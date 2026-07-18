FIFA वर्ल्ड कप में आज फ्रांस और इंग्लैंड की भिड़ंत, हारने वाली टीम को भी मिलेंगे 259 करोड़ रुपये

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup Prize Money: आज फ्रांस और इंग्लैंड की भिड़ंत, हारने वाली टीम को भी मिलेंगे 259 करोड़ रुपये

FIFA World Cup Prize Money: आज फ्रांस और इंग्लैंड की भिड़ंत, हारने वाली टीम को भी मिलेंगे 259 करोड़ रुपये

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप में खिताबी दौड़ से बाहर हो चुकी इंग्लैंड और फ्रांस तीसरे स्थान के लिए भिड़ेंगी. हारने वाली टीम को भी 259 करोड़ रूपये मिलेंगे। जानिए प्राइज मनी डिटेल.

Written By : शिवम |  Updated at : 18 Jul 2026 07:21 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा. स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया था. सेमीफाइनल हारी दोनों टीमें आज आपस में भिड़ेंगी, ये मुकाबला तीसरे स्थान और चौथे स्थान की टीम के फैसले के लिए होगा. आप आज जीतकर तीसरा स्थान हासिल करने वाली टीम की प्राइज मनी जानकार चौंक जाएंगे. हारने वाली टीम को भी 259 करोड़ रुपये मिलेंगे. 

पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस पर 2-0 से जीत दर्ज की थी. इस संस्करण में सिर्फ बेल्जियम है, जो स्पेन के खिलाफ गोल कर सकी है. उनके आलावा कोई भी टीम स्पेन के खिलाफ गोल नहीं कर सकी, जो इस बार खिताब की प्रबल दावेदार है. दूसरी तरफ अर्जेंटीना है, जिसमें दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, जिन्होंने अपनी स्किल्स से सेमीफाइनल में हुए दोनों गोल में मदद की थी. जबकि 84वें मिनट तक इंग्लैंड 1-0 से आगे थी.

आज फ्रांस और इंग्लैंड की भिड़ंत

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे स्थान और चौथे स्थान के फैसले के लिए होने वाला मुकाबला भारतीय समयनुसार 19 जुलाई, 12:30 AM बजे से शुरू होगा, यानी आज 12:30 बजे से.

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तीसरे और चौथे स्थान के लिए प्राइज मनी

फीफा ने इस बार रिकॉर्ड इनामी राशि का ऐलान किया है, कुल राशि 871 मिलियन डॉलर है जो भारतीय मुद्रा में 8,400 करोड़ रुपये है. टॉप-4 टीमों में सबसे ज्यादा पैसा बंटेगा. आज फ्रांस और इंग्लैंड में से जो जीतकर तीसरा स्थान हासिल करेगा, उसे 279 करोड़ रुपये मिलेंगे। हारकर चौथा स्थान पाने वाली टीम को 259 करोड़ रुपये इनामी राशि मिलेगी.

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फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की प्राइज मनी

फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना के बीच रविवार रात 12:30 बजे से होगा. खिताबी मुकाबला हारने वाली टीम को रनर-अप बनने पर 317 करोड़ रुपये इनामी राशि मिलेगी. चैंपियन टीम को 51 मिलियन डॉलर, करीब 490 करोड़ रुपये मिलेंगे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 18 Jul 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
France Football Team England Football Team FIFA World Cup Prize Money FIFA World Cup 2026 Football World Cup 2026
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