एक्सप्लोरर
वनडे में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तान, लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी, देखें टॉप पर कौन
मोहम्मद अजहरुद्दीन वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तान हैं. वहीं इस लिस्ट में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दूसरे नंबर पर हैं. देखें टॉप-5 की लिस्ट.
वनडे मैचों में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तान
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 09 Oct 2025 10:32 PM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
वनडे में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तान, लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी
क्रिकेट
6 Photos
एमएस धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच कब खेला? एक रन आउट ने तोड़ा था टीम इंडिया का सपना
क्रिकेट
6 Photos
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
दिन-ब-दिन जवान हो रहे हैं रोहित शर्मा, ये गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा हैरान, न्यू लुक का फोटो वायरल
क्रिकेट
6 Photos
बाबर-रिजवान या शाहीन अफरीदी, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
क्रिकेट
6 Photos
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
बिहार
कौन हैं प्रीति किन्नर? प्रशांत किशोर ने भोरे सीट से दिया टिकट, लड़कियों की कराती हैं शादी
क्रिकेट
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
Regional Cinema
पंजाब के 'आयरनमैन' का निधन, सलमान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
वनडे में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तान, लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी
क्रिकेट
6 Photos
एमएस धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच कब खेला? एक रन आउट ने तोड़ा था टीम इंडिया का सपना
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion