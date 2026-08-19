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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJPSC केस: सोरेन सरकार के फैसले के खिलाफ HC में याचिका, कल सुनवाई

JPSC केस: सोरेन सरकार के फैसले के खिलाफ HC में याचिका, कल सुनवाई

JPSC Case: झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने 22 अलग-अलग नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है. इसके खिलाफ सफल अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 19 Aug 2026 10:03 PM (IST)
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JPSC की 11वीं-13वीं परीक्षा रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं. सफल अभ्यर्थियों की ओर से सरकार के फैसले के खिलाफ कुल 3 याचिका दाखिल की गई है. फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द मामले में भी याचिका दाखिल की गई. तीनों याचिकाओं पर गुरुवार (20 अगस्त) को सुनवाई होगी.

सरकार का फैसला एकतरफा- सफल अभ्यर्थी 

छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड की सरकार ने 22 नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द कर दिया. ऐसे में अब अलग-अलग परीक्षा के सफल अभ्यर्थी हाई कोर्ट की चौखट तक पहुंच गए हैं. इन याचिकाओं में सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है और इसे एकतरफा बताया गया है. परीक्षा रद्द होने के बाद अपनी नौकरी जाने की आशंका के बीच सफल अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

JSSC-CGL परीक्षा भी रद्द की गई

बता दें कि झारखंड सरकार ने 2014 से राज्य लोक सेवा आयोग (पीसीएस) और एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया और 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए हैं. सरकार के इस फैसले से उन उम्मीदवारों के लिए चिंता पैदा हो गई है, जो इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने के बाद अलग-अलग सरकारी विभागों में नौकरी करने लगे थे. रद्द की गई परीक्षाओं में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा भी शामिल है. परीक्षा में सफल होकर सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवार सड़कों पर भी उतरे. 

सरकार के फैसले के बाद जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पास कर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए करीब 2000 अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सोमवार को परीक्षा रद्द करने की घोषणा के एक दिन बाद मंगलवार को इन अभ्यर्थियों ने राज्य सचिवालय से रांची के बिरसा चौक तक मार्च निकाला. नियुक्त अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे पूरी परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ हैं.

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Input By : PTI
Published at : 19 Aug 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
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