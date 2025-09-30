हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारशीतला मंदिर से लेकर पटनदेवी तक… महाअष्टमी पर नीतीश कुमार ने किया मां भगवती का दर्शन, देखें तस्वीरें

शीतला मंदिर से लेकर पटनदेवी तक… महाअष्टमी पर नीतीश कुमार ने किया मां भगवती का दर्शन, देखें तस्वीरें

Navratri 2025: मुख्यमंत्री ने राज्य की सुख, शांति, समृद्धि एवं प्रगति की कामना की. मारूफगंज मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंगवस्त्र, पाग एवं प्रतीक चिह्न भेंट की गई.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 30 Sep 2025 11:39 AM (IST)
Navratri 2025: मुख्यमंत्री ने राज्य की सुख, शांति, समृद्धि एवं प्रगति की कामना की. मारूफगंज मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंगवस्त्र, पाग एवं प्रतीक चिह्न भेंट की गई.

महाअष्टमी के दिन प्रार्थना करते नीतीश कुमार

1/8
महाअष्टमी पर आज (मंगलवार) दुर्गा पूजा पंडाल से लेकर मंदिरों तक श्रद्धालुओं की भीड़ है. सुबह से ही दर्शन-पूजन के लिए लोग पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महाअष्टमी पर कई मंदिरों में जाकर प्रार्थना की.
महाअष्टमी पर आज (मंगलवार) दुर्गा पूजा पंडाल से लेकर मंदिरों तक श्रद्धालुओं की भीड़ है. सुबह से ही दर्शन-पूजन के लिए लोग पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महाअष्टमी पर कई मंदिरों में जाकर प्रार्थना की.
2/8
नीतीश कुमार अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर पहुंचे. उन्होंने शीतला माता मंदिर में पूजा-अर्चना की.
नीतीश कुमार अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर पहुंचे. उन्होंने शीतला माता मंदिर में पूजा-अर्चना की.
3/8
पटना सिटी स्थित बड़ी पटनदेवी मंदिर एवं छोटी पटनदेवी मंदिर में भी जाकर मुख्यमंत्री ने पूजा-अर्चना की. पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा कराई.
पटना सिटी स्थित बड़ी पटनदेवी मंदिर एवं छोटी पटनदेवी मंदिर में भी जाकर मुख्यमंत्री ने पूजा-अर्चना की. पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा कराई.
4/8
मुख्यमंत्री ने मां शीतला देवी, मां बड़ी पटनदेवी एवं मां छोटी पटनदेवी माता से राज्य की सुख, शांति, समृद्धि एवं प्रगति की कामना की.
मुख्यमंत्री ने मां शीतला देवी, मां बड़ी पटनदेवी एवं मां छोटी पटनदेवी माता से राज्य की सुख, शांति, समृद्धि एवं प्रगति की कामना की.
5/8
मुख्यमंत्री ने मारूफगंज स्थित श्रीश्री बड़ी देवी जी तथा श्रीश्री दलहट्टा देवी जी जाकर भी मां भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की.
मुख्यमंत्री ने मारूफगंज स्थित श्रीश्री बड़ी देवी जी तथा श्रीश्री दलहट्टा देवी जी जाकर भी मां भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की.
6/8
मारूफगंज मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंगवस्त्र, पाग एवं प्रतीक चिह्न भेंट की गई.
मारूफगंज मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंगवस्त्र, पाग एवं प्रतीक चिह्न भेंट की गई.
7/8
पूजा-अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि भी मौजूद रहे.
पूजा-अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि भी मौजूद रहे.
8/8
इनके अलावा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह, पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा सहित आयोजक एवं अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे.
इनके अलावा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह, पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा सहित आयोजक एवं अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे.
Published at : 30 Sep 2025 11:38 AM (IST)
Tags :
Maha Ashtami Nitish Kumar Navratri 2025 BIHAR NEWS

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
बिहार
Bihar Election 2025: आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बीच बढ़ी हलचल
आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बीच बढ़ी हलचल
इंडिया
Rani Durgavati Vs Mughals: अकबर के सामने नहीं झुकी ये हिंदू रानी, क्यों जंग के मैदान में खुद ही सीने में उतार ली अपनी कटार
अकबर के सामने नहीं झुकी ये हिंदू रानी, क्यों जंग के मैदान में खुद ही सीने में उतार ली अपनी कटार
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

RBI के Masterplan से Dollar की बादशाहत को टक्कर ?| Paisa Live
ICC Women's ODI World Cup: आज से महाकुंभ का आगाज़, India का पहला मैच Sri Lanka से
Bihar Assembly Elections: बिहार में आज मतदाता सूची जारी, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम संभव
Sansani: 7 साल में 3 मौतें, करोड़ों के क्लेम में 'Vishal Singhal' गिरफ्तार : Insurance Scam
Paper Leak: उत्तराखंड में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई, धरना स्थल से हटाया गया

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
बिहार
Bihar Election 2025: आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बीच बढ़ी हलचल
आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बीच बढ़ी हलचल
इंडिया
Rani Durgavati Vs Mughals: अकबर के सामने नहीं झुकी ये हिंदू रानी, क्यों जंग के मैदान में खुद ही सीने में उतार ली अपनी कटार
अकबर के सामने नहीं झुकी ये हिंदू रानी, क्यों जंग के मैदान में खुद ही सीने में उतार ली अपनी कटार
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, खुद किया कंफर्म, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
शिक्षा
School Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
हेल्थ
Late Pregnancy Complications: 30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
रिलेशनशिप
Relationship Tips: हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget