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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBharatpur News: नींद की झपकी ने बरपाया कहर! डिवाइडर से टकराकर पलटी स्लीपर बस, 7 यात्री घायल

Bharatpur News: नींद की झपकी ने बरपाया कहर! डिवाइडर से टकराकर पलटी स्लीपर बस, 7 यात्री घायल

Bharatpur News in Hindi: भरतपुर में आगरा-जयपुर नेशनल हाईवे पर 1 स्लीपर बस ड्राइवर को नींद आने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. ये बस बरेली से जयपुर आ रही थी.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 11:04 PM (IST)
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राजस्थान के भरतपुर जिले में आगरा-जयपुर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. उत्तर प्रदेश के बरेली से राजस्थान की राजधानी जयपुर जा रही एक तेज रफ्तार प्राइवेट स्लीपर कोच बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई. इस भीषण दुर्घटना में बस में सवार 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि कई अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. बताया जा रहा है कि यह हादसा बस ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आने की वजह से हुआ है.

हादसे के वक्त गहरी नींद में थे अधिकांश यात्री

जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना सेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांसी गांव के पास हुई. घटना के वक्त बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे. चूंकि बस लंबे सफर पर थी, इसलिए हादसे के समय ज्यादातर यात्री गहरी नींद में सो रहे थे. जैसे ही बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और जोरदार आवाज के साथ पलटी, मौके पर चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू किया.

चश्मदीदों ने बताया खौफनाक मंजर

बस में सफर कर रहे यात्री पवन और छोटे लाल ने हादसे का आंखों देखा हाल बताया. उन्होंने कहा कि बस अपनी रफ्तार से जयपुर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई. इससे उसका स्टीयरिंग से नियंत्रण हट गया और बस पलट गई. दुर्घटना होते ही अंदर फंसे लोग दहशत में आ गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे.

पुलिस का त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही सेवर थाना प्रभारी सतीश भारद्वाज अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी यात्रियों को बाहर निकाला. गंभीर रूप से घायल 7 यात्रियों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं, मामूली रूप से चोटिल यात्रियों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार मुहैया करा दिया गया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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Published at : 17 Mar 2026 10:55 PM (IST)
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