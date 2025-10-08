हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारज्योति सिंह लड़ेंगी बिहार विधानसभा का चुनाव? पवन सिंह के सामने रखी ये बड़ी शर्त

ज्योति सिंह लड़ेंगी बिहार विधानसभा का चुनाव? पवन सिंह के सामने रखी ये बड़ी शर्त

Jyoti Singh News: ज्योति सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पवन सिंह उनका फोन नहीं उठाते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनका इस्तेमाल किया गया.

By : विवेक राय  | Updated at : 08 Oct 2025 06:17 PM (IST)
Jyoti Singh News: ज्योति सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पवन सिंह उनका फोन नहीं उठाते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनका इस्तेमाल किया गया.

ज्योति सिंह ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत की. (फाइल फोटो)

1/8
भोजपुरी के 'पावर' स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बुधवार (8 अक्टूबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए. इसके साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अपनी बात रखी.(फाइल फोटो)
भोजपुरी के 'पावर' स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बुधवार (8 अक्टूबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए. इसके साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अपनी बात रखी.(फाइल फोटो)
2/8
ज्योति सिंह ने कहा कि अगर पवन मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी.(फाइल फोटो)
ज्योति सिंह ने कहा कि अगर पवन मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी.(फाइल फोटो)
3/8
ज्योति सिंह से जब पूछा गया कि क्या आप पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? इस पर उन्होंने कहा, ''हां, अगर पत्नी रूप में वो मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगी.''(फाइल फोटो)
ज्योति सिंह से जब पूछा गया कि क्या आप पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? इस पर उन्होंने कहा, ''हां, अगर पत्नी रूप में वो मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगी.''(फाइल फोटो)
4/8
उन्होंने आगे कहा कि पार्टी अभी नहीं बताऊंगी. मैंने काराकाट में खूब काम किया है. पवन सिंह चुनाव लड़ने के बाद वहां नहीं गए हैं.(फाइल फोटो)
उन्होंने आगे कहा कि पार्टी अभी नहीं बताऊंगी. मैंने काराकाट में खूब काम किया है. पवन सिंह चुनाव लड़ने के बाद वहां नहीं गए हैं.(फाइल फोटो)
5/8
ज्योति सिंह ने ये भी कहा कि जनता से चाहूंगी वो पवन सिंह से पूछे कि क्या जब लोकसभा चुनाव में बुलाया था तब कोर्ट में मामला नहीं था. क्या जब घर में रखा तब कोर्ट में मामला नहीं रहा.(फाइल फोटो)
ज्योति सिंह ने ये भी कहा कि जनता से चाहूंगी वो पवन सिंह से पूछे कि क्या जब लोकसभा चुनाव में बुलाया था तब कोर्ट में मामला नहीं था. क्या जब घर में रखा तब कोर्ट में मामला नहीं रहा.(फाइल फोटो)
6/8
ज्योति सिंह ने आगे कहा कि पवन सिंह से कई बार सम्पर्क करना चाहा लेकिन नहीं हो पाया.(फाइल फोटो)
ज्योति सिंह ने आगे कहा कि पवन सिंह से कई बार सम्पर्क करना चाहा लेकिन नहीं हो पाया.(फाइल फोटो)
7/8
भोजपुरी स्टार की पत्नी ने ये भी आरोप लगाया कि पवन सिंह फोन नहीं उठाते हैं. लोकसभा चुनाव के पहले उनसे बातचीत नहीं थी.(फाइल फोटो)
भोजपुरी स्टार की पत्नी ने ये भी आरोप लगाया कि पवन सिंह फोन नहीं उठाते हैं. लोकसभा चुनाव के पहले उनसे बातचीत नहीं थी.(फाइल फोटो)
8/8
ज्योति सिंह ने ये भी कहा कि डिवोर्स उनकी तरफ से फाइल हुआ. लोकसभा में मेरा इस्तेमाल हुआ. मांग में सिंदूर डाला. उन्होंने सवाल किया कि चुनाव के पहले क्यों याद किया?(फाइल फोटो)
ज्योति सिंह ने ये भी कहा कि डिवोर्स उनकी तरफ से फाइल हुआ. लोकसभा में मेरा इस्तेमाल हुआ. मांग में सिंदूर डाला. उन्होंने सवाल किया कि चुनाव के पहले क्यों याद किया?(फाइल फोटो)
Published at : 08 Oct 2025 06:16 PM (IST)
