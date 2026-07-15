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Delhi MCD Results: एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव का पहला परिणाम आया, AAP को बीजेपी ने हराया
Delhi MCD Results 2026: एमसीडी वार्ड समिति चुनावों के परिणाम आने शुरू हो गए हैं. पहला परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया है. नजफगढ़ में बीजेपी ने बाजी मार ली है.
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वार्ड समिति चुनाव के पहले परिणाम आ गए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली जीत दर्ज की है. नजफगढ़ जोन वार्ड समिति पर बीजेपी ने बाजी मारते हुए जयवीर सिंह राणा को चेयरमैन चुना गया. वहीं, सुषमा राठी डिप्टी चेयरमैन निर्वाचित हुईं, जबकि शशि यादव को स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य चुना गया.
(अभी यह खबर अपडेट हो रही है.)
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