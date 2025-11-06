एक्सप्लोरर
Photos: बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग, CM नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत दिग्गजों ने डाला वोट
Bihar Election 2025 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं ने मतदान किया. राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, 42.31% मतदान हुआ.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार (6 नवंबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ सहित कई प्रमुख नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
Published at : 06 Nov 2025 04:13 PM (IST)
बिहार
बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग, CM नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत दिग्गजों ने डाला वोट
