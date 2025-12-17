अगर आपने IBPS RRB PO 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा दी है और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन यानी IBPS बहुत जल्द RRB PO Prelims Result 2025 जारी करने वाला है इस परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवार लगातार रिजल्ट से जुड़ा अपडेट खोज रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मेन्स परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा मेन्स परीक्षा इसी महीने आयोजित की जानी है इसलिए उम्मीदवारों की चिंता और उत्सुकता दोनों बढ़ी हुई है.



कब हुई थी IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा

IBPS की ओर से RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 22 और 23 नवंबर 2025 को किया गया था यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई थी जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे सभी उम्मीदवारों का सपना ग्रामीण बैंक में अधिकारी बनने का होता है इसलिए इस परीक्षा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही उम्मीदवार लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब जारी होगा.

IBPS RRB PO Prelims Result 2025 कब आएगा

IBPS ने अभी तक RRB PO Prelims Result 2025 की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार माना जा रहा है कि यह रिजल्ट दिसंबर 2025 के तीसरे या चौथे सप्ताह में कभी भी जारी किया जा सकता है जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर उम्मीदवारों की भीड़ देखने को मिल सकती है.

मेन्स परीक्षा कब होगी

जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे उनके लिए अगला चरण मेन्स परीक्षा का होगा IBPS RRB PO मेन्स परीक्षा 28 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा के बीच समय काफी कम रखा गया है इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट का इंतजार करते हुए भी मेन्स परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें मेन्स परीक्षा में रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस जैसे विषयों से सवाल पूछे जाएंगे.

रिजल्ट के बाद क्या करना होगा

रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद IBPS मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी करेगा उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे IBPS की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें ताकि किसी भी जरूरी जानकारी से वे चूक न जाएं IBPS RRB PO भर्ती प्रक्रिया उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो बैंकिंग सेक्टर में अधिकारी के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं सही रणनीति नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ उम्मीदवार इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं अब सभी की नजर सिर्फ प्रीलिम्स रिजल्ट पर टिकी हुई है जो जल्द जारी होने की उम्मीद है.

रिजल्ट कैसे करें डाउनलोड

सबसे पहले उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर CRP RRBs PO Prelims Result 2025 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

अब उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी.

लॉगिन करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

उम्मीदवार रिजल्ट को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

यह भी पढ़ें - छात्र नहीं, फिर भी स्कूल और शिक्षक मौजूद; सरकारी आंकड़ों ने खोली पोल,जानें क्या है पूरा मामला

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI