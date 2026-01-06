दिल्ली को मिलेंगे 3 डबल-डेकर कॉरिडोर, ऊपर मेट्रो और नीचे गाड़ियां, एक ही पिलर पर भरेंगी रफ्तार

दिल्ली में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब मेट्रो ट्रेन, फ्लाईओवर पर चलने वाली गाड़ियां और सड़क पर बसें एक ही पिलर पर चलेंगी. यह बदलाव दिल्ली मेट्रो फेज-4 के तहत तैयार किए जा रहे तीन डबल-डेकर कॉरिडोर के जरिए होगा. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार, ये प्रोजेक्ट 2026 में अलग-अलग चरणों में जनता के लिए खुलेंगे और राजधानी की ट्रैफिक समस्या को बड़ी राहत देंगे.

फेज-4 का इनोवेशन: डबल-डेकर वायाडक्ट का कॉन्सेप्ट

DMRC के फेज-4 विस्तार में पहली बार डबल-डेकर वायाडक्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां ऊपरी लेवल पर मेट्रो ट्रेनें चलेंगी और निचले डेक पर छह लेन का फ्लाईओवर होगा. ग्राउंड लेवल पर सामान्य सड़क यातायात जारी रहेगा. इस स्ट्रक्चर से न सिर्फ जमीन की बचत होगी बल्कि निर्माण लागत भी कम होगी. तीनों प्रायोरिटी कॉरिडोर में कुल 65 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है, जिसमें मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है.

भजनपुरा से संगम विहार तक ट्रैफिक में बड़ा बदलाव

पिंक लाइन एक्सटेंशन के तहत मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर पर भजनपुरा-यमुना विहार सेक्शन 1.4 किलोमीटर लंबा है और यह अब तक का सबसे तैयार सेक्शन माना जा रहा है. मेट्रो वायाडक्ट पूरी तरह बन चुका है और ट्रायल रन भी पूरे हो चुके हैं. निचले फ्लाईओवर का मुख्य ढांचा तैयार है, जबकि पेड़ काटने की अनुमति के बाद रैंप निर्माण तेज हो गया है. इसके शुरू होते ही भजनपुरा का व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल खत्म हो जाएगा. वहीं गोल्डन लाइन पर एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर के संगम विहार-अंबेडकर नगर सेक्शन में 85 प्रतिशत से ज्यादा पिलर तैयार हो चुके हैं और डेक स्लैब कास्टिंग जारी है.

साउथ दिल्ली को राहत और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार

मैजेंटा लाइन एक्सटेंशन के तहत आजादपुर से अशोक विहार और डेरावल नगर के बीच GT रोड पर डबल-डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है. यहां 70 प्रतिशत फाउंडेशन और पिलर का काम पूरा हो चुका है. जी मीडिया के अनुसार, यह फ्लाईओवर आजादपुर सब्जी मंडी के ऊपर से गुजरेगा और डेरावल नगर, विजय नगर व राणा प्रताप बाग जैसे इलाकों में ट्रैफिक जाम कम करेगा. DMRC अधिकारियों के मुताबिक, कोविड-19 और परमिशन से हुई देरी के बावजूद काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. 2026 तक इन कॉरिडोर के चालू होने से दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज्यादा का हो जाएगा और यात्रा का समय काफी घटेगा.