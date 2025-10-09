हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटवनडे में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तान, लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी, देखें टॉप पर कौन

वनडे में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तान, लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी, देखें टॉप पर कौन

मोहम्मद अजहरुद्दीन वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तान हैं. वहीं इस लिस्ट में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दूसरे नंबर पर हैं. देखें टॉप-5 की लिस्ट.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Oct 2025 10:32 PM (IST)
मोहम्मद अजहरुद्दीन वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तान हैं. वहीं इस लिस्ट में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दूसरे नंबर पर हैं. देखें टॉप-5 की लिस्ट.

वनडे मैचों में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तान

1/6
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तानों की लिस्ट में मोहम्मद अजहरुद्दीन पहले नंबर पर हैं. अजहरुद्दीन ने भारत के लिए 174 मैचों में कप्तानी की, जिनमें उन्हें 76 मैचों में हार मिली और 90 मैचों में जीत मिली.
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तानों की लिस्ट में मोहम्मद अजहरुद्दीन पहले नंबर पर हैं. अजहरुद्दीन ने भारत के लिए 174 मैचों में कप्तानी की, जिनमें उन्हें 76 मैचों में हार मिली और 90 मैचों में जीत मिली.
2/6
महेंद्र सिंह धोनी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. धोनी ने 200 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें उन्हें 74 मैचों में हार मिली और 110 मैचों में जीत मिली.
महेंद्र सिंह धोनी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. धोनी ने 200 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें उन्हें 74 मैचों में हार मिली और 110 मैचों में जीत मिली.
3/6
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में सौरव गांगुली तीसरे नंबर पर हैं. गांगुली ने भारत के लिए 146 मैचों में कप्तानी की, जिसमें उन्हें 65 मैचों में हार मिली और 76 मैचों में जीत मिली.
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में सौरव गांगुली तीसरे नंबर पर हैं. गांगुली ने भारत के लिए 146 मैचों में कप्तानी की, जिसमें उन्हें 65 मैचों में हार मिली और 76 मैचों में जीत मिली.
4/6
सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. सचिन ने 73 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की, जिनमें उन्हें 43 मैचों में हार मिली और 23 मैचों में जीत मिली.
सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. सचिन ने 73 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की, जिनमें उन्हें 43 मैचों में हार मिली और 23 मैचों में जीत मिली.
5/6
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में कपिल देव पांचवें नंबर पर हैं. कपिल देव ने भारत के लिए 74 मैचों में कप्तानी की, जिनमें उन्हें 33 मैचों में हार मिली और 39 मैचों में जीत.
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में कपिल देव पांचवें नंबर पर हैं. कपिल देव ने भारत के लिए 74 मैचों में कप्तानी की, जिनमें उन्हें 33 मैचों में हार मिली और 39 मैचों में जीत.
6/6
राहुल द्रविड़ भी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. द्रविड़ ने 79 मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें उन्हें भी 33 मैचों में हार मिली और 42 मैचों में जीत.
राहुल द्रविड़ भी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. द्रविड़ ने 79 मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें उन्हें भी 33 मैचों में हार मिली और 42 मैचों में जीत.
Published at : 09 Oct 2025 10:32 PM (IST)
Sourav Ganguly Sachin Tendulkar Mohammad Azharuddin KAPIL DEV MS DHONI RAHUL DRAVID

Embed widget