शीतला मंदिर से लेकर पटनदेवी तक… महाअष्टमी पर नीतीश कुमार ने किया मां भगवती का दर्शन, देखें तस्वीरें
Navratri 2025: मुख्यमंत्री ने राज्य की सुख, शांति, समृद्धि एवं प्रगति की कामना की. मारूफगंज मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंगवस्त्र, पाग एवं प्रतीक चिह्न भेंट की गई.
महाअष्टमी के दिन प्रार्थना करते नीतीश कुमार
Published at : 30 Sep 2025 11:38 AM (IST)
बिहार
8 Photos
