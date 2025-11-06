हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारPhotos: बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग, CM नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत दिग्गजों ने डाला वोट

Photos: बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग, CM नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत दिग्गजों ने डाला वोट

Bihar Election 2025 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं ने मतदान किया. राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, 42.31% मतदान हुआ.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 04:14 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार (6 नवंबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ सहित कई प्रमुख नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

1/15
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप यादव के साथ पटना स्थित वेटरनरी कॉलेज मतदान केंद्र पर वोट डाला. उन्होंने युवाओं से बदलाव लाने की अपील करते हुए कहा, “मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे नई सरकार बनाकर परिवर्तन लाएं.”
2/15
लखीसराय में मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान की जांच को ‘वोट चोरी’ रोकने के लिए आवश्यक बताया. उन्होंने कहा, “यह धार्मिक पक्षपात नहीं है... हम पाकिस्तान में नहीं रहते. न तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, न ही यहां शरीयत कानून लागू होगा.”
3/15
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर में मतदान करने के बाद कहा, “नीतीश कुमार ने जो काम किया है, वह जारी रहना चाहिए. आज जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, वह वर्षों के परिश्रम का परिणाम है. विकास के लिए वोट करें.”
4/15
राबड़ी देवी ने भी जनता से “वोट डालने और बदलाव लाने” की अपील की. उन्होंने दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए सफलता की कामना की. तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने कहा, “इस बार बिहार की जनता डबल इंजन सरकार को हराएगी. बिहार के बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिलेगा और राज्य के बाहर भटक रहे लोगों को राहत मिलेगी.”
5/15
तेज प्रताप यादव, जो इस बार महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, ने कहा, “बिहार के सभी लोग वोट डालें. हर वोट महत्वपूर्ण है.”
6/15
छपरा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने सारण जिले के एकमा में वोट डालने के बाद कहा, “यह मेरे जीवन की दूसरी पारी है. जनता के प्रेम से सब अच्छा होगा. मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो ठान लेते हैं, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं. मैं चाहता हूं कि सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बल्कि जनता की सभी जरूरतें पूरी हों.”
7/15
अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने कहा, “अगर मैं जीतती हूं, तो घोषणापत्र में बताए गए प्रोजेक्ट और योजनाओं को पूरा करना मेरा पहला लक्ष्य होगा. साथ ही मैं एक सांस्कृतिक केंद्र, केंद्रीय विद्यालय, डिग्री कॉलेज और बेहतर सड़कों के निर्माण पर ध्यान दूंगी.”
8/15
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद नित्यानंद राय ने कहा, “मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है. बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है, इसकी रेत में लोकतंत्र की भावना बसती है.”
9/15
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पटना में मतदान के बाद कहा, “राज्य की जनता जात-पांत से ऊपर उठकर हमारे साझा गौरव और विकास को ध्यान में रखकर वोट करे.”
10/15
बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने मतदान करने के बाद कहा कि आज मैंने सिर्फ एक वोट नहीं, बल्कि विकसित और सशक्त बिहार के लिए अपना विश्वास दर्ज किया है। जिस तरह से मतदाताओं का उत्साह दिख रहा है, उससे साफ है कि जनता ने एनडीए के सुशासन, विकास और जनकल्याणकारी नीतियों पर मुहर लगा दी है. जीत हमारी ही होगी.
11/15
बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मतदाताओं से राजग को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा, “बिहार के विकास की रफ्तार को जारी रखें. अधिक मतदान से राज्य की प्रगति और मजबूत होगी.”
12/15
बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विश्वास जताया कि बिहार में राजग की सरकार आराम से बनेगी. उन्होंने कहा, “जनता बड़ी संख्या में दोनों चरणों में मतदान करेगी. मैं बिहार के मतदाताओं पर गर्व करता हूं.”
13/15
वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने दरभंगा जिले के गौरा बौराम में परिवार सहित वोट डाला. उन्होंने कहा, “यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है. वे जितने वादे करना चाहें कर लें, लेकिन हमारे पास बिहार के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि है. हमने अपनी बातें बहुत जिम्मेदारी से रखी हैं.”
14/15
अधिकारियों ने बताया कि 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चलेगा. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
15/15
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शंभवी चौधरी ने कहा, “मैं एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बिहार के लिए वोट करती हूं. सभी से अपील है कि बड़ी संख्या में बाहर निकलें और मतदान करें.”
Published at : 06 Nov 2025 04:13 PM (IST)
बिहार फोटो गैलरी

