हुआ नजर आता है. दफ्तर में मौजूद लोग उसे हटाने की बजाय हैरानी और मुस्कान के साथ इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं.
View this post on Instagram
यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
यूजर्स बोले, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ढूंढ रहा है
वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा कि लगता है बंदर बाबू आज क्लर्क की छुट्टी पर ड्यूटी देने आया है. तो किसी ने मजाक में कहा कि यह सरकारी दफ्तर का सबसे मेहनती कर्मचारी लग रहा है. सबसे ज्यादा चर्चा उस कमेंट की हो रही है जिसमें यूजर ने लिखा कि यह बंदर 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने आया है, क्योंकि इस बेचारो को भी अपना एसआईआर कराना है. वीडियो को parulrathi74 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL