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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमांझी की टिप्पणी पर PK बोले, 'अगर तेजस्वी यादव शराब पी रहे हैं तो...'

मांझी की टिप्पणी पर PK बोले, 'अगर तेजस्वी यादव शराब पी रहे हैं तो...'

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार के लिए ये अच्छी बात है कि यहां शिक्षा और रोजगार की बात हो रही है. उन्होंने दूसरे सवालों के भी जवाब दिए.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 19 Aug 2026 09:04 PM (IST)
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बिहार में नीट पेपर लीक के विरोध में हालिया पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मार्च निकाला. इस दौरान उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया. तेजस्वी के मार्च पर जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी. पटना में मीडिया ने जब उनसे तेजस्वी यादव के मार्च पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता हैं उनको करना ही चाहिए. विपक्ष के नेता हैं, उनका काम ही है. कभी-कभी करते हैं, रोज-रोज करना चाहिए.

बिहार सरकार नौकरी दे रही है, इस पर उन्होंने कहा, "बहुत खुशी की बात है. बिहार में जाति-धर्म और पांच किलो अनाज की बात छोड़कर नौकरी और रोजगार की बात हो रही है तो इससे खुशी की बात और क्या होगी. हम लोग यही तो कह रहे थे. अगर बांकीपुर में एक जगह भाजपा हारेगी तो बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात होगी और लोगों को दिख रहा है."

सम्राट चौधरी कल तक एनकाउंटर की बात करते थे- पीके

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "वही सम्राट चौधरी जो कल तक एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, गमछा देखकर गोली मारो, जाति देखकर गोली मारो की बात कर रहे थे, वो आज रोजगार मेला और पढ़ाई की बात कर रहे हैं. कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है लेकिन चर्चा तो जरूर रोजगार और पढ़ाई की हो रही है. ये बिहार और बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात है."

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "जीतन राम मांझी की सरकार है. केंद्र में भी और राज्य में भी और बिहार में शराबबंदी लागू है. अगर तेजस्वी यादव शराब पी रहे हैं और जीतन राम मांझी को खबर है तो उन पर केस करवाकर पकड़ लेना चाहिए."

क्या तेजस्वी यादव को युवाओं का नेता मानते हैं?

क्या आप तेजस्वी यादव को युवाओं का नेता मानते हैं, इस पर उन्होंने कहा, "वो बिहार में पूरे विपक्ष के नेता हैं, युवा के नेता कैसे हैं?" क्या आप तेजस्वी यादव की तरह सड़क पर लोगों को लेकर निकलेंगे, इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, "हमसे ज्यादा तो सड़क पर यहां कोई नहीं घूम रहा है."  

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 19 Aug 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
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