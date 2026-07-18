श्रीनगर में भीषण गर्मी के बाद बदलेगा मौसम, 20 और 22 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी

कश्मीर में शुक्रवार (17 जुलाई) को जबरदस्त गर्मी और उमस की वजह से मौसम बहुत असहज रहा. श्रीनगर और कुपवाड़ा में तापमान 35.0°C तक पहुंच गया, जबकि जम्मू-कश्मीर के कई अन्य इलाकों में भी तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहा. मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर का अधिकतम तापमान 35.0°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 4.9°C ज्यादा है. वहीं, न्यूनतम तापमान भी असामान्य रूप से 22.0°C रहा, जो मौसम के औसत से लगभग 3.3°C ज्यादा है. इससे पता चलता है कि रातें भी लगातार गर्म बनी हुई हैं.

श्रीनगर में 10 जुलाई को दर्ज किए गए एक महीने का रिकॉर्ड टूटा

श्रीनगर में अधिकतम तापमान 35°C पहुंचने के साथ ही, इसने 10 जुलाई को दर्ज किए गए महीने के पिछले उच्चतम तापमान 34.5°C का रिकॉर्ड तोड़ दिया. आधिकारिक मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, 2016 के बाद से श्रीनगर में जुलाई में दर्ज किया गया और यह तीसरा सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान है. इससे पहले 6 जुलाई, 2025 को 37.4°C और 29 जुलाई, 2024 को 36.2°C तापमान दर्ज किया गया था.

घाटी के अन्य हिस्सों में भी तापमान असामान्य रूप से ज्यादा रहा. काजीगुंड में तापमान 33.2°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2°C ज्यादा था, जबकि कोकरनाग में 32.9°C तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.3°C ज्यादा था. कुपवाड़ा में भी तापमान 35.0°C तक पहुंच गया, जो सामान्य से 4.1°C ज्यादा था.

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पर्यटकों के पसंदीदा इलाकों में भी मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म

पर्यटकों के पसंदीदा इलाकों में भी मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म रहा. पहलगाम में 27.4°C और गुलमर्ग में 25.6°C तापमान दर्ज किया गया. वहीं दोनों ही जगहों पर तापमान सामान्य से ज्यादा था, जिससे पता चलता है कि गर्मी का असर व्यापक था. जम्मू क्षेत्र में, जम्मू शहर में तापमान 35.8°C दर्ज किया गया, जबकि बनिहाल में 30.8°C, बटोट में 27.4°C, कटरा में 31.8°C और भद्रवाह में 31.5°C तापमान दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान जम्मू-कश्मीर के किसी भी प्रमुख मौसम केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं की गई, जिससे मौसम शुष्क बना रहा और तेज धूप के कारण गर्मी बनी रही. दिन के बढ़ते तापमान और ज्यादा नमी के कारण पूरे इलाके में लोगों को काफी परेशानी हो रही है. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले दो दिनों तक गर्मी और उमस बनी रहेगी. 19 जुलाई से मौसम में बदलाव की उम्मीद है, जब जम्मू-कश्मीर में बारिश और गरज के साथ बौछारें बढ़ सकती हैं, जिससे लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

IMD ने 20-22 जुलाई के बीच कई इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन की चेतावनी

19 जुलाई से मौसम में काफी बदलाव की उम्मीद है और कई जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. IMD ने 19 जुलाई को जम्मू डिवीजन में कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ समय के लिए तेज बारिश होने का अनुमान लगाया है. 20 से 22 जुलाई के बीच मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की उम्मीद है, जब जम्मू-कश्मीर में आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और बड़े पैमाने पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. विभाग ने जम्मू डिवीजन में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि दोनों डिवीजन के कुछ ज़िलों में तेज बौछारें और मूसलाधार बारिश हो सकती है.

23 जुलाई को भी कई जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने की उम्मीद है, जिसके बाद 24 और 25 जुलाई को कुछ जगहों पर थोड़ी-थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है. IMD ने 20-22 जुलाई के दौरान संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ (flash floods), भूस्खलन (landslides) और मडस्लाइड (mudslides) की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है. विभाग ने यह भी आगाह किया है कि भारी बारिश के कारण नदियों और नालों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और हल्की बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है.

किसानों को भारी बारिश के दौरान खेती-बाड़ी का काम रोकने की सलाह दी गई है, जबकि आम जनता और संबंधित विभागों से सतर्क रहने और उसी के अनुसार अपनी गतिविधियां तय करने का आग्रह किया गया है.

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