IPL 2026 Mumbai Indians Playing 11: विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
IPL 2026 Mumbai Indians Playing XI: आईपीएल 2026 की ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने कुल पांच खिलाड़ी खरीदे. यहां जानिए आगामी सीजन में मुंबई की प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है.
आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है. इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए सभी 10 टीमें पूरी तरह से तैयार हैं. मुंबई इंडियंस ने भी आईपीएल 2026 के लिए 25 सदस्यीय टीम पूरी कर ली है. आईपीएल 2026 की नीलामी में हार्दिक पांड्या की टीम ने पांच खिलाड़ी खरीदे. यहां जानिए आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.
रोहित और डिकॉक करेंगे ओपनिंग!
आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस के पास कई ओपनर हैं. रोहित शर्मा का ओपनिंग करना कंफर्म है, लेकिन उनके पार्टनर के तौर पर टीम में कई विकल्प हैं. रियान रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक और विल जैक्स के रूप में मुंबई के पास तीन ऑप्शन हैं. हालांकि, रोहित और डिकॉक पारी का आगाज कर सकते हैं. इसके बाद तीन नंबर पर तिलक वर्मा और चार नंबर पर सूर्यकुमार यादव का खेलना कंफर्म है.
कई खूंखार फिनिशर मुंबई में मौजूद
फिनिशर के तौर पर मुंबई के पास के पास कई खूंखार खिलाड़ी हैं. इसमें कप्तान हार्दिक पांड्या, वेस्टइंडीज के शरफेन रदरफोर्ड, युवा नमन धीर और न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर हैं. इस तरह मुंबई में आठ बल्लेबाज रहेंगे. गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर अंतिम ग्यारह का हिस्सा हो सकते हैं. इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कंडीशंस के हिसाब से किया जा सकता है. इसके लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं.
मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन- रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर
इम्पैक्ट प्लेयर- शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडे, रॉबिन मिन्ज, मयंक रावत
आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस की 25 सदस्यीय टीम- रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिंज, रियान रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सेंटनर, विल जैक्स, कार्बिन बॉश, राज अंगद बावा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, अल्लाह गजनफर, मयंक मार्कंडेय (KKR से ट्रेड), शार्दुल ठाकुर (LSG से ट्रेड), शेरफेन रदरफोर्ड (GT से ट्रेड), क्विंटन डिकॉक (1 करोड़), दानिश मालेवार (30 लाख), मोहम्मद इजहार (30 लाख), अथर्व अंकोलेकर (30 लाख) और मयंक रावत (30 लाख)
