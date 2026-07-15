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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi MCD Results: एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव का पहला परिणाम आया, AAP को बीजेपी ने हराया

Delhi MCD Results: एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव का पहला परिणाम आया, AAP को बीजेपी ने हराया

Delhi MCD Results 2026: एमसीडी वार्ड समिति चुनावों के परिणाम आने शुरू हो गए हैं. पहला परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया है. नजफगढ़ में बीजेपी ने बाजी मार ली है.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 15 Jul 2026 11:10 AM (IST)
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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वार्ड समिति चुनाव के पहले  परिणाम आ गए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली जीत दर्ज की है. नजफगढ़ जोन वार्ड समिति पर बीजेपी ने बाजी मारते हुए जयवीर सिंह राणा को चेयरमैन चुना गया. वहीं, सुषमा राठी डिप्टी चेयरमैन निर्वाचित हुईं, जबकि शशि यादव को स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य चुना गया. 

(अभी यह खबर अपडेट हो रही है.)

 

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 15 Jul 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Mcd Congress Bjp AAP Delhi Politics Delhi News
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